Serie B, torna in fermento il calciomercato roanero

Mancherebbe solo nero su bianco ma Diego Valencia dovrebbe essere ormai un calciatore del Palermo. Il giovane attaccante cileno ha lasciato il ritiro della Salernitana per vestire la maglia rosanero con la formula del prestito con diritto ed obbligo di riscatto.

Valencia è un classe 2000 ed è un Under che può giocare in serie B visto che è tesserato da un club professionistico italiano. Il suo eventuale arrivo non smuoverebbe gli equilibri della rosa.

Si tratta di una punta che può comunque essere schierata sia a destra che a sinistra nello schieramento offensivo. Il club di viale del Fante sta quindi correndo ai ripari visto l’infortunio di Leonardo Mancuso.

Nella scorsa stagione ha giocato nella Salernitana in serie A senza, però, trovare la via della rete. Il club campano lo ha acquistato a titolo definitivo dall’Universidad Catolica.

Per lui un’esperienza magra nel massimo campionato italiano: 12 presenze e 219 minuti giocati. Nel 2021 nella serie A cilena il suo massimo quantitativo di gol: 14 in 31 presenze.

Il Palermo sta trattando anche Rigoberto Rivas dalla Reggina ma monitora ancora Giuseppe Sabilli del Pisa e Andrea La Mantia della Spal assieme a Nicolò Corrado della Ternana che, però, avrebbe fissato a tre milioni di euro il cartellino.

Soleri verso Brescia

Intanto Edoardo Soleri potrebbe andare via da Palermo, destinazione Brescia. L’operazione avrebbe il costo di un milione di euro.

Se Soleri dovesse salutare la maglia rosanero, si aprirebbe la pista su Gennaro Borrelli che la scorsa stagione ha giocato a Frosinone e che ha siglato 6 reti in 23 presenze. Se così fosse, sarebbe il terzo giocatore proveniente dalla compagine laziale che ha vinto l’ultimo campionato cadetto e che si appresta a disputare la prossima serie A.

Broh vicino alla Triestina

Jeremie Broh, invece, dovrebbe andare a Trieste. Sembra tutto fatto visto che il centrocampista avrebbe anche accettato la destinazione. I club ormai sono ai dettagli.

Samuele Damiani, invece, non è convinto del trasferimento nel club gigliato e difficilmente raggiungerà Broh. Il centrocampista spera nel Vicenza o in un altro club di B.

Sempre in uscita Marong, sarebbe sempre più vicino al Foggia. Si valuta prestito o cessione a zero.

Fella va in prestito al Latina

Poco fa il Palermo ha annunciato la cessione di Giuseppe Fella al Latina, formazione di serie C. Il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo. Fella ha siglato 5 reti nella stagione 2021-2022 in serie C con una rete nei play off nel 2-2 con la Virtus Entella che ha promosso i rosa alle semifinali. Un gol che ha mantenuto l’imbattibilità interna della squadra in quella stagione culminata con la promozione in serie B.