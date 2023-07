A Rovereto finisce 2-2 con rovesciata da applausi dell'attaccante rosanero

La vecchia guardia evita la seconda sconfitta consecutiva al Palermo in questa fase di ritiro pre-campionato. I rosanero, infatti, pareggiano 2-2 col Bologna, formazione di serie A, allo stadio Quercia di Rovereto al termine di 90 minuti dai due volti. Primo tempo appannaggio dei felsinei che al primo affondo passano in vantaggio con Barrow; ripresa con i rosanero più volitivi e bravi a crederci nonostante il momentaneo 0-2 firmato da Raimondo.

Dopo il raddoppio subito al 62′, infatti, i siciliani hanno cominciato a creare azioni. Sia chiaro: idee di gioco ancora non se ne sono viste ma almeno c’è stata la volontà di evitare una nuova figuraccia dopo quella di tre giorni fa con la Virtus Verona. Per il resto è tutto ancora in itinere con una squadra che è ancora alla ricerca della sua identità in campo. L’11 iniziale messo in campo dal tecnico Eugenio Corini non ha praticamente creato pericoli se si eccettua una conclusione centrale di Brunori a metà tempo.

Giusto ricordare che il Bologna, nonostante sia una formazione di massima, ha iniziato la preparazione alcuni giorni dopo i rosa. Classico match di estate che però serve a dare indicazioni ai due tecnici.

La rimonta è firmata Damiani e Soleri

Damiani e Soleri sono stati i protagonisti di questa rimonta. La vecchia guardia, dunque, ha permesso ai rosa di centrare un insperato pareggio. Al 67′, infatti, cinque minuti dopo il raddoppio bolognese, Samuele Damani è lesto a raccogliere una corta respinta di Ravaglia che era stato impegnato severamente da un colpo di testa di Soleri.

La sfida si spinge stancamente verso il finale con il Bologna che non riesce a trovare il 3-1 ed il Palermo che appare sterile e – comunque – senza grandissime idee di gioco. Quando tutto sembra voltare alla fine, però, i siciliani trovano il pareggio all’89’. Rimessa laterale in zona d’attacco di Graves per Giacomo Corona. Il giovanissimo attaccante siciliano – figlio d’arte, suo papà è Giorgio – riesce a crossare verso il centro dell’area. A quel punto si fa trovare pronto Edoardo Soleri che in rovesciata batte il portiere avversario con una prodezza da cineteca. Se la rete fosse stata segnata in campionato avrebbe avuto gli onori della cronaca. Ma nota di merito anche per l’ottimo spunto del possente Corona, bravo a sgomitare ed a trovare il cross.

Nei tre minuti di recupero non succede più nulla e finisce in parità. Debutto fortunato per la nuova maglia casalinga della stagione 2023-2024 presentata proprio ieri.

Trauma cranico per Gomes nel primo tempo

Claudio Gomes, nel corso del primo tempo del match, è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un trauma cranico in seguito ad una pallonata ricevuta. Il calciatore, che non ha mai perso conoscenza, è stato sottoposto ai controlli ospedalieri previsti da protocollo.

Domani mattina la squadra allenata da Eugenio Corini effettuerà una seduta di recovery prima di godere di due giorni di riposo, in vista dell’inizio della seconda parte della preparazione pre-campionato in Trentino Alto Adige.

Ripresa allenamenti per 26 luglio a Spiazzo

La ripresa è prevista per il pomeriggio di mercoledì 26 luglio presso il campo sportivo di Spiazzo, sede degli allenamenti del Palermo per i primi quattro giorni del ritiro di Pinzolo.