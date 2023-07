Serie B, arriva Insigne?

Si aprono le danze. Il valzer dei forse e dei condizionali ma anche degli annunci ufficiali ha inizio. Parte, infatti, il calciomercato. Da oggi e fino al 31 agosto (o l’1 settembre, la decisione verrà presa tra qualche giorno), sarà possibile avere le prime conferme dei tanti rumors di queste settimane. Il Palermo vuole allestire la squadra competitiva per la promozione in serie A. Lo ha dichiarato l’amministratore del club rosanero delegato Giovanni Gardini pochi giorni dopo la cocente delusione della mancata qualificazione ai play off, lo ha ribadito – seppur indirettamente – il presidente del Manchester City campione d’Europa Khaldoon al Mubarak durante il suo bilancio sui risultati del City Football Group.

Il club ha già piazzato il primo colpo ufficiale accogliendo il difensore centrale Fabio Lucioni giunto in Sicilia dopo l’accordo dei rosanero con i pugliesi che ne detenevano il cartellino. Lucioni ha giocato e vinto l’ultimo campionato cadetto con il Frosinone ed è legato al Palermo fino al 30 giugno 2025. Ma da adesso, per parafrasare una celebre frase del film Il Gladiatore, “Si scatena l’inferno”.

Palermo in attesa degli altri colpi, arriva Insigne?

Da oggi, quindi, partono ufficialmente le trattative anche se – inutile negarlo – molte sono già iniziate. Dalle prossime ore potrebbero arrivare le prime conferme ed i primi contratti depositati in Lega.

Potrebbe essere il momento di Roberto Insigne. L’attaccante esterno del Frosinone, a segno 8 volte nell’ultimo campionato, sarebbe in procinto di firmare un triennale. Sarebbe un grande colpo.

Ceccaroni verso la chiusura

E nelle prossime ore potrebbe esserci la chiusura ed il relativo deposito del contratto, per il difensore esterno Pietro Ceccaroni. Il difensore del Venezia si sarebbe già accordato e mancherebbero gli ultimi dettagli con la società lagunare.

Ceccaroni, 27 anni, ha raccolto 22 presenze ed un gol tra Venezia in serie B e Lecce in serie A. Lo scorso anno nella massima serie ha invece collezionato 35 presenze con 2 reti e 2 assist.

In cadetteria ha giocato per 134 volte e in cui ha segnato 5 gol e fornito 4 assist in totale. Vanta esperienze con Padova, Spal e Spezia dove ha iniziato la sua carriera.

Anche Vasic vicinissimo

Discorso simile anche per Aljosa Vasic, trequartista 21enne del Padova. La trattativa per il suo approdo definitivo sarebbe vicina alla conclusione per una cifra – dicono le voci di corridoio – di circa 3 milioni di euro per un contratto di cinque anni.

Se tutto si concretizzasse, l’accoppiata formata da Rinaudo e Bigon avrebbe messo a segno un colpo importante: per Vasic si è formata una bagarre con alcuni club di massima serie sulle sue orme. Si parla di Venezia e Spezia in B ma anche di Sassuolo, Monza e Genoa come squadre di serie A ed anche del blasonato Feyenord dalla Eredivisie olandese.

Il 21enne ha raccolto 35 presenze in serie C col Padova con 8 reti e 4 assist. Nel conto anche 9 ammonizioni.

Nel mirino pure Mancuso

Mancherebbe poco anche per l’arrivo di Leonardo Mancuso. L’attaccante cui cartellino è del Monza ed è assistito da Branchini, che ha incontrato Rinaudo e Bigon nei giorni scorsi per definire i dettagli. Non dovrebbero essere problemi per chiudere la trattativa. Mancuso ha segnato 7 reti tra Monza in serie A (1 gol) e Como in serie B dove ha disputato la seconda parte della stagione.

Gyasi e Nestorowski

E ci sono voci di corridoio anche per Emmanuel Gyasi dello Spezia ed Ilija Nestorovski, ex rosa in scadenza di contratto con l’Udinese.

Attuale rosa del Palermo

Questa invece la rosa attuale del Palermo aggiornata all’1 luglio. Un roster che deve chiaramente essere sfoltito con molti giocatori – già andati in prestito la scorsa stagione – che non rientrano nel progetto tecnico.

Portieri (3): Massolo, Pigliacelli, Grotta.

Difensori (12): Marconi, Buttaro, Nedelcearu, MAteju, Orihuela, Graves, Aurelio, Devetak, Doda, Crivello, Marong, Lucioni.

Centrocampisti (6): Damiani, Broh, Stulac, Segre, Saric, Gomes.

Attaccanti (6): Valente, Brunori, Soleri, Di Mariano, Silipo, Fella.

Pre-ritiro a Veronello dal 5 luglio

Ultimi giorni di vacanza per i calciatori del Palermo. La squadra, infatti, si ritroverà nel centro sportivo di Veronello, a pochi chilometri da Verona e dal Lago di Garda, a partire dal prossimo 5 luglio.

Il gruppo di atleti effettuerà tre giorni di test a porte chiuse prima dell’inizio vero e proprio del ritiro pre-campionato a Ronzone e Pinzolo, in Trentino Alto Adige. A partire dal 9 luglio i rosanero si alleneranno nelle due località trentine fino al 4 di agosto così come annunciato qualche settimana fa.

Prime amichevoli confermate, il 22 luglio col Bologna

In questo periodo sono state confermate intanto le prime partite amichevoli. Tre per l’esattezza. La prima con la rappresentativa locale dilettantistica Bassa Anaunia, il 15 luglio alle 17 nel campo di Ronzone in provincia di Trento.

La seconda amichevole con la Virtus Verona, formazione che milita in Serie C, il 19 luglio alle 17 sempre a Ronzone. Il clou però, almeno per questo trittico di test amichevoli, sarà per il 22 luglio quando alle 18 i rosa di Eugenio Corini sfideranno il Bologna, formazione di serie A, nel campo comunale di Rovereto (sempre in provincia di Trento) con calcio di avvio alle 18.