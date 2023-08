Serie B, le parole dell'attaccante rosanero

Dal possibile passaggio al Brescia al prolungamento del contratto. Edoardo Soleri rimane col Palermo fino al 30 giugno 2026. Lo annuncia il club di viale del Fante.

Soleri è alla vigilia della terza stagione in maglia rosanero. Arrivato nella stagione 2021-2022 in serie C è stato uno dei protagonisti della promozione in cadetteria con 12 gol tutti da subentrato e moltissime di pregevole fattura da rivedere quelli in campionato da centrocampo con il Picerno e nella semifinale di andata dei play off alla Feralpisalò.

La scorsa annata sportiva ha firmato 4 gol ed ora è pronto nuovamente a dare il suo contributo. In precampionato ha firmato una rete in rovesciata al Bologna in amichevole fissando il punteggio sul 2-2 ed inducendo il tecnico Eugenio Corini al ricordo-paragone con Carl-Heinz Rumenigge vista la spettacolarità del gesto tecnico e atletico fatto dal suo attaccante.

“Fiero di questo traguardo”

Queste, invece, le parole di Edoardo Soleri dopo il prolungamento col Palermo: “Sono fiero per questo traguardo raggiunto – sottolinea il numero 27 rosanero – ringrazio il Palermo e il City Football Group per la fiducia che voglio continuare a ripagare in campo. Con questa gloriosa maglia ho già vissuto grandi emozioni, ma sono certo che le soddisfazioni più belle debbano ancora arrivare. Voglio condividere questa gioia con i nostri tifosi, il loro affetto nei miei confronti è incredibile, meritano davvero il meglio possibile”.

Ore decisive per Prati

Rimane ancora in bilico l’affare Matteo Prati. Palermo e Spal avrebbero trovato l’accordo ma il talentuoso centrocampista classe 2003 ha chiesto tempo per la decisione. Il Cagliari fa pressing ed il giocatore sta valutando evidentemente le piazze: serie B con il Palermo ed il City Group in una piazza ambiziosa che vuole la A; Cagliari già in massima serie con un tecnico vincente e carismatico come Claudio Ranieri. Nelle prossime ore se ne saprà di più.

Fatto curioso: rosanero e rossazzurri si sfidano sabato 12 agosto alle 21.15 per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia.

Rosanero in lizza per Morutan

Intanto il club di viale del Fante continua a lavorare per Olimpiu Morutan, fantasista che nell’ultima stagione a Pisa ha segnato 6 gol fornendo 8 assist e che è tornato a fine prestito al Galatasaray in Turchia.

Bigon e Rinaudo vogliono stringere i tempi e fanno pressing per portare il giocatore romeno in rosanero. Stando alle voci di corridoio ci sarebbe un’offerta per il prestito con diritto di riscatto o obbligo di riscatto in caso di promozione in A. Ma sono sempre informazioni che attendono conferma ufficiale.

Il Palermo sarebbe la meta favorita del giovane centrocampista che vorrebbe tornare in Italia ma in “agguato” ci sono anche Sampdoria e lo stesso Pisa. Mentre in virtù di questo sembra essere tramontata la pista Konyaspor.

Broh e Silipo in uscita

Sul fronte mercato in uscita, invece, il Palermo dovrebbe ufficializzare due manovre. Jeremie Broh dovrebbe tornare al Sudtirol con il quale – nella stagione 2021-2022 – è stato protagonista di un’annata memorabile e da record conclusa con la promozione diretta della sua squadra con 90 punti e con appena 9 reti subite in 38 partite di campionato.

Altro giocatore pronto a lasciare Palermo è Andrea Silipo che sembrerebbe vicino al Monterosi. Silipo, attaccante esterno classe 2001, nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Juve Stabia in serie C totalizzando 29 presenze 5 gol e 3 assist.