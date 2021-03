I risultati delle prime due regate e i commenti

Coppa America : 1-1 tra Luna Rossa e Team New Zealand dopo il primo round di regate.

: 1-1 tra e dopo il primo round di regate. La prima regata è stata vinta da Team New Zealand con 31 secondi di vantaggio.

con 31 secondi di vantaggio. La seconda regata è stata vinta da Luna Rossa con 7 secondi di vantaggio.

È finita in parità la prima giornata di regate della finale di America’s Cup di vela, la competizione sportiva più antica al mondo, tra l’italiana Luna Rossa e Team New Zealand.

La notte scorsa, infatti, le due imbarcazioni hanno affrontato il primo round di regate nel mare di Auckland, in Nuova Zelanda.

La prima regata è stata aggiudicata dalla barca neozelandese (soprannominata kiwi) grazie a una partenza migliore che le ha consentito un vantaggio che l’imbarcazione italiana non è riuscita a colmare. Il distacco, alla fine, è stato di 31 secondi.

Nella seconda regata, invece, Luna Rossa è partita meglio e il team italiano ha mantenuto il vantaggio fino alla fine, staccando i rivali di 7 secondi, dopo una rimonta neozelandese: alla terza boa il distacco era di 25 secondi, alla quinta di 12.

Le prossime due regate si disputeranno venerdì prossimo, 11 marzo.

Massimiliano Sirena, detto Max, skipper di Luna Rossa, ha commentato così: «È stata una giornata importante e interessante, perché c’era molta aspettativa da parte di entrambi i team e molta curiosità nel capire quali fossero le differenze tra le performance delle due barche. Abbiamo regatato in un range di vento dai 13 ai 17 nodi che è molto più favorevole alla loro configurazione. Quindi, aver visto che regatando bene possiamo batterli è una buona notizia per noi e ci dà ancora più confidenza. Sicuramente abbiamo fatto degli errori, che domani analizzeremo con attenzione, ma la giornata si chiude in maniera positiva e ci dà molta carica».

E il timoniere palermitano Francesco (detto Checco) Bruni ha detto: «La buona notizia è che le prestazioni delle barche sembrano simili, quindi ci attendono delle belle regate. Penso che abbiano un vantaggio con vento forte quando eravamo in fase siamo riusciti a recuperare terreno. Avremmo potuto partire meglio, abbiamo sbagliato qualcosa. Sono certo che combatteremo meglio per le prossime».

Oltre a Checco Bruni, come siciliano, c’è anche Agostino Randazzo nell’equipaggio di Luna Rossa.