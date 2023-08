Serie B, mancherebbe il Sì del giocatore, su Morutan c'è anche il Konyaspor

Matteo Prati sarebbe vicinissimo al Palermo. Se fosse così sarebbe il settimo colpo di mercato del club di viale del Fante. Ci sarebbe, infatti, l’accordo con la Spal per far venire in rosanero il talento della formazione estense e della Nazionale Under 20 con la quale ha conquistato una storica medaglia d’argento ai recenti Mondiali in Argentina.

Proprio questa parentesi Azzurra, unita alla buona stagione dal punto di vista personale in campionato con la Spal nonostante la retrocessione dei suoi, ha spinto molti club sulle tracce del giovanissimo centrocampista classe 2003.

Sembra però che il Palermo sia più vicino di tutti ed abbia battuto la concorrenza del Cagliari prossimo avversario dei rosa nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia nel match che si giocherà sabato 12 agosto alle 21.15. L’operazione avrebbe un costo di circa 5 milioni di euro. Il tutto però è da confermare. E visto il recente caso della fumata nera su Diego Valencia rispedito a Salerno dopo un supplemento delle visite mediche quando tutto sembrava ormai fatto, il condizionale è d’obbligo.

Mancherebbe il Sì del giocatore

A questo punto mancherebbe soltanto l’ok da parte di Matteo Prati. In caso di chiusura della trattativa, arriverebbe una pedina importante nello schieramento tattico di Eugenio Corini: un centrocampista in grado di ricoprire più posizioni in questa zona nevralgica del campo.

Al Mondiale Under 20, ad esempio, ha giocato da mezzala segnando anche una rete al Brasile, quella iniziale nel 3-2 che premiò gli Azzurrini di Carmine Nunziata nel match inaugurale della rassegna iridata. In campionato, invece, ha giocato come regista dai due tecnici che si sono avvicendati ossia da De Rossi che da Oddo. Poche le soddisfazioni in termini realizzativi: 2 gol ed un assist con la Spal retrocessa in serie C dopo il penultimo posto.

Trattative per Morutan ma c’è il Konyaspor

Palermo a lavoro anche per Olimpiu Morutan, centrocampista romeno del Galatasaray che nell’ultima stagione in serie B con il Pisa ha siglato 6 reti conditi da 8 assist.

Trattativa difficile però per diversi motivi: sia per il prezzo del cartellino sia per l’inevitabile concorrenza di squadra non solo italiane. Il cartellino si aggirerebbe attorno a 5.5 milioni di euro mentre i turchi del Konyaspor fanno la corte al giocatore la cui offerta proporrebbe un prestito con diritto di riscatto.