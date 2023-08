Serie B, il Catanzaro ferma la Cremonese, così la prima giornata

Parma e Venezia solidi, Cosenza sfrutta le sue occasioni (e tre uomini in più), Cittadella e Sampdoria pratiche. Per queste squadre la serie B 2023-2024 inizia nel migliore dei modi e con un successo. Steccano invece la Cremonese in casa, fermata dalla matricola Catanzaro (unica formazione proveniente dalla serie C a raccogliere punti oggi) ed il Palermo che a Bari in vantaggio di due uomini per oltre 40 minuti, non riesce a sfondare.

Mea culpa Spezia che però saggia la forza di volontà del Sudtirol di Pierpaolo Bisoli che impone il 3-3 alla formazione ligure, neoretrocessa dalla serie A recuperando sempre dallo svantaggio degli ospiti.

Solo la Sampdoria vince in trasferta battendo a domicilio la Ternana per 2-1. Giornata storica per la Feralpisalò alla prima in assoluta in serie B. L’esordio è amaro però perché il Parma non perdona e vince 2-0. Trasferta a Cosenza da incubo dell’Ascoli che perde 3-0 ma subisce tre espulsioni nel finale del primo tempo chiudendo giocando in 8 per tutto il secondo tempo. Se non è record poco ci manca.

Da ricordare che la serie cadetta è partita “monca” in attesa delle sentenze del Consiglio di Stato previste per il 29 agosto quando sarà deciso il destino di Reggina, Lecco e Perugia e verrà determinato l’organico definitivo delle 20 squadre. Non hanno giocato il Pisa che avrebbe dovuto affrontare il Lecco ed il Modena che ha riposato in attesa di conoscere l’avversario.

Il Palermo non vince in 11 contro 9 a Bari

Bari e Palermo si dividono la posta. Il big match ed anticipo che apre la serie B 2023-2024 finisce a reti inviolate. Dopo un primo tempo che ha visto il Bari andare più vicino alla rete, due espulsioni in pochi minuti riducono i padroni di casa in 9 contro 11 privi di Maita e Di Cesare.

Dovrebbe cominciare un tiro al bersaglio del Palermo che dopo aver sbagliato un rigore con Di Mariano non riesce a creare reali pericoli a Brenno. Brunori al 100’ segna ma il Var rivela un fuorigioco millimetrico. Finisce 0-0 ma una mezza stecca per il Palermo per come è andata la partita.

Il Cosenza ne fa 3 all’Ascoli che finisce in 8

Succede di tutto in Cosenza-Ascoli soprattutto nel primo tempo. Gennaro Tutino, ex rosanero, segna al 20′ su calcio di rigore ma i bianconeri marchigiani stabiliscono probabilmente un record assoluto – se non altro in cadetteria – subiscono 3 espulsioni nel giro di 13 minuti e chiudono il primo tempo addirittura in 8. Fuori dal campo Falasco, Buchel e Forte.

Nella ripresa i padroni di casa – al contrario del Palermo – ne approfittano comodamente e segnano altre due volte con Arioli e Zilli chiudendo la contesa e non infierendo ulteriormente su una squadra già battuta.

La Samp espugna Terni

Prova di carattere della Sampdoria che espugna il Libero Liberati battendo 2-1 la Ternana. Tre punti che servono subito alla formazione allenata da Andrea Pirlo per eliminare la penalizzazione di 2 punti e di andare subito in attivo.

La partita si mette subito in discesa per i blucerchiati che passano su calcio di rigore dopo 5’ grazie alla trasformazione di La Gumina: poco prima Depaoli era stato atterrato in area da Celli. L’attaccante spiazza Iannarilli. Dopo alcune buone occasioni per gli umbri arriva il raddoppio ligure: al 78’ Depaoli sfrutta un filtrante di Askildsen, si invola e dribbla l’estremo difensore avversario appoggiando il pallone dello 0-2.

Al primo dei 5 minuti di recupero, Distefano accorcia le distanze in mischia sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

La Cremonese non sfonda, il Catanzaro esce indenne

Stecca la prima la Cremonese che davanti al pubblico amico dello Zini non va oltre lo 0-0 contro la matricola Catanzaro. Anzi, sono proprio gli ospiti nel finale del primo tempo a dare i brividi ai padroni di casa: Iammello raccoglie un cross perfetto di Situm e calcia a botta sicura in rete ma ci pensa il portiere Sarr ad evitare guai.

Sul ribaltamento di fronte, la squadra allenata da Ballardini conquista un angolo ed in mischia Afena-Gyan colpisce in pieno il palo. Nella ripresa non succede troppo salvo un rigore prima dato e poi negato dopo consultazione al Var per i padroni di casa.

Match pirotecnico al Druso di Bolzano fra Sudtirol e Spezia.

Finisce 3-3 dopo 90 minuti scoppiettanti. Tanti rimpianti per gli ospiti, tre volte in vantaggio ma sempre raggiunti. Apre Moro per lo Spezia dopo 8 minuti, poi pareggia Casiraghi su rigore poco dopo la mezz’ora. Quattro minuti più tardi raddoppia Reca. In avvio di ripresa ancora un rigore trasformato da Casiraghi permette alla squadra allenata da Pierpaolo Bisoli di pareggiare.

Non è finita: al 62′ ancora Moro cala il 2-3 per lo Spezia ma al terzo minuto ri recupero il bomber Odogwu fissa il punteggio in parità.

Il Parma regola la Feralpisalò

Il Parma vince 2-0 sulla Feralpisalò. La corazzata emiliana mostra la sua superiorità sui Leoni del Garda al loro esordio assoluto in cadetteria ma impiegano 37 minuti per sbloccare la partita. Ci pensa Benedyczak dagli 11 metri, freddo a spiazzare l’estremo difensore ospite. Nella ripresa la Feralpisalò prova senza pungere troppo ed il Parma raddoppia con una conclusione chirurgica di Bernabé. La buona volontà dei lombardi si infrange sulla traversa quando un colpo di testa di Balestrero in mischia supera Chichizola ma si infrange sul legno alto.

Esordio felice per il Cittadella

Una rete di Amatucci su cross di Vita in pieno recupero del primo tempo dà la vittoria ed i tre punti al Cittadella sulla matricola Reggiana. Match equilibrato con gli emiliani di Alessandro Nesta che non hanno demeritato.

Il Venezia affonda il Como

Senza storia la sfida al Penzo tra Venezia e Como. Una doppietta di Pierini nel corso del primo tempo indirizza la sfida in favore dei lagunari. Pohjanpalo in avvio di ripresa sigla il 3-0 appoggiando in rete un tiro divenuto assist di Ellertsson. Il Como non crea troppo ed è anzi il Venezia a rendersi pericoloso sfiorando il 4-0 con un palo di Cheryshev dai 25 metri.

I risultati della prima giornata

Questi i risultati della prima giornata del campionato 2023-2024.

Bari – Palermo 0-0

Pisa – Lecco, posticipata

X – Modena

Cosenza – Ascoli 3-0

Cremonese – Catanzaro 0-0

Ternana – Sampdoria 1-2

Sudtirol – Spezia 3-3

Cittadella – Reggiana 1-0

Parma – Feralpisalò 2-0

Venezia – Como 3-0

Classifica

Questa la classifica al termine della prima giornata. Cosenza, Venezia, Parma e Cittadella 3 punti; Bari, Palermo, Cremonese, Catanzaro, Sudtirol, Spezia, e Sampdoria* 1; Como, Feralpisalò, Ternana, Reggiana, Ascoli, Pisa# e Modena# 0.

Sampdoria -2; Pisa e Modena una partita in meno.

Marcatori, doppiette per Moro, Casiraghi e Pierini

Daniele Casiraghi e Luca Moro segnano una doppietta ciascuno nel pirotecnico 3-3 fra Sudtirol e Spezia e sono in vetta alla classifica cannonieri dopo i primi 90 minuti assieme a Pierini a segno col suo Venezia ai danni del Como.

Casiraghi, Moro, Pierini 2 gol.