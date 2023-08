Pallanuoto, diramati calendario e format della massima serie maschile

Un girone unico solo di andata, le prime 7 si affronteranno per decidere le quattro semifinaliste che lotteranno per lo scudetto, le ultime le squadre che eviteranno la retrocessione diretta ed i play out. La serie A1 di pallanuoto maschile cambia formato e torna ad una formula simile a quella della stagione 2021-2022.

Una formula rivisitata per via degli impegni della Nazionale impegnata dal 3 al 16 gennaio prossimi nei campionati europei di Netanya, in Israele, e per i mondiali di Doha in Qatar dal 2 al 18 febbraio. Competizioni in cui il Settebello, quinto non senza delusioni, ai recentissimi mondiali giapponesi di Fukuoka, cercherà il pass per le Olimpiadi.

Il campionato parte l’1 ottobre, la formula

La fase iniziale del campionato di serie A1 maschile, quindi, scatta l’1 ottobre per concludersi il 12 dicembre al termine di 13 giornate con match di sola andata.

Le prime sette classificate prenderanno parte al girone Scudetto, le formazioni dall’ottavo al quattordicesimo posto si affronteranno nel raggruppamento Retrocessione.

Nella poule Scudetto, che prevede anche in questo caso partire di andata, le prime quattro formazioni si qualificheranno per le semifinali. Nel girone Retrocessione (anche in questo caso con match unici) l’ultima scenderà direttamente in serie A2. L’altra retrocessa uscirà dai play out ai quali parteciperanno le formazioni dal terzo al sesto posto di questo speciale girone.

I punti conquistati durante la stagione regolare verranno trasferiti nella seconda fase e si cumulano con quelli ottenuti successivamente. Così si legge nel regolamento della Fin.

Il calendario, Ortigia, Telimar e Catania partono in casa

La prima giornata come detto è fissata per l’1 ottobre. Le tre siciliane in lizza, Ortigia, Telimar e Nuoto Catania, partono in casa.

Gli aretusei, terzi nell’ultima stagione, riceveranno il De Akker Team Bologna, il Telimar, quarto nell’ultimo campionato, ospiterà la matricola Roma Vis Nova Pallanuto, la Nuoto Catania, invece se la vedrà con l’ostico Quinto.

L’ultima giornata della stagione regolare si disputa il 12 dicembre. Ortigia in Liguria a Quinto, Telimar nella vasca della Nuoto Roma, Catania ospite della Vis Nova.

I derby siciliani

Tre i derby tutti siciliani nella stagione alla quinta giornata prevista il 21 ottobre tra Nuoto Catania ed Ortigia.

La sfide tutte siciliane proseguono alla sesta giornata (8 novembre) con Ortigia-Telimar, poi alla settima (11 novembre) il Telimar riceverà la Nuoto Catania. Obiettivi diversi per le tre formazioni siciliane in gara.

Le ambizioni delle squadre isolane

L’Ortigia vuole far bene anche in Champions League dove disputerà i preliminari per entrare nella fase a gironi principale ma punta a migliorare il terzo posto della stagione chiusa a maggio. Il Telimar si è rinnovato molto e potrebbe disputare una stagione di transizione puntando comunque alla qualificazione alla poule Scudetto, ovvero in un posto tra le prime sette, senza dimenticare che per il terzo anno di fila disputerà la Len Euro Cup, competizione che ha visto il club dell’Addaura centrare la finale nella stagione 2021-2022 col Sabadell. La squadra di Baldineti punta molto sui giovani.

La Nuoto Catania cerca una salvezza più serena dopo averla conquistata nei play out ribaltando una situazione critica.