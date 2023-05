Blitz da Champions per l’Ortigia, il Telimar sbatte su Tempesti e va ko

20/05/2023

Niente impresa per il Telimar, l’Ortigia concede il bis e vince anche gara 2 espugnando la Piscina Comunale di Palermo col punteggio di 6-14. Per la squadra di Stefano Piccardo terzo posto e qualificazione ai preliminari di Champions League della prossima stagione. Un ritorno per gli aretusei che li hanno disputati nella stagione 2020-2021. Il club dell’Addaura deve accontentarsi del quarto posto e dell’accesso alla Len Euro Cup per la terza stagione consecutiva.

Di Patti si ritira ed Irving saluta

A fine partita i 450 spettatori della Piscina Comnale hanno tributato un’ovazione a Fabrizio Di Patti che ha giocato l’ultima partita con la calottina del Telimar e si è ritirato. Applausi anche per il capocannoniere del campionato italiano Max Irving che va via.

Botta e risposta in avvio

E’ un botta e risposta nel primo parziale tra Telimar e Ortigia. Palermitani avanti con Del Basso dalla distanza poi l’Ortigia pareggia con Ferrero su rigore e passa in vantaggio con Condemi.

Occhione trova il jolly dalla distanza per il 2-2 ma Vidovic con l’uomo in più non sbaglia. I padroni di casa pareggiano grazie al bomber Irving. Nel frattempo espulso definitivamente Del Basso ed ammonito Baldineti.

Telimar nervoso, Ortigia scappa via

Pericas porta il Telimar avanti 4-3 difesa serrata del Telimar porta l’Ortigia a sbagliare tre azioni senza approfinttarne. E Cassia pareggia con l’uomo più.

L’Ortigia torna avanti con un diagonale di Vidovic ed allunga sul +2 ad un minuto Andrea Condemi. A quel punto espulso il tecnico del Telimar Marco Baldineti. I palermitani provano ad accorciare le distanze ma Tempesti chiude favorito anche da una difesa che concede conclusioni difficili agli avversarli. All’intervallo lungo, Telimar-Ortigia 4-6.

Tempesti chiude la saracinesca, Aretusei in fuga

Telimar in rete, segna Pericas. Jurisic è bravissimo tra i pali e sventa una potente conclusione avversaria e lancia la controfuga, la sfera arriva a Vitale che spara addosso a Tempesti in uscita.

Dal possibile pareggio al nuovo +2 dell’Ortigia con Di Luciano. Il Telimar va alla conclusione altre due volte ma Tempesti non fa passare nulla. A metà del terzo tempo arriva il +3 dell’Ortigia con Rossi.

E Ferrero a 2’47” dalla sirena aumenta il vantaggio dei suoi sul +4. Tempesti para rigore Hooper. E l’Ortigia non sbaglia con Andrea Condemi al terzo gol. Ospiti sul 10-5 in loro favore. Ed il Telimar continua a non segnare. Neppure in superiorità.

L’Ortigia tiene e chiude i conti

A 6’23″capitan Napolitano non sbaglia dalla corta distanza e l’Ortigia volta sul +6. I biancoverdi non smettono di segnare. Carnesecchi in superiorità ed espulsione definitiva per Giliberti per protese.

Irving non riesce a superare Tempesti da 5 metri. Astinenza dei padroni di casa dura da inizio terzo tempo. Hooper a 4’07” sblocca il sortilegio: Telimar-Ortigia 6-12. Ferrero trasforma un rigore per fallo di Lo Dico e l’Ortigia ritorna sul massimo vantaggio di 7 reti. Ferrero segna il 14mo gol e chiude il conto definitivo.