Serie B, il trequartista sarebbe vicino al club rosanero

Il Palermo in pressing sul Padova per Aljosa Vasic. Secondo indiscrezioni sarebbe in dirittura d’arrivo la trattativa per l’arrivo in maglia rosanero del giovanissimo trequartista del club biancoscudato.

Il giocatore, classe 2002, arriverebbe a titolo definitivo. La trattativa sarebbe vicina alla conclusione per una cifra – dicono le voci di corridoio – di circa 3 milioni di euro per un contratto di cinque anni. Ma sono ore decisive.

Se tutto si concretizzasse, l’accoppiata formata da Rinaudo e Bigon avrebbe messo a segno un colpo importante: per Vasic si è formata una bagarre con alcuni club di massima serie sulle sue orme. Si parla di Venezia e Spezia in B ma anche di Sassuolo, Monza e Genoa come squadre di serie A ed anche del blasonato Feyenord dalla Eredivisie olandese.

Il 21enne ha raccolto 35 presenze in serie C col Padova con 8 reti e 4 assist. Nel conto anche 9 ammonizioni.

Si avvicina Ceccaroni

Anche Pietro Ceccaroni del Venezia sarebbe vicino. Il difensore del Venezia si sarebbe già accordato e mancherebbero gli ultimi dettagli con la società lagunare che ha battuto nello sprint i rosanero nella corsa ai play off promozione. Il mancino dovrebbe essere il secondo rinforzo nel reparto arretrato di Eugenio Corini dopo quello ufficializzato ieri di Fabio Lucioni.

Ceccaroni, 27 anni, ha raccolto 22 presenze ed un gol tra Venezia in serie B e Lecce in serie A. Lo scorso anno nella massima serie ha invece collezionato 35 presenze con 2 reti e 2 assist.

In cadetteria ha giocato per 134 volte e in cui ha segnato 5 gol e fornito 4 assist in totale. Vanta esperienze con Padova, Spal e Spezia dove ha iniziato la sua carriera.

Calciomercato inizia l’1 luglio, ufficializzato Lucioni

Il club di viale del Fante, ieri ha ufficializzato l’arrivo in rosanero di Fabio Lucioni, difensore del Lecce che la scorsa stagione ha giocato e vinto il campionato di serie B col Frosinone. Per lui un contratto di due anni, fino al 30 giugno 2025. Nei prossimi giorni si conosceranno altri dettagli come ad esempio il numero di maglia scelto dall’atleta.

Lucioni ha vinto due campionati di serie B consecutivi: oltre a quello con il Frosinione dove ha raccolto 31 presenze e 4 reti, a referto c’è anche quello con il Lecce della stagione precedente (2021-2022) quando ha vestito la maglia giallorossa dei pugliesi in 37 occasioni siglando anche un gol. Lucioni è specialista della categoria e col Benevento, nel campionato 2016-2017 centrò la promozione in massima serie.