Serie B, il calciomercato rosanero torna in fibrillazione

Mancano due giorni alla sfida che inaugurerà ufficialmente la stagione 2023-2024 ma è già Cagliari-Palermo. Ancor prima di scendere in campo per i trentaduesimi di Coppa Italia, infatti, i due club si sfidano sul calciomercato.

Entrambi hanno lo stesso obiettivo: Matteo Prati, il talentino della Spal che si è messo in luce ai recenti Mondiali Under 20 che si sono disputati in Argentina e che hanno visto l’Italia di Carmine Nunziata conquistare uno storico secondo posto.

Sono quindi ore decisive per Prati che ha chiesto tempo supplementare per scegliere sul proprio futuro. Del resto, Palermo e Spal avrebbero già trovato l’accordo (se ne parla da ieri) ma l’ultima parola spetta al giocatore.

Al di là del discorso economico che sicuramente sarà importante (si parla comunque di un’operazione vicina se non superiore ai 5 milioni di euro), e di prospettiva, il centrocampista classe 2003 (ancora 19enne visto che compirà gli anni a fine dicembre), valuta l’opportunità.

Le ambizioni del Palermo, la serie A del Cagliari

Da un lato il Palermo di Eugenio Corini con il City Football Group e l’ambizione di fare un campionato di serie B da protagonista per vincerlo e far tornare i rosanero in massima serie.

Dall’altro il Cagliari che gioca in serie A – una volta il campionato più bello del mondo – con in panchina Claudio Ranieri. Un tecnico carismatico che ha vinto molto e che ha firmato la promozione dei sardi in massima serie grazie ai play off in modo piuttosto simile a quanto fece Silvio Baldini con i rosa portandoli dalla C alla B due stagioni fa.

Motivazioni che il giovane sta valutando e già nelle prossime ore ogni dubbio dovrebbe essere fugato. Ma potrebbe anche aspettare, vista la particolare occasione, dopo la partita di Coppa Italia che – ricordiamo – si gioca sabato 12 agosto alle 21.15 a Cagliari che mette in palio un posto per i sedicesimi di finale del trofeo che i rosanero hanno sfiorato tre volte (1974, 1979, 2011).

Rosanero in lizza per Morutan

Intanto il club di viale del Fante continua a lavorare per Olimpiu Morutan, fantasista che nell’ultima stagione a Pisa ha segnato 6 gol fornendo 8 assist e che è tornato a fine prestito al Galatasaray in Turchia.

Bigon e Rinaudo vogliono stringere i tempi e fanno pressing per portare il giocatore romeno in rosanero. Stando alle voci di corridoio ci sarebbe un’offerta per il prestito con diritto di riscatto o obbligo di riscatto in caso di promozione in A.

Il Palermo sarebbe la meta favorita del giovane centrocampista che vorrebbe tornare in Italia ma in “agguato” ci sono anche Sampdoria e lo stesso Pisa. Mentre in virtù di questo sembra essere tramontata la pista Konyaspor.

In questa stagione appena iniziata Morutan ha già collezionato due presenze nei preliminari di Champions League con la maglia giallorossa del club turco.

Insomma, il calciomercato rosanero, dopo i botti iniziali che hanno portato sei volti nuovi, torna in fibrillazione dopo alcune settimane di stanca.