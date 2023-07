Serie B, il club rosa lavora anche sul mercato di uscita

Quattro arrivi, tre definitivi ed un prestito, diversi rinnovi ma il calciomercato del Palermo è ancora agli inizi. Nei prossimi giorni, probabilmente tra questo weekend e l’avvio della prossima settimana, si attendono ulteriori dettagli per Roberto Insigne le cui trattative dovrebbero essere ormai chiuse. Ed il club rosanero lavora anche in uscita.

Nella prima settimana di calciomercato, sono arrivati due rinforzi per la difesa come Fabio Lucioni e Pietro Ceccaroni, poi un giovane di prospettiva sulla trequarti, Aljosa Vasic ed in avanti Leonardo Mancuso.

La coppia formata da Rinaudo e Bigon è però al lavoro sul fronte uscite per continuare ad aggiungere tasselli al roster della squadra di Eugenio Corini.

Samuele Massolo via da Palermo?

Un nodo potrebbe essere sciolto nei prossimi giorni ed è quello di Samuele Massolo. Il portiere classe 1996 potrebbe lasciare il club rosanero. L’estremo difensore è stato assoluto protagonista dei play off vinti dal Palermo che regalarono il ritorno in cadetteria al termine di una cavalcata esaltante. Massolo con i suoi interventi fu decisivo e sventò anche due calci di rigore in momenti clou nel match di ritorno del primo turno dei play off nazionali con la Triestina (a Procaccio sullo 0-0) e nella semifinale di andata con la Feralpisalò (a Miracoli sul 2-0 per i rosa).

Nella scorsa stagione, però, in serie B, non ha avuto spazio con Mirko Pigliacelli – che ha firmato il prolungamento del contratto fino al 2025 con opzione per il 2026 – sempre presente nelle 38 partite di campionato e nessun minuto per Massolo.

Per il numero 12 adesso ci sono richieste da diversi club di serie C. In prima fila il Pescara di Zdenek Zeman. Ma ci sarebbero anche Virtus Entella, Gubbio e Vicenza. Tutte squadre di alta classifica e che vogliono fare il salto di qualità.

Interesse su Desplanches

Via Massolo, il Palermo potrebbe affiancare un Under a Pigliacelli. E sarebbe Sebastiano Desplanches la figura ideale. Il cartellino del giovanissimo portiere classe 2003 è di proprietà del Vicenza. Desplanches si è messo in evidenza poche settimane fa ai Mondiali Under 20 con la Nazionale azzurra arrivando – per la prima volta nella storia di questa rappresentativa – alla finalissima persa poi con l’Uruguay per 1-0. Per lui il guanto d’oro come miglior portiere della manifestazione ed un biglietto da visita di grande prestigio e rilievo.

Proprio Massolo potrebbe essere l’ideale come conguaglio tecnico per una ipotetica trattativa con il club biancorosso che avrebbe firmato il prezzo del cartellino del suo giovane gioiello a tre milioni di euro.

Uomini in uscita

Tanti però sono gli uomini in uscita. Molti di loro non sono stati neppure convocati da Eugenio Corini per il raduno di Veronello con test fisici ed attitudinali annessi e per il ritiro di Ronzone e Pinzolo. Leggasi Giuseppe Fella, Andrea Silipo, Bubacarr Marong e Mladen Devetak che sono virtualmente ai saluti finali.

Ma il futuro in rosanero è incerto per quattro protagonisti della scorsa stagione in serie B: Edoardo Soleri (4 gol per lui), Samuele Damiani, Jeremie Broh e Nicola Valente (a segno 3 volte). Questi potrebbero non rientrare nei piani del tecnico. Si stanno cercando soluzioni e se per Valente sembrerebbe esserci l’interesse del Cesena e della Feralpisalò, per Soleri potrebbe esserci un futuro alla neopromossa Reggiana o al Pisa ma sarebbe molto attento anche il Sudtirol. Non è detto però che l’attaccante non possa rientrare come contropartita tecnica per ulteriori mosse. Mentre al momento non ci sarebbero offerte per Damiani e Broh.

Coppa Italia, Palermo probabilmente con lo Spezia

Non è ancora ufficiale il tabellone della Coppa Italia 2023-2024 ma l’uscita di scena della Reggina – esclusa dalla Figc – e l’ammissione del Lecco avrebbe cambiato il tabellone. Il Palermo partirà dai trentaduesimi di finale e dovrebbe affrontare lo Spezia. Inizialmente i rosa avrebbero potuto giocare il Cagliari, neopromosso in A.