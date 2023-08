Serie B, proseguono i lavori sul manto erboso

Continuano i lavori per il rifacimento del manto erboso del Renzo Barbera. Le condizioni del campo sono nettamente migliorate dopo gli interventi della ditta Palumbo che ha realizzato la risemina ed i relativi interventi.

Ed il calendario “aiuterà” ulteriormente la qualità del campo. Il Palermo allo stato attuale salterà – per poi recuperare in un secondo momento come stabilito dalla Lega – la seconda giornata di campionato del 26 agosto. I rosanero dovrebbero affrontare la squadra X e quindi attendono la decisione del Consiglio di Stato in merito al nome del club che chiuderà l’organico della serie B. Tale determina arriverà il 29 agosto.

Interventi resi necessari dopo la due giorni di concerti di Vasco Rossi che ad inizio giugno si esibì nell’impianto di viale del Fante. Giornate che stressarono molto il terreno di gioco. Il peggio, però, sembra essere passato, almeno per il campo.

Il campo sarà pronto per la Feralpisalò

Brunori e compagni esordiranno al Renzo Barbera il 4 settembre (data da confermare, ndr) quando alla quarta giornata ci sarà la sfida con la Feralpisalò formazione che tra l’altro ha appena chiuso l’accordo con Andrea La Mantia, attaccante nel mirino dei rosa come possibile obiettivo di calciomercato.

Sarà l’esordio casalingo ufficiale dei rosanero per la stagione 2023-2024 contro i Leoni del Garda che rievocano bei ricordi: la semifinale dei play off dominata sul campo che proiettò il Palermo in finale col Padova ma anche lo speciale rapporto a distanza con il club lombardo che si mostrò molto vicino e sensibile in occasioni del ricordo del 23 maggio ovvero della strage in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta a Capaci.

Abbonamenti a quota 10.600

Continua ad aumentare il numero di abbonamenti. Al momento si è superata quota 10.600 e si va verso il traguardo degli 11.000. Sempre più vicino il dato dello scorso anno di 11.465.

In tre tornano ad allenarsi parzialmente col gruppo

È proseguita oggi a Veronello la preparazione del Palermo guidato da Eugenio Corini in vista dell’esordio stagionale di sabato 12 agosto a Cagliari per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia.

I rosanero hanno svolto al mattino attivazione e circuit training in palestra e didattica difensiva, mentre nel pomeriggio attivazione e torello, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva e partite a campo ridotto. Leonardo Mancuso, Edoardo Soleri e Nicola Valente hanno lavorato parzialmente in gruppo, mentre Giuseppe Aurelio ha continuato il lavoro differenziato.