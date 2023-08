Ai nastri di partenza un campionato ancora incompleto

La serie B alza il sipario con tante novità ma è ancora incompleta. In attesa, infatti, della sentenza del Consiglio di Stato che si pronuncerà il 29 agosto dando l’esito finale ai ricorsi di Reggina, Lecco e Perugia, la serie cadetta 2023-2024 parte con 19 squadre di cui solo 18 certe ed una in bilico, una incognita e due partite in meno per le prime tre giornate.

Ed in questo primo turno Pisa-Lecco è stata posticipata mentre il Modena riposa in attesa di conoscere il proprio avversario. Il consiglio di Stato dovrà decidere il futuro della Reggina (esclusa per i noti problemi finanziari che costarono diversi punti di penalizzazione nella stagione scorsa), sul destino del Lecco – promosso sul campo dopo la finale dei play off di C col Foggia ma in bilico per aver comunicato in ritardo il campo da gioco per le partite casalinghe – e per il Perugia che ha fatto ricorso contro i lombardi ed attende l’esito come diretta interessata. Alla finestra il Brescia che potrebbe essere la ventesima squadra del torneo cadetto.

Insomma, il 92mo campionato di serie B ha un organico ed un calendario in via di definizione. Ma intanto parte: quali saranno le squadre che emuleranno Frosinone, Genoa e Cagliari capaci di conquistare la serie A nell’ultimo campionato? Le neopromosse Catanzaro, Reggiana e la matricola Feralpisalò saranno in grado di far bene anche in una categoria superiore? Il campo scriverà il verdetto sportivo (che in certi casi dovrebbe essere inappellabile) a partire da questa sera. La stagione regolare si chiuderà il 10 maggio dopo 38 giornate: le prime 2 andranno in serie A, le formazioni dalla terza all’ottava disputeranno i play off. In serie C le ultime tre e con quartultima e quintultima che disputeranno il play out per evitare la terza serie.

Campionato asimmetrico

Per la prima volta nella storia, il campionato di serie B sarà asimmetrico. Succede già da tre stagioni in serie A. In pratica le giornate di ritorno non corrispondono a quelle di andata. Né più, né meno. Prendiamo l’esempio di Bari-Palermo che si gioca oggi.

Le due formazioni non si incontreranno – come è stato fino alla scorsa stagione – per la prima di ritorno. Al giro di boa, previsto per il 13 gennaio, i pugliesi riceveranno la Ternana, i siciliani andranno a Cittadella.

Bari-Palermo è il big match

La classica tra Bari e Palermo è il big match della prima giornata ed apre la serie B 2023-2024. La partita si gioca in anticipo questa sera (venerdì 18 agosto) alle 20.30 al San Nicola.

Di fronte la finalista dei play off della scorsa stagione che ha visto sfumare il sogno della serie A ad una manciata di secondi dal traguardo beffato dal Cagliari ed i rosanero che dopo il nono posto al loro ritorno in cadetteria ed aver sfiorato l’accesso ai play off, puntano in alto.

Due squadre che hanno le medesime ambizioni di promozione diretta. Il campo darà le primissime indicazioni. Bari senza il suo bomber Cheddira, messo sul mercato. Palermo ancora incompleto ma che a Cagliari in Coppa Italia pur perdendo dopo una maratona di oltre due ore ha fornito buone indicazioni. Il campionato, però, è tutta un’altra cosa.

Il Parma ospita la matricola Feralpisalò

Al Tardini il Parma di Pecchia vuole iniziare col piglio giusto confermando quanto di buono ha fatto vedere in Coppa Italia quando ha eliminato a domicilio il Bari con un perentorio 3-0. È una delle favorite per la promozione A. La Feralpisalò fa il suo esordio assoluto in seconda serie.

I Leoni del Garda, neopromossi in B, hanno ben impressionato in Coppa Italia a Torino pur perdendo 2-1 con i Granata dopo essere andati in vantaggio con Molfetta. Il tecnico Vecchi può contare su una formazione con Martella, Ceppitelli ed in attacco su La Mantia mentre tra i pali ha l’interessante Pinzignacco.

La Cremonese trova il Catanzaro

Scontro tra una neoretrocessa ed una neopromossa quello tra la Cremonese ed il Catanzaro. Allo Zini i grigiorossi iniziano il loro cammino con la voglia di ritornare subito nel gotha del calcio italiano riscattando la retrocessione. I calabresi tornano in B dopo 17 anni al termine di un trionfale campionato di serie C vinto con ampio margine, con 96 punti conquistati (102 gol fatti e soli 21 subiti) e con la vittoria della Supercoppa di categoria. Tanto entusiasmo ed una buona partita con l’Udinese in Coppa Italia anche se persa 4-1.

Interessante la sfida tra i tecnici: Ballardini per i lombardi, Vivarini per giallorossi.

La Sampdoria fa visita alla Ternana

Altra potenziale big – se non altro perché proveniente dalla serie A – è la Sampdoria che è ospite della Ternana. Due club in cerca di riscatto: i blucerchiati di Andrea Pirlo cercano la risalita dopo il cambio di proprietà; le Fere di Cristiano Lucarelli vogliono dimenticare la scorsa stagione quando con tanto potenziale non riuscirono ad arrivare ai play off. Squadre già in campo in Coppa: la Samp ha eliminato ai rigori il Sudtirol, mentre la Ternana è stata eliminata dalla Salernitana perdendo di misura 1-0. I blucerchiati di Andrea Pirlo però sono già a caccia di punti pesanti per togliere il segno negativo in classifica. Il club ligure parte, infatti, con una penalizzazione di 2 punti.

Venezia-Como

Sfida interessante in Laguna tra Venezia e Como, due formazioni che nella scorsa stagione hanno avuto un avvio disastroso ma che sono riemerse con i veneti che hanno vinto il rush finale per l’ottavo posto e la qualificazione ai play off sul Palermo ed i lariani salvi in anticipo.

Sabato sera sarà un’altra storia. Lagunari out dalla Coppa per mano dello Spezia che è ha vinto ai rigori un match dopo il 2-2 (a segno il bomber Pohjanpalo e Gytkjaer) maturato al termine dei 90 minuti più i supplementari. Di contro il Como ha perso a Lecce per 1-0 creando comunque qualche grattacapo ad una formazione di categoria superiore.

Spezia-Sudtirol

Il neoretrocesso Spezia riceve l’ostico Sudtirol. I liguri di Alvini dopo un promettente precampionato (hanno battuto in amichevole il Wolfsburg e pareggiato 1-1 col Mallorca) ed aver passato il turno di Coppa sia pure grazie ai rigori sul Venezia vogliono continuare questo momento positivo. Il Sudtirol di Bisoli punta a fare altrettanto nonostante il periodo non positivo (due ko nelle amichevoli con Sassuolo ed i qatarioti dell’Al-Duhail hanno comunque dato filo da torcere in Coppa Italia alla Sampdoria.

Cosenza-Ascoli

Il Cosenza vuole partire col piede giusto ed ospita l’Ascoli che certamente non vuole sfigurare. I Lupi silani dopo la salvezza in rimonta certificata anche dalla doppia finale dei play out nei quali ha condannato il Brescia, ripartono con molto ottimismo. In Coppa hanno dato fastidio al Sassuolo, formazione di serie A, perdendo 2-5 costringendo i nero verdi a recuperare nei 90 minuti canonici per poi dilagare nei supplementari. In attacco si rivede Tutino, ex rosanero, a segno nel match col Sassuolo.

L’Ascoli ha giocato una discreta partita di Coppa Italia a Verona ma il tasso tecnico dell’Hellas è stato decisivo per il passaggio del turno. Il 3-1 lascia comunque diversi buoni spunti su una formazione che per la cadetteria si rivela solida.

Cittadella riceve la Reggiana

Al Tombolato altra sfida interessante fra due squadre che sulla carta dovrebbero lottare per la salvezza. L’ormai rodato Cittadella riceve la matricola Reggiana che torna in cadetteria dopo due stagioni e dopo la beffa del 2021-2022 quando non bastarono 86 punti per la promozione diretta.

Entrambe hanno il morale a mille per aver battuto due formazioni di serie A in Coppa Italia. I veneti hanno avuto la meglio sull’Empoli per 2-1 in rimonta: Amatucci e Magrassi i marcatori.

La squadra di Nesta ha eliminato il Monza sempre in rimonta e sempre per 2-1 grazie ai gol di Nardi e Gigarini.

Il programma della prima giornata di serie B

Ecco il palinsesto della prima giornata del campionato di serie B 2023-2024.

Venerdì 18 agosto

Bari – Palermo alle 20.30

Sabato 19 agosto

Pisa – Lecco posticipata

X – Modena

Cosenza – Ascoli alle 20.30

Cremonese – Catanzaro alle 20.30

Ternana – Sampdoria alle 20.30

Sudtirol – Spezia alle 20.30

Cittadella – Reggiana alle 20.30

Parma – Feralpisalò alle 20.30

Venezia – Como alle 20.30