Serie B, Puma torna a vestire i siciliani

Il rosa protagonista assoluto della prima maglia del Palermo con riferimenti alla metà degli anni ’80. Presentato con un evento in piazza a Mondello e collegamento con i giocatori in ritiro in Trentino Alto Adige il nuovo kit casalingo che verrà indossato dalle squadra maschili, femminili e giovanili del Palermo nella stagione calcistica 2023-2024 che vedrà i siciliani ai nastri di partenza del campionato di serie B per la seconda volta di fila.

Il primo realizzato da Puma che torna dopo dieci anni ad essere lo sponsor tecnico del club di viale Del Fante.

La nuova maglia celebra il rosa, identità eterna del Palermo

Il nuovo Home kit celebra il rosa, l’identità eterna del Palermo, che da sempre rende unici e inconfondibili i completi da gioco del club a livello italiano e internazionale. Il design della maglia combina due diverse tonalità di rosa in un elegante gioco di toni chiaro e scuro che si avvicendano creando strisce verticali, per esaltare il colore rosa in diverse intensità. Il riferimento va a una delle prime maglie utilizzate dal Palermo a metà negli anni 80, che presentava appunto un’innovativa combinazione a strisce.

Completano il design della maglia i dettagli in nero nel colletto e nelle maniche, l’immancabile motto #siamoaquile nel retro del collo. Il kit è completato dagli shorts e calzettoni neri con dettagli rosa.

Nella nota del Palermo si legge anche che “La nuova maglia dalla vestibilità regular combina tessuti in 100% poliestere riciclato con l’avanzata tecnologia di termoregolazione PUMA dryCELL, un sistema di gestione dell’umidità migliorato che assicura la perfetta temperatura corporea. Il design senza cuciture offre le ultime novità in termini di vestibilità per garantire prestazioni ottimali e una struttura jacquard ultraleggera nella parte posteriore per migliorare la traspirabilità durante le prestazioni intense, in grado di mantenere la pelle asciutta per tutti i 90 minuti e oltre, indipendentemente dall’ora, dal campo e dal luogo”.

Il Palermo Fc acquisisce il titolo sportivo dell’Asd Palermo

Nei giorni scorsi il Palermo Fc ha acquisito il titolo sportivo della squadra femminile della A.S.D. Palermo. E così il Palermo Women, prima squadra femminile rosanero disputerà il campionato di Serie C 2023-2024.

“Siamo orgogliosi di accogliere nella nostra famiglia la Prima Squadra femminile – dichiara l’amministratore delegato del club Giovanni Gardini – completando di fatto la ristrutturazione del nostro Settore Femminile, che ha già raggiunto proficui risultati con le attività delle formazioni giovanili. Si tratta di un ulteriore passo avanti nel percorso di sviluppo del Club, rappresentato da un prezioso investimento per il Palermo e per il City Football Group, che premia il grande valore sociale e sportivo di un movimento in crescita come quello del calcio femminile”.