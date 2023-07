Il cammino dei siciliani

Palermo a Bari nella prima giornata del campionato di serie B 2023-2024. Rosanero in campo, quindi, al San Nicola per quello che si può considerare già un big match visto che i pugliesi hanno sfiorato la serie A perdendola a 2 minuti dal traguardo per un gol del cagliaritano Pavoletti. Da stabilire se sarà venerdì 18 agosto o il giorno dopo. Così l’urna elettronica di Villa d’Olmo a Como dove si svolge la presentazione della prossima serie cadetta con la composizione del calendario che per la prima volta nella storia sarà asimmetrico.

Mirri “Battesimo del fuoco per il Palermo”

Queste le parole a caldo del presidente del club siciliano Dario Mirri “Esordiamo con la squadra credo più forte. Anno scorso hanno dimostrato di meritare la A, poi anche per casualità non l’hanno raggiunto. Un battesimo di fuoco, un derby del Sud”.

Prima trasferta a Bari come la scorsa stagione

Curiosamente anche per questa stagione dei siciliani la prima trasferta sarà a Bari al San Nicola. Anche la scorsa stagione la prima partita lontana dal Barbera fu in Puglia ma alla seconda giornata: i rosanero disputarono la prima in campionato col Perugia.

A Bari finì 1-1 con la prima rete in cadetteria di Nicola Valente alla quale rispose Walid Cheddira. La sfida si giocò il 18 agosto 2022.

La prima giornata della serie B 2023-2024

Questa la giornata inaugurale del torneo cadetto.

Bari – Palermo

Cittadella – Reggiana

Cosenza – Ascoli

Cremonese – Catanzaro

Parma – Feralpisalò

Pisa – Lecco

Sudtirol – Spezia

Ternana – Sampdoria

Venezia – Como

X – Modena

Esordio in casa con incognita per i rosanero

La settimana successiva il Palermo debutterà in casa ma non si sa ancora con chi. E’ stato sorteggiata, infatti, l’unica X. Potrebbe essere il Brescia? Se ne saprà di più tra qualche giorno quando il consiglio di Lega dovrà esprimere il suo verdetto sui ricorsi. Ricordiamo che la Reggina è stata esclusa dal campionato dopo il parere negativo della Covisoc per quanto riguarda i pagamenti degli stipendi dei tesserati. Il Lecco, invece, è stato ammesso dopo aver risolto il problema “burocratico” relativo alla scelta dello stadio per le partite casalinghe che sarà l’Euganeo di Padova.

Le date, avvio il 18 agosto, conclusione il 10 maggio

Non si conoscono ancora gli accoppiamenti delle giornate, dunque, ma si sanno le date: partenza il 18 agosto, conclusione il 10 maggio 2024.

Il mese scorso, l’assemblea di Lega ha stabilito le date e, appunto, l’asimmetria del calendario. Questo significa che le gare di ritorno non speculari a quelle di andata. Accade già in serie A dalla stagione 2021-2022.

Confermato il boxing day del 26 dicembre

Stabilito inoltre che non si giocherà durante le soste per le Nazionali ed è stato confermato il boxing day, ovvero le partite di Santo Stefano, 26 dicembre. Questo per “il grande successo di questa stagione che ha registrato il record di audience e il quarto posto nella classifica delle giornate con più spettatori”.

La sosta invernale

La sosta invernale, invece, è prevista dal 27 dicembre al 12 gennaio, con la prima giornata di ritorno fissata al 13 gennaio.

Turni infrasettimanali

Sono stati fissati anche i turni infrasettimanali. Saranno cinque: martedì 29 agosto, martedì 26 settembre, martedì 26 dicembre, martedì 27 febbraio e mercoledì primo maggio.