Serie B, nel secondo turno riposa il Palermo, posticipo Catanzaro-Ternana

Riscatti e conferme. La seconda giornata del campionato di serie B che si gioca nel weekend offre questi due temi principali in attesa del 29 agosto che oltre a celebrare il terzo turno vedrà la sentenza definitiva del Consiglio di Stato che – finalmente – determinerà il volto della cadetteria. In bilico il Lecco, pochissime possibilità per la Reggina (i cui ricorsi sono sempre stati bocciati negli altri gradi di giudizio) con Perugia – che ha ricorso contro il Lecco – ed il Brescia alla finestra per un eventuale reintegro.

Ed a tal proposito, il Palermo riposa (avrebbe affrontato la squadra da definire, ieri sera ha giocato al Barbera in amichevole con i maltesi del Melita) mentre Lecco-Spezia è stata posticipata.

Intanto il campo propone un programma molto interessante.

A partire da Sampdoria-Pisa. Un antipasto molto interessante che si gioca questa sera alle 20.30

Al Ferraris la squadra allenata da Andrea Pirlo cerca il bis dopo aver espugnato il campo della Ternana. Per i toscani, invece, è l’esordio in questa stagione dopo che il match con il Lecco è stato posticipato in attesa della sentenza del Consiglio di Stato. Sarà interessante vedere all’opera i toscani che in Coppa Italia due settimane fa non hanno demeritato con il Frosinone perdendo 1-0.

Venezia-Cosenza, chi vince prosegue a punteggio pieno

Nel turno precedente Venezia e Cosenza hanno offerto spettacolo battendo rispettivamente il Como e l’Ascoli col medesimo 3-0. Chi vince prosegue a punteggio pieno.

Cremonese e Bari cercano la prima vittoria

Altra sfida molto interessante contrappone la Cremonese ed il Bari. Le due formazioni cercano la prima vittoria in campionato avendo pareggiato i rispettivi impegni d’esordio. Il morale più alto però lo hanno i pugliesi avendo bloccato il Palermo sullo 0-0 al San Nicola nonostante due espulsioni subite che hanno lasciato la squadra in 9 contro 11 per 40 minuti di gioco.

I lombardi, dal canto loro, devono dimenticare lo 0-0 interno con la matricola Catanzaro.

Parma e Cittadella non vogliono fermarsi

Anche Parma e Cittadella non vogliono fermarsi. Al Tardini le due squadre si presentano con tre punti avendo superato rispettivamente le due matricole Feralpisalò e la Reggiana. La squadra di Fabio Pecchia proverà certamente a sfruttare il fattore campo.

La Feralpisalò debutta in casa ed ospita l’ex matricola Sudtirol

Lo scorso anno il Sudtirol era la novità assoluta della serie cadetta. In questa stagione il ruolo di esordiente spetta alla Feralpisalò alla sua primissima stagione nel campionato di seconda serie.

Allo Stadio Garilli di Piacenza (il Turina è troppo piccolo per la B e si punta ad ampliare l’impianto) i Leoni del Garda cercano il primo gol, i primi punti ed il primo successo. Non sarà facile lontano dal proprio “campo naturale”. Di fronte il Sudtirol che in Coppa Italia ha fatto soffrire la Sampdoria venendo eliminata solo ai rigori ed in campionato ha imposto il 3-3 allo Spezia recuperando tutte e tre le volte che è andata in svantaggio. Come spesso accade c’è il carattere del tecnico Pierpaolo Bisoli che la scorsa stagione portò la squadra ai play off.

Chissà se la Feralpisalò non sia in grado di riscrivere la storia in una sorta di passaggio del testimone col Sudtirol che sembra essere ormai una certezza piuttosto che una sorpresa.

Como e Reggiana cercano il primo punto

Sfida tra due deluse quella tra Como e Reggiana che all’esordio si sono arrese al Venezia ed al Cittadella.

Debutta il Modena, l’Ascoli cerca il riscatto

Il Modena scende in campo per la prima volta in questa stagione dopo aver riposato la settimana scorsa. L’Ascoli invece vuole dimenticare Cosenza (il ko per 3-0 ma soprattutto le tre espulsioni in appena 45 minuti) in questa seconda trasferta di fila.

Catanzaro e Ternana è il posticipo

Altro interessante piatto nel menu della seconda giornata è la sfida tra Catanzaro e Ternana. La matricola calabrese vuole incantare il proprio pubblico che ha ancora in ricordo il cammino trionfale della scorsa stagione in serie C. La Ternana dopo aver perso 2-1 in casa con la corazzata Sampdoria non vuole sbagliare ancora.

Serie B, il programma della seconda giornata

Venerdì 25 agosto

Sampdoria – Pisa alle 20.30

Sabato 26 agosto

Lecco – Spezia posticipata

Palermo – X (avversario da definire)

Venezia – Cosenza alle 18

Como – Reggiana alle 20.30

Cremonese – Bari alle 20.30

Feralpisalò – Sudtirol alle 20.30

Modena – Ascoli alle 20.30

Parma – Cittadella alle 20.30

Domenica 27 agosto

Catanzaro – Ternana alle 20.30.

Classifica

Questa la classifica al termine della prima giornata. Cosenza, Venezia, Parma e Cittadella 3 punti; Bari, Palermo, Cremonese, Catanzaro, Sudtirol, Spezia, e Sampdoria* 1; Como, Feralpisalò, Ternana, Reggiana, Ascoli, Pisa# e Modena# 0.

Sampdoria -2; Pisa e Modena una partita in meno.

Marcatori, doppiette per Moro, Casiraghi e Pierini

Daniele Casiraghi e Luca Moro segnano una doppietta ciascuno nel pirotecnico 3-3 fra Sudtirol e Spezia e sono in vetta alla classifica cannonieri dopo i primi 90 minuti assieme a Pierini a segno col suo Venezia ai danni del Como.

Casiraghi, Moro, Pierini 2 gol.