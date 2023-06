Khaldoon al Mubarak parla del club rosanero

Il Palermo in serie A nei pensieri del presidente del Manchester City Khaldoon Al Mubarak. Il massimo dirigente del club inglese campione d’Europa dopo aver vinto la Champions League in finale con l’Inter, traccia un bilancio della stagione della famiglia City. E lo fa con la Coppa vinta pochi giorni fa in bella mostra.

Un intervento video di oltre 20 minuti pubblicato sul sito del Manchester City e diffuso in rete dove si parla anche della squadra rosanero che, come ricordiamo, ha chiuso la stagione al nono posto ad un soffio dai play off.

“Continuiamo a crescere in modo molto ponderato – osserva Al Mubarak –. L’estate scorsa il Palermo si è unito al gruppo. Palermo è sinonimo di grande storia, grande eredità, grande regione, grande Club. Contestualmente al nostro arrivo è stato promosso dalla Serie C alla Serie B e come sempre abbiamo un progetto per tutto quello che facciamo”.

Al Mubarak “Sosteniamo il Club, abbiamo molte aspirazioni”

E prosegue: “Sosteniamo il Club, mettiamo a disposizione il management, l’Academy, le infrastrutture e di conseguenza la squadra cresce. Non c’è motivo per cui non ci si debba aspettare il Palermo molto presto, si spera, in Serie A. Il Palermo è una grande squadra, abbiamo molte aspirazioni per questo Club”.

Il City Football Group ha ufficializzato il closing il 4 luglio dello scorso anno, tre settimane dopo la promozione – attraverso una cavalcata esaltante e memorabile nei play off – in cadetteria.

Gardini “Competitivi per la serie A”

Le parole di Khaldoon Al Mubarak confermano sostanzialmente quanto affermato dall’amministratore delegato del Palermo Giovanni Gardini che parlò tre settimane fa tracciando un bilancio della prima stagione del Palermo in serie B. Un bilancio positivo secondo lui anche se c’è stato il rammarico per aver mancato gli spareggi per la serie A col traguardo di fronte ed una rimonta subita in campo dal Brescia per 2-2 dopo aver chiuso il primo tempo 2-0 in vantaggio con il proprio pubblico a sostenere la squadra.

Gardini non si è nascosto ed ha parlato delle ambizioni del club: “Il prossimo anno dobbiamo alzare il livello per forza di cose. Dobbiamo essere competitivi per la promozione in serie A. Non ci vogliamo nascondere ma non vogliamo essere presuntuosi o promettere una cosa che non siamo in grado di garantire”.

Il calciomercato dall’1 luglio

Il club sta preparando il calciomercato che inizierà l’1 luglio. Da quella data in poi si avranno effettive novità sugli arrivi e le partenze. Nessun giocatore è stato riscattato ma il discorso su Valerio Verre e Gennaro Tutino potrebbe non essere chiuso.

Ritiro in Trentino dal 9 luglio

Dal 9 luglio il Palermo andrà in ritiro in Trentino Alto Adige. Fino al 4 agosto i rosanero svolgeranno la preparazione pre-campionato nella provincia di Trento tra le località di Pinzolo e Ronzone, utilizzando hotel.