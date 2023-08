Serie B, settimana importante per i rosanero in chiave mercato

Inizia una settimana importante per il Palermo. La squadra allenata da Eugenio Corini, reduce dal successo per 3-0 sul Trento nell’ultima amichevole, riparte dal centro sportivo di Veronello per preparare l’esordio stagionale.

Sabato 12 agosto alle 21.15, infatti, i rosanero giocheranno la prima partita ufficiale della stagione 2023-2024 ospiti del Cagliari per i 32mi di finale di Coppa Italia. Match contro la squadra allenata da Claudio Ranieri che ha vinto i play off ed è tornata in massima serie. Ma incontro che darà ulteriori indicazioni a Corini sulla solidità della formazione che nelle amichevoli estive a parte alcune fiammate (leggasi finale di secondo tempo col Bologna e quarto d’ora conclusivo del primo tempo con il Trento) ha mostrato ben poco.

La squadra ha ancora bisogno di ulteriori ritocchi in sede di mercato. A tal proposito si apre una settimana cruciale con alcune trattative che dovrebbero sbloccarsi in modo definitivo sia in entrata che in uscita (Soleri in primis).

Un agosto fuori casa per il Palermo

Nel frattempo è molto probabile che il Palermo giochi le partite di agosto lontano dal Barbera. Oltre al già sopracitato impegno col Cagliari che mette in palio i sedicesimi di finale del trofeo che i rosa hanno sfiorato tre volte nella loro storia, la prima giornata del campionato di serie B vedrà Brunori e compagni a Bari. Il match si dovrebbe giocare il 19 agosto. Il condizionale in questo caso è dovuto al fatto che la Lega non ha ancora stabilito anticipi e posticipi. Nei prossimi giorni ne sapremo di più.

Non si conosce, invece, l’avversario dei siciliani per la seconda giornata. Il 26 agosto, infatti, c’è ancora la X. Il balletto dei ricorsi e controricorsi non è ancora concluso ed è rimasta l’incognita. Una tra Reggina (la quale però è stata recentemente esclusa dalla sentenza del Tar del Lazio) e, presumibilmente, Brescia (la prima ad avere diritto al ripescaggio) dovrebbe colmare questo vuoto.

Ma c’è ancora in ballo anche il caso Lecco. Se ne saprà certamente di più il 29 agosto (o il giorno successivo) quando il Consiglio di Stato – ultimo grado di giudizio in questi casi – si esprimerà dando un volto definitivo al torneo cadetto 2023-2024. La Lega B ha comunque già annunciato la volontà di voler partire regolarmente e di mantenere il format a 20 squadre.

Ma è chiaro che in questo caso l’esordio casalingo del Palermo slitterebbe al 2 settembre, per la quarta giornata, contro la matricola Feralpisalo. I rosa dopo Bari, la X che sarà recuperata in data da definire, chiuderanno agosto a Reggio Emilia ospiti della Reggiana.

Settimana importante per Soleri e possibili nuovi arrivi

Le incognite non finiscono qui. C’è ancora il calciomercato da definire. Mancano 3 settimane e dopo un avvio scoppiettante e sei volti nuovi ufficializzati, il Palermo ha ancora diverse trattative in gioco. Servono ulteriori rinforzi sulla fascia sinistra ma anche sulla destra. E potrebbe non essere finita.

Nelle prossime ore si aspetta l’ufficialità per Diego Valencia, l’attaccante cileno proveniente dalla Salernitana. La giovane punta arriverebbe in prestito.

Si attendono notizie per Rigoberto Rivas e per Gianluca Di Chiara dalla Reggina. Con la società amaranto sempre più vicina alla esclusione definitiva (mai finora un ricorso del club calabrese è stato accolto), c’è pressing per portare i due atleti in maglia rosanero. Si aspetta, comunque, lo svincolo d’ufficio da parte della Figc per l’esclusione della Reggina.

Ma sarà una settimana importante anche per Edoardo Soleri. L’attaccante del Palermo – autore della rovesciata che è valsa il pareggio in amichevole col Bologna nonché il paragone con Rumenigge da parte del proprio tecnico – potrebbe andare al Brescia. Cellino avrebbe pronto per lui un triennale.

Tra gli obiettivi di mercato del club di viale del Fante potrebbe esserci il centrocampista del Galatasaray Olimpiu Morutan che nella stagione scorsa ha giocato in serie B a Pisa con 6 reti ed 8 assist.