Definite le venti squadre del campionato cadetto

Definito il volto della serie B 2023-2024. Il Lecco, infatti, grazie al 3-1 sul Foggia nella finale di ritorno dei play off raggiunge le altre 19 formazioni della cadetteria.

Il Foggia rimane fuori e dopo aver perso all’andata in casa per 1-2 si arrende alla formazione di Foschi. Pugliesi avanti in modo illusorio con Bjarkason al 4′, poi un rigore di Lepore mezz’ora dopo. Lo stesso Lepore chiude tutto all’88’ mentre nel frattempo al 77′ Lakti aveva firmato il sorpasso dei lombardi.

Festa a Lecco che torna in cadetteria dopo la stagione 1971-1972. Mezzo secolo di attesa ed i festeggiamenti possono liberarsi.

Le venti squadre del campionato di serie B

Ecco le venti squadre. Ascoli, Bari, Catanzaro, Cittadella, Como, Cosenza, Cremonese, Feralpisalò, Modena, Palermo, Parma, Pisa, Reggiana, Reggina, Sampdoria, Spezia, Sudtirol, Ternana, Venezia e Lecco. Queste formano la griglia della serie B 2023-2024 ma non è detto che possano esserci sorprese.

Feralpisalò alla prima esperienza in cadetteria

Tra le neopromosse spicca la Feralpisalò, alla sua prima esperienza in cadetteria. I Leoni del Garda erano arrivati in semifinale nella stagione 2021-2022 col Palermo perso 3-0 al Turina ed 1-0 al Barbera con quella cavalcata che permise ai rosanero di tornare in seconda serie.

Nella stagione appena conclusa l’esordiente assoluta è stata il Sudtirol che ha raggiunto i play off venendo eliminata dal Bari in semifinale.

Dalla C anche Catanzaro e Reggiana

Tornano in serie B dalla terza serie due piazze storiche come il Catanzaro che ha stravinto il girone C e la Reggina.

Dalla A Sampdoria, Cremonese e Spezia

Le neoretrocesse dalla serie A sono la Sampdoria, la Cremonese e lo Spezia che ha perso lo spareggio con il Verona.

Palermo punterà alla serie A

In questo scenario il Palermo proverà ad andare in serie A. Obiettivo dichiarato del club subito dopo la fine della stagione regolare che ha visto i rosanero al nono posto ed aver mancato per la differenza reti l’accesso ai play off promozione in favore del Venezia e della Reggina che però sono state eliminate al primo turno.

Le avversarie per la massima serie

Ancora presto per dire quali potranno essere le avversarie per la lotta alla serie A. Le tre scese dalla serie A (anche se la Sampdoria deve ancora risolvere alcuni problemi), dovrebbero comunque ambire ad un posto al sole.

Impossibile non nominare il Bari, finalista perdente dei play off col Cagliari. Brucia la rete di Pavoletti che in pieno recupero ha tolto la massima serie ai pugliesi.