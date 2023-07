Serie B, forcing sul portiere della Nazionale Under 20

Uno “scambio” di portieri tra Palermo e Vicenza è all’orizzonte. Samuele Massolo, infatti, dopo aver detto di no al Pescara è ormai pronto a trasferirsi al club veneto che milita in serie C.

A questo punto l’arrivo di Sebastiano Desplanches non dovrebbe avere grossi ostacoli. Il condizionale è sempre d’obbligo in questi casi ma per l’arrivo del giovane classe 2003 mancherebbero soltanto i dettagli con l’atleta che già in queste ore dovrebbe effettuare le visite mediche. Poi la firma sul contratto. Si attendono, dunque, ulteriori sviluppi o, in questo caso, nero su bianco.

Desplanches è stato tra i protagonisti della spedizione Azzurra ai Mondiali Under 20 che si sono svolti in Argentina il mese scorso portando l’Italia alla storica finalissima persa poi con l’Uruguay per 1-0 nel finale. Nella kermesse iridata il giocatore è stato eletto miglior portiere. Un biglietto da visita non indifferente per quello che vuole essere il vice-Pigliacelli.

Massolo ai saluti

Samuele Massolo, quindi, si appresta a cambiare casacca alla vigilia della terza stagione in rosanero. La prima vissuta da protagonista assoluto nella parte finale quando ha preso il posto tra i pali di Alberto Pelagotti, indisponibile per problemi fisici, ed ha portato la squadra in serie B assieme alle giocate di Floriano, Brunori, Soleri e compagni.

Due i rigori parati durante l’indimenticabile cavalcata nei play off: il primo a Procaccio nella partita di ritorno tra Palermo e Triestina del primo turno nazionale degli spareggi per la B (equivalente agli ottavi di finale) sullo 0-0 in un match chiuso 1-1 che promosse i rosa ai quarti di finale. L’altro nella partita di andata in trasferta sul campo della Feralpisalò sul 2-0 per i siciliani si oppose a Miracoli (che nel turno precedente aveva buttato fuori la corazzata Reggiana).

Nella scorsa stagione, invece, nessun minuto in campo. L’arrivo di Mirko Pigliacelli tra i pali lo ha relegato in panchina con il tecnico Eugenio Corini che non gli ha concesso neppure uno scampolo di partita.

Damiani e Broh in uscita

Due centrocampisti sarebbero in uscita. Si tratta di Samuele Damiani e di Jeremie Broh. Il primo sarebbe chiuso nel suo ruolo naturale da Gomes e Stulac che Corini vuole come registi mentre come mezzala si punterebbe ad altro. Alcune squadre di serie C sono interessate ma il centrocampista aspetta anche eventuali offerte dalla serie B. A tal proposito, la Reggiana starebbe sondando il terreno. Certamente nei prossimi giorni ne sapremo di più ma Damiani sembra essere destinato a cambiare maglia.

Un altro mediano in “bilico” sembra Jeremie Broh. La scorsa stagione è comunque stata una sorpresa in positivo. Il centrocampista dopo aver vinto il campionato di serie C dei record col Sudtirol non è stato riscattato dalla squadra bolzanina ed è tornato a Palermo disputando un buon torneo soprattutto in avvio. Tuttavia potrebbe andare via. Anche lui aspetta proposte dalla B ed il Lecco, neopromosso dopo i play off ed ufficialmente ammesso alla prossima cadetteria dopo il parare negativo iniziale della Covisoc, sembrerebbe mostrare interesse. Sulle sue tracce anche la Triestina formazione di serie C.

Valente e Soleri

Al momento, invece, Nicola Valente ed Edoardo Soleri non sarebbero in uscita. Entrambi però sono monitorati da diversi club. Tra questi c’è il Pisa per Soleri mentre per Valente ci sarebbe l’interesse di Cesena (serie C) e della neopromossa in cadetteria Feralpisalò. Il calciomercato è ancora alle sue fasi iniziali e può succedere di tutto o… tutto potrebbe rimanere allo stato attuale visto che proprio Valente potrebbe essere una alternativa a Roberto Insigne.