Serie B, il calciomercato dei rosanero, Lancini ai saluti

Nero su bianco per vestire in rosanero. Mancherebbe solo la firma per l’arrivo a Palermo dell’esterno sinistro difensivo Pietro Ceccaroni. Il calciatore si sarebbe svincolato dal Venezia (risparmiando 4 anni id contratto a quasi un milione di euro lordi a stagione). Se così fosse, la destinazione favorita del difensore sarebbe il club di viale del Fante. Ceccaroni arriverebbe in rosanero a parametro zero.

Il difensore ha raccolto 134 presenze, realizzando 5 reti e 4 assist e vanta anche 37 apparizioni e 2 gol in massima serie. Sarebbe il secondo acquisto ufficiale dopo quello di Fabio Lucioni cui contratto è stato depositato in Lega nella giornata dell’1 luglio. Il club siciliano, come da obiettivo dichiarato, punta a recitare il ruolo da protagonista in questo calciomercato per puntare alla serie A.

Si attendono novità per Insigne e Vasic

Sono dati per molto vicini anche Roberto Insigne e Aljosa Vasic che nell’ultima stagione hanno militato a Frosinone, vincendo il campionato di serie B grazie al contributo di 8 reti, e fatto molto bene a Padova (anche in questo caso 8 gol all’attivo e con 4 assist). Uno darebbe spessore al reparto offensivo, l’altro sarebbe un arrivo in prospettiva avendo il trequartista biancoscudato 21 anni.

Anche Mancuso è una pista caldissima

Rimane veramente calda la pista per Leonardo Mancuso, attaccante del Monza. La trattativa tra i due club – che sono in ottimi rapporti – dovrebbe essere giunta alle fasi conclusive. L’attaccante la scorsa stagione ha iniziato con i brianzoli in massima serie con una rete e poi ne ha firmate altre 6 nel girone di ritorno a Como. Potrebbe essere un’alternativa per Matteo Brunori. O una spalla se Corini decidesse di giocare con due punte.

E si attendono novità pure per Emmanuel Gyasi dello Spezia ed Ilija Nestorovski, ex rosa in scadenza di contratto con l’Udinese. Piste ancora percorribili ma che al momento sembrerebbero più raffreddate.

Il Palermo saluta Lancini

Edoardo Lancini ai saluti. Il Palermo gli rende omaggio su Instagram con un post che raccoglie alcune fotografie dei momenti migliori del difensore rosanero che è arrivato nell’estate del 2019 quando nel capoluogo siciliano – dopo il dolorosissimo fallimento della vecchia società – rinacque il calcio dalla serie D.

Queste le parole del club sul social: “Chi onora la maglia del Palermo resterà per sempre nei cuori rosanero. Grazie di tutto Lancio”.

In queste stagioni, il difensore classe ’94 ed attualmente svincolato, ha raccolto 65 gettoni di presenza e 4 segnature: 2 nel campionato di serie D vinto – ma sospeso per lo scoppiare della pandemia a marzo 2020 – due nelle due stagioni in serie C dei rosa. Appena tre presenze in serie cadetta.

Attuale rosa del Palermo

Questa invece la rosa attuale del Palermo aggiornata all’1 luglio. Un roster che deve chiaramente essere sfoltito con molti giocatori – già andati in prestito la scorsa stagione – che non rientrano nel progetto tecnico. Il primo esubero è stato “tagliato” ed è, come abbiamo visto, Edoardo Lancini.

Portieri (3): Massolo, Pigliacelli, Grotta.

Difensori (12): Marconi, Buttaro, Nedelcearu, Mateju, Orihuela, Graves, Aurelio, Devetak, Doda, Crivello, Marong, Lucioni.

Centrocampisti (6): Damiani, Broh, Stulac, Segre, Saric, Gomes.

Attaccanti (6): Valente, Brunori, Soleri, Di Mariano, Silipo, Fella.