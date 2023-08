Serie B, l’attaccante cileno torna in Campania

Fumata nera quando sembrava tutto fatto. Salta l’accordo tra il Palermo e la Salernitana per Diego Valencia. L’attaccante cileno, infatti, dopo aver lasciato il ritiro della formazione amaranto e dopo le visite mediche non vestirà la maglia rosanero.

Per il club di viale del Fante non ci sono le condizioni per concludere la trattativa. E questo dopo ulteriori visite mediche svolte.

Valencia torna quindi a disposizione del tecnico Paulo Sosa mentre il Palermo ritorna a cercare un attaccante.

Soleri corteggiato dal Brescia ma potrebbe rimanere

A questo punto non è escluso che Edoardo Soleri, nonostante sia corteggiato dal Brescia di Cellino – che ancora non sa il suo futuro ed è appeso tra serie C e serie B – possa allontanarsi dalle Rondinelle e rientrare nei piani del tecnico Eugenio Corini.

Sul fronte mercato si attendono notizie per Rigoberto Rivas e per Gianluca Di Chiara dalla Reggina. Con la società amaranto sempre più vicina alla esclusione definitiva (mai finora un ricorso del club calabrese è stato accolto), c’è pressing per portare i due atleti in maglia rosanero. Si aspetta, comunque, lo svincolo d’ufficio da parte della Figc per l’esclusione della Reggina.

Tra gli obiettivi di mercato del club di viale del Fante potrebbe esserci il centrocampista del Galatasaray Olimpiu Morutan che nella stagione scorsa ha giocato in serie B a Pisa con 6 reti ed 8 assist. Sarebbe un gran colpo.

In vendita i biglietti per la trasferta di Cagliari

I biglietti per la partita dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia tra Cagliari e Palermo, in programma sabato 12 agosto alle 21.15 allo stadio Unipol Domus di Cagliari, saranno in vendita sul circuito Ticketone a partire dalle di lunedì 7 agosto e fino alle 19 del giorno antecedente la gara, online e nei punti vendita Ticketone.

Tifosi palermitani presenti solo con la SiamoAquile Card

I tifosi rosanero residenti nella provincia di Palermo possono acquistare i tagliandi esclusivamente nel settore ospiti, solo se in possesso della SiamoAquile card.

Il prezzo unico del biglietto per il settore ospiti è di 10,00 euro più d.p.. Prima dell’acquisto sarà necessario collegarsi su https://sport.ticketone.it/search, cliccare sul menu in alto a destra e poi su “AUTORIZZAZIONE TESSERE”, inserire i campi obbligatori tra cui il numero di tessera di 12 cifre della fidelity.