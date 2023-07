A Como la composizione del torneo cadetto 2023-2024

La serie B 2023-2024 muove il suo primo passo ufficiale. Nella serata odierna, 11 luglio, a partire dalle 20.30, la Lega Nazionale Professionisti Serie B presenta a Como il calendario del campionato cadetto che per la prima volta nella sua storia sarà asimmetrico. In sostanza le giornate del girone di ritorno non corrisponderanno a quelle di andata. Ad esempio se il Palermo alla prima giornata di andata giocherà a Bari, alla prima di ritorno non affronterà pugliesi ma giocherà con un’altra formazione. Si scende in campo dal 18 agosto.

Diretta su Sky e Dazn dalle 20.30

A Villa Olmo, nella città lariana, verrà effettuata la composizione del calendario e verranno svelate le 38 giornate della 92ma edizione della seconda serie nazionale. Il tutto a partire dalle 20.30 con diretta dai broadcaster ufficiali del campionato: Sky e Dazn.

Come ormai consuetudine, una delle venti città del torneo sarà protagonista della kermesse per testimoniare ancora una volta il legame inscindibile fra la Lnpb e i territori della penisola. Lo scorso anno toccò a Reggio Calabria.

Il Palermo attende di conoscere il proprio cammino

E c’è molta attesa in casa Palermo per conoscere il lungo cammino di questa stagione che vuole essere quella del ritorno in massima serie. Certamente i rosanero giocheranno la prima partita in trasferta anche per esigenza di calendario. Lo scorso anno iniziarono il loro percorso in casa, ospitando il Perugia.

Sarà comunque una composizione non del tutto completa: l’organico della B 2023-2024 è al momento a 19 squadre dopo l’esclusione della Reggina. Ci sarà la X al suo posto ed a breve sarà ufficializzata la ventesima formazione della cadetteria mentre nei prossimi giorni la Lega comunicherà il nome dell’ultima squadra.

Di nuovo con Feralpisalò e Lecco

I rosa torneranno a giocare dopo due stagioni con la Feralpisalò, incontrata nelle semifinali dei play off di serie C 2021-2022. Ed incroceranno il Lecco dopo oltre 55 anni dall’ultima volta che fu nella stagione 1967-1968 sempre in serie B con le due squadre che espugnarono i rispettivi campi: all’andata (17 dicembre 1967) i siciliani vinsero 1-0 a Lecco; al ritorno (era il 12 maggio del 1968) i lombardi ricambiarono il favore ai rosanero vincendo con lo stesso punteggio alla Favorita.

Il presidente Mauro Balata alla presentazione

Un modo, questo, per confermare la volontà del presidente Mauro Balata di valorizzare le meraviglie artistiche presenti nelle città del campionato, come appunto Villa Olmo che si affaccia sul Lago di Como, alle pendici delle Alpi. Il parco si estende per quasi cinque ettari, comprendendo 780 alberi tra cui alcuni esemplari dichiarati monumentali e altri piantati addirittura tra il 1600 e il 1700. La costruzione, ad opera dell’architetto Simone Cantoni, è sviluppata su due piani e ha ospitato nel corso della storia numerosi personaggi di rilievo, come per esempio la famiglia imperiale austriaca e l’eroe dei due mondi Giuseppe Garibaldi.

Edoardo Bennato si esibirà sul palco

Durante l’evento ci sarà un momento di spettacolo, intrattenimento e coinvolgimento rappresentato dall’artista Edoardo Bennato che sarà chiamato sul palco a cantare alcune sue canzoni, fra cui “È goal!”, che accompagnerà la Serie Bkt all’estero, trasmessa in 52 paesi. La B e Bennato rappresentano un connubio perfetto tra due eccellenze italiane: la prima mette in vetrina ogni stagione centinaia di calciatori italiani, mentre Bennato è da tutti riconosciuto un artista che ha saputo raccontare il nostro paese attraverso la sua musica.

Spazio al nuovo pallone

Durante la serata verrà presentato il nuovo pallone ufficiale Kombat Ball 2024, disegnato anche quest’anno da Kappa, che rappresenta la partnership rinnovata per il settimo anno consecutivo con l’azienda torinese a dimostrazione di un rapporto ormai consolidato.

Il design del pallone è altamente tecnico e all’avanguardia, con linee rinnovate e la particolarità di nuovi pannelli presenti sulla sfera in modo da migliorarne il grip, ottenendo così un maggiore controllo su ogni tipo di superficie.

Le date, avvio il 18 agosto, conclusione il 10 maggio

Non si conoscono ancora gli accoppiamenti delle giornate, dunque, ma si sanno le date: partenza il 18 agosto, conclusione il 10 maggio 2024.

Il mese scorso, l’assemblea di Lega ha stabilito le date e, appunto, l’asimmetria del calendario. Questo significa che le gare di ritorno non speculari a quelle di andata. Accade già in serie A dalla stagione 2021-2022.

Confermato il boxing day del 26 dicembre

Stabilito inoltre che non si giocherà durante le soste per le Nazionali ed è stato confermato il boxing day, ovvero le partite di Santo Stefano, 26 dicembre. Questo per “il grande successo di questa stagione che ha registrato il record di audience e il quarto posto nella classifica delle giornate con più spettatori”.

La sosta invernale

La sosta invernale, invece, è prevista dal 27 dicembre al 12 gennaio, con la prima giornata di ritorno fissata al 13 gennaio.

Turni infrasettimanali

Sono stati fissati anche i turni infrasettimanali. Saranno cinque: martedì 29 agosto, martedì 26 settembre, martedì 26 dicembre, martedì 27 febbraio e mercoledì primo maggio.

Le squadre della prossima serie B, c’è una X

L’’organico della serie B 2023-2024 non è ancora completo. Alla luce dei provvedimenti della Figc su proposta Covisoc e dopo i ricorsi delle società interessate, sono 19 le squadre note. Mancherà certamente la Reggina, esclusa dalla Lega. Deve essere ancora ufficializzato il nome del club che prenderà il posto dei calabresi e quasi certamente sarà il Brescia, retrocesso sul campo dopo i play out col Cosenza. Ma in attesa di questo in serata durante il sorteggio ci sarà una X al posto della Reggina.

Ecco l’organico provvisorio: Ascoli, Bari, Catanzaro, Cittadella, Como, Cosenza, Cremonese, Feralpisalò, Modena, Palermo, Parma, Pisa, Reggiana, Sampdoria, Spezia, Sudtirol, Ternana, Venezia e Lecco.

La prima volta della Feralpisalò

Da notare la presenza della Feralpisalò alla sua prima esperienza in questa categoria. Torna dopo 50 anni il Lecco che ha vinto i play off. Presenze abituali sono quelle di Reggiana e Catanzaro, vincitrici dei rispettivi gironi di terza serie.

Dalla massima serie arrivano la Sampdoria, la Cremonese e lo Spezia.

Tanti trofei in campo

In campo uno scudetto (quello della Samp) ed 8 Coppe Italia, quella del Venezia, le tre del Parma e le 4 dei doriani; due Coppa Coppe (Sampdoria e Parma); una Coppa Uefa (Parma), una Supercoppa Europea (Parma); 4 Mitropa Cup (2 Pisa, 1 a testa Ascoli e Bari) e 5 Tornei Anglo-Italiani (1 Cosenza, 2 Modena, 1 Lecco, 1 Cremonese).

Il Palermo ha vinto la serie B 5 volte

Il Palermo è, tra le squadre in organico, quella che ha vinto più campionati cadetti centrando la prima posizione in cinque occasioni (1931-1932; 1947-1948; 1967-1968; 2003-2004; 2014-2015) ed altri quattro piazzamenti in zona promozione per un totale di 9 salti in massima serie. Il record assoluto di vittorie spetta a Genoa ed Atalanta con 6 a testa.

Delle squadre ufficialmente presenti, più promozioni dei siciliani le ha ottenute solo il Bari, 11 ma con due campionati vinti. Poi Venezia con 7 salti dalla B alla A e due tornei vinti.

