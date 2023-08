Finisce 2-1 per i sardi con gol decisivo al 123' di Di Pardo

Il Palermo lotta ma si arrende al fotofinish al Cagliari per 2-1 dopo 120 minuti di autentica battaglia. Le emozioni maggiori nei supplementari. Segnano al 100′ Dossena di testa su azione di calcio d’angolo, pareggia Soleri su un’azione fotocopia al 120′ mentre nel recupero, tre minuti dopo, e ad un soffio dai calci di rigore, Di Pardo. Un successo a dir poco rocambolesco ma quanto rammarico per i siciliani.

Si ferma, così, al primo turno il cammino del Palermo in Coppa Italia. Ai sedicesimi, in programma l’1 novembre, il Cagliari se la vedrà con l’Udinese che venerdì ha battuto il Catanzaro 4-1.

Una sconfitta amarissima per i rosanero che nel corso dei 90 minuti avevano creato diversi grattacapi alla formazione di casa allenata da Ranieri. Grosso merito della qualificazione del Cagliari va al portiere Radunovic che ha fermato Brunori, Gomes e Vasic nel primo tempo. Anche il portiere rosanero Pigliacelli è salito sugli scudi parando un calcio di rigore a Pavoletti.

Tanto rammarico, dunque, per la squadra allenata da Eugenio Corini che ha avuto il merito di portare il Cagliari ai supplementari ma non ha saputo approfittare dei passaggi a vuoto dei sardi e non è riuscita ad affondare il colpo sbagliando anche alcuni potenziali contropiedi. Un vero peccato per i siciliani che al 94′ avrebbero avuto la grande chance con Mancuso che però da posizione favorevole non riesce a centrare lo specchio della porta.

Lo stesso attaccante, nuovo arrivo alla corte di Corini, nel finale del secondo tempo supplementare avrebbe l’occasione del pareggio ma la sua conclusione di testa da ottima posizione è alta sulla traversa. Poi il delirio nel finale con l’illusorio pareggio di Soleri, fresco di prolungamento di contratto, e la rete di Di Pardo che manda in estasi il Cagliari e punisce il Palermo.

Le scelte di Corini, ecco il 4-3-3

Il tecnico del Palermo Eugenio Corini sceglie il 4-3-3, suo sistema di gioco preferito. E conferma la possibile formazione. In porta il confermatissimo Pigliacelli che guida una difesa a 4 composta dai due centrali molto esperti quali Lucioni e Marconi mentre sugli esterni Ceccaroni e Mateju.

Centrocampo composto da Gomes e Stulac con fiducia al giovane Vasic. In avanti Brunori punta centrale di un tridente che ha ai lati Insigne ed il recuperato Di Mariano.

Brunori impegna Radunovic

Al 4′ Palermo pericoloso con Brunori che, servito da Di Mariano, è rapidissimo a girarsi in area grazie ad un ottimo controllo di tacco e poi a tirare in diagonale impegnando Radunovic molto reattivo nella circostanza.

Il Cagliari risponde

I padroni di casa prendono campo e cominciano a premere tentando più volte la conclusione. Pavoletti di testa manda alto. Al 17′ bell’azione dei padroni di casa finalizzata da Oristanio che tira prontamente ma alta.

Pigliacelli para rigore a Pavoletti

Al 21′ episodio dubbio in area di rigore del Palermo che inizialmente non viene visto da Marinelli. Mateju colpisce di mano. L’arbitro concede inizialmente il calcio d’angolo ma poi richiamato da Nasca al Var si ravvede ed assegna il calcio di rigore al Cagliari. Dopo 2 minuti dagli 11 metri va Pavoletti che però non inganna Pigliacelli che intuisce e si oppone alla conclusione dell’attaccante cagliaritano andando a deviare il pallone rasoterra. Sulla ribattuta si avventa lo stesso Pavoletti ma è Lucioni che salva tutto deviando sul palo e poi in angolo.

Continua il predominio del Cagliari

Prosegue il predominio territoriale degli uomini di Ranieri che cercano sempre la punta centrale Pavoletti e si affidano agli esterni Augello e Zappa che stanno mettendo a ferro e fuoco l’area rosanero con Mateju e Ceccaroni in sofferenza.

Palermo si rifà vivo su punizione di Stulac

Radunovic torna sporcarsi i guantoni al 38′. Calcio di punizione da posizione defilata e da circa 30 metri di Stulac che con una conclusione morbida elude la barriera ma non inganna l’estremo difensore del Cagliari che si distende e blocca senza problemi.

Lucioni si fa male ma rientra con una fasciatura

Due minuti dopo scontro aereo sulla trequarti del Palermo tra Lucioni e Pavoletti. Ha la peggio il difensore centrale rosanero che è costretto a ricorrere alle cure mediche per un taglio sul sopracciglio destro. Dopo un paio di minuti di cure, il difensore centrale torna in campo con una vistosa fasciatura.

Gomes e Vasic impegnano Radunovic

Al primo dei sei minuti di recupero, Gomes impegna Radunovic con una buona conclusione dal limite dell’area di rigore. Il portiere rossoblù si distende e devia in calcio d’angolo.

Al 48′ nuovo intervento decisivo di Radunovic: Stulac serve sulla via centrale Vasic – bravo nell’inserimento – che in acrobazia impatta molto bene il pallone calciandolo al volo verso la porta. L’estremo difensore del Cagliari deve superarsi per evitare il peggio concedendo il calcio d’angolo.

In avvio di ripresa il Palermo ci prova con Brunori

E’ Brunori che ci prova in avvio di ripresa con un tiro deviato da un difensore in calcio d’angolo. In precedenza il Cagliari aveva provato a schiacciare i rosanero.

Poi al 50′ brivido Pigliaceli che in fase di impostazione si fa intercettare il lancio da Pavoletti. Per sua fortuna la punta rossoblù devia il pallone con le mani e l’azione si chiude con un calcio di punizione in favore dei siciliani.

Rosanero ancora pericolosi al 56′: Insigne lavora un buon pallone sulla destra e crossa in area per l’accorrente Vasic, il suo stacco di testa è buono ma la palla esce di poco.

Primi cambi per Ranieri

Dopo il nuovo pericolo scampato, Claudio Ranieri opera due sostituzioni ed al 58′ entrano Luvumbu e Deiola per Azzi e Nandez. Il tecnico vuole dare vitalità e velocità per aumentare la pericolosità in avanti. Corini risponde al 63′ mettendo in campo Saric e facendo uscire Stulac. Buona prova per quest’ultimo, autore di un paio di verticalizzazioni importanti per Vasic.

Cagliari in pressione

Il neoentrato Luvumbo si fa notare per i suoi scatti e per un paio di recuperi palla. L’angolano mette in difficoltà Mateju.

Al 69′ doppio cambio per il Palermo, entrano Mancuso e Valente al posto di Di Mariano ed Insigne. Corini cambia gli esterni nel tentativo di dare sprint all’attacco e di fare alzare la squadra che da alcuni minuti è schiacciata dai padroni di casa nella propria metà campo. Ed al 75′ quarta sostituzione nelle fila del Palermo: entra Segre per Vasic che poco prima era stato ammonito. Il tecnico dà spazio al centrocampista che nella scorsa stagione ha segnato al Cagliari sia all’andata che al ritorno.

Rosanero pericolosi su calcio d’angolo

Buon corner del Palermo al 78′: batte Valente per la torre di Marconi, il pallone balla nell’area piccola dove non arriva alla deviazione per un soffio Lucioni. A quel punto la difesa del Cagliari spazza.

I siciliani ci provano in contropiedi, Saric conquista un buon pallone e serve Brunori ma l’attaccante e fermato in calcio d’angolo.

All’83’ Ranieri rivoluziona l’attacco: in campo Viola, Shomurodov e Di Pardo mentre escono Makoumbou, Pavoletti e Oristanio.

Mancuso spreca il ko al 94′ e le squadre ai supplementari

Occasione Palermo in chiusura di partita. Calcio d’angolo di Valente con il pallone respinto corto da Radunovic. Mancuso da posizione favorevole spara a lato.

Supplementari, entra Damiani

Al 91′ entra Damiani al posto di Gomes ed anche per Corini si tratta della quinta sostituzione. Un minuto dopo è ancora Mancuso a concludere verso la porta rossoblu ma ancora una volta la conclusione non centra il bersaglio.

Cagliari in vantaggio, Dossena punisce Pigliacelli

Al 98′ il Cagliari va vicino all’1-0. Di Pardo serve molto bene Viola che in area di esterno impegna severamente Pigliacelli in angolo. E’ il preludio del gol. Due minuti dopo i sardi passano in vantaggio su azione di calcio d’angolo battuto da Viola sul primo palo. Risolve Dossena che con un colpo di testa buca le mani a Pigliacelli apparso non irreprensibile in questa occasione.

Sesto cambio del Palermo: al 102′ Corini fa uscire Brunori per Soleri.

Il Palermo è stanco, il Cagliari sfiora il 2-0

I rosa dovrebbero cercare il pareggio ma non riescono a creare pericoli. Anzi, il Cagliari – rivitalizzato dal gol – ha più energie e va in avanti alla caccia del 2-0. Nel secondo tempo supplementare sono i sardi più vicini al raddoppio che i siciliani al pareggio.

Mancuso non trova il gol del pareggio

Ma al 115′ il Palermo avrebbe ancora l’occasione per pareggiare. Blitz esterno di Segre che mette al centro dell’area un pallone teso per la testa di Mancuso che impatta a colpo sicuro ma ancora una volta non inquadra la porta a pochi passi dalla porta. Al 120′ Ranieri manda in campo Goldaniga.

Soleri la riacciuffa

Ma il Palermo riesce a pareggiare quasi allo scadere dei supplementari. Da un calcio d’angolo di Mancuso svetta di testa Soleri che riacciuffa la gara al 120′.

Di Pardo beffa il Palermo

La partita, però, non è finita. E nel recupero del secondo tempo supplementare arriva il 2-1 del Cagliari. E’ Di Pardo a punire la retroguardia rosanero sfruttando un prezioso assist di Luvumbo devastante sulla fascia sinistra dopo aver seminato Mateju. Alla Unipol Domus è apoteosi Cagliari.

Cagliari-Palermo, il tabellino

Cagliari: Badunovic; Zappa (120′ Goldaniga), Dossena, Obert, Augello; Nandez (58′ Deiola), Makoumbou (83′ Viola), Sulemana, Azzi (58′ Luvumbo); Pavoletti (84′ Shomurodov), Oristanio (84′ Di Pardo). Allenatore: Claudio Ranieri. A disposizione: Aresti, Scuffet, Altare Jankto, Lella, Capradossi, Kourfalidis,.

Palermo: Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi, Ceccaroni; Gomes (91′ Damiani), Stulac (63′ Saric), Vasic (75′ Segre); Insigne (al 69′ Valente), Di Mariano (al 69′ Mancuso), Brunori (capitano). Allenatore: Eugenio Corini. A disposizione: Desplanches, Nespola, Graves, Mancuso, Nedelcearu, Buttaro, Soleri, Valente.

Arbitro: Marinelli di Tivoli. Assistenti: Massara (Reggio Calabria) – Catallo (Frosinone). Quarto uomo: Cherchi (Carbonia). Var: Nasca (Bari). Avar: Pagnotta (Nocera Inferiore).

Marcatori: al 100′ Dossena, al 120′ Soleri, al 122′ Di Pardo.

Note. Ammoniti: Gomes (Palermo), Oristanio (Cagliari), Vasic (Palermo), Dossena (Cagliari). Espulso Lanna, secondo di Corini.

Al 23′ Pigliacelli para rigore a Pavoletti.

Recuperi: 6′ e 4′. Nei supplementari 2′ e 2′.