Chiuso raduno a Veronello, il Palermo dal 9 luglio in ritiro a Ronzone

Edoardo Ullo di

07/07/2023

Il Palermo ha chiuso nel pomeriggio odierno la prima fase della sua preparazione pre-campionato a Veronello. Dopo tre giorni di test fisici ed attitudinali con la squadra che si è radunata nel centro sportivo della località veneta, i rosanero avranno una giornata di riposo. Domenica 9 luglio, inizierà ritiro vero e proprio a Ronzone, in Trentino Alto Adige. Prima della seduta alle 15.15 il tecnico Eugenio Corini incontrerà la stampa.

Successivamente primi allenamenti veri e propri sia a Ronzone che a Pinzolo sede del ritiro rosanero.

Altre due amichevoli in programma per il Palermo

Il club di viale del Fante ha definito il programma delle amichevoli nella seconda parte del ritiro pre-campionato in Trentino Alto Adige. I rosanero affronteranno il Legnago, formazione di serie C, domenica 30 luglio con calcio di inizio alle 16.30 a Pinzolo. Il 4 agosto, infine, Brunori e soci saranno ricevuti dal Trento del tecnico Bruno Tedino (ex tecnico rosanero tra il 2017 ed il 2018 in serie B) altra formazione di terza serie, venerdì 4 agosto alle 18 allo stadio Briamasco.

Prime amichevoli confermate, il 22 luglio col Bologna

Queste, invece, le prime tre amichevoli ufficializzate la settimana scorsa. La prima con la rappresentativa locale dilettantistica Bassa Anaunia, il 15 luglio alle 17 nel campo di Ronzone in provincia di Trento.

La seconda amichevole con la Virtus Verona, formazione che milita in Serie C, il 19 luglio alle 17 sempre a Ronzone. Il clou però, almeno per questo trittico di test amichevoli, sarà per il 22 luglio quando alle 18 i rosa di Eugenio Corini sfideranno il Bologna, formazione di serie A, nel campo comunale di Rovereto (sempre in provincia di Trento) con calcio di avvio alle 18.

Esclusa la Reggina, ammesso il Lecco

La Figc ha ufficializzato l’ammissione del Lecco, che conferma la promozione in cadetteria dopo 50 anni di assenza grazie ai play off, ed escluso la Reggina. Il Brescia che ha perso i play out col Cosenza va, dunque, verso il ripescaggio.

Serie cadetta asimmetrica, si parte il 19 agosto

Partenza il 19 agosto, conclusione il 10 maggio 2024. E per la prima volta sarà asimmetrico, così come quello di serie A. Approvato dalla Lega Serie B il calendario per la prossima stagione della cadetteria che sarà presentato e delineato il prossimo 11 luglio a Como presso villa Olmo.

Nel frattempo l’assemblea di Lega ha stabilito le date e, appunto, l’asimmetria del calendario. Questo significa che le gare di ritorno non speculari a quelle di andata. Ad esempio se alla prima giornata il Palermo dovesse affrontare il Cosenza, alla prima di ritorno non ci sarà Cosenza-Palermo ma un’altra sfida. Accade già in serie A dalla stagione 2021-2022.