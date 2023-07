Un rinforzo per la difesa del Palermo, ecco Pietro Ceccaroni

Edoardo Ullo di

07/07/2023

Ancora un arrivo in casa Palermo. Il club ufficializza Pietro Ceccaroni che arriva dopo un accordo col Venezia. Il difensore, che si adatta anche al ruolo di terzino sinistro classe 1995 si lega alla maglia rosanero per i prossimi 4 anni, ovvero fino al 30 giugno 2027.

Ceccaroni ha disputato l’ultima stagione tra Venezia e Lecce. Con i pugliesi, dopo essere arrivato col mercato invernale, ha disputato due partite in massima serie evidentemente senza incidere mentre aveva disputato la prima parte dell’annata sportiva a Venezia dove ha giocato ininterrottamente dal 2019-2020 chiudendo la sua esperienza in laguna con 122 presenze e 7 reti. Il giocatore è già a Veronello con i suoi nuovi compagni.

Quarto rinforzo rosanero

Si tratta del quarto rinforzo per il Palermo da quando, lo scorso 1 luglio, è iniziato il calciomercato. Oltre a Ceccaroni, infatti, il club di viale Del Fante ha annunciato ufficialmente nelle scorse ore Leonardo Mancuso, attaccante che ha giocato a Como proveniente in prestito dal Monza, e gli acquisti definitivi di Aljosa Vasic – trequartista – dal Padova che ha firmato un quinquennale, e dell’esperto difensore centrale Fabio Lucioni dal Lecce ma protagonista nella scorsa annata sportiva della cavalcata vincente del Frosinone tornato in serie A.

Abbonamenti Palermo 2023-2024, oltre 1.200 i rinnovi

Intanto, sono poco più di 1.200 i tifosi che hanno rinnovato il proprio abbonamento per la prossima stagione nel campionato di serie B. Lo rende noto il Palermo con una storia su Instagram.

Mercoledì 5 luglio, si è aperta la campagna abbonamenti 2023-2024 con la prima fase riservata ai rinnovi. Il club di viale del Fante si è detto soddisfatto visto il tono del messaggio sui social.

Un buon numero nonostante i rincari di circa il 10% anche se in alcuni settori (tribune specialmente) la percentuale di aumento è nettamente superiore. E nonostante lo stadio Renzo Barbera non versi in buone condizioni.

A partire dalle 11 di venerdì 28 òuglio potranno essere sottoscritti i nuovi abbonamenti attraverso diversi canali: online su palermofc.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Vivaticket, compreso il punto vendita Vivaticket “Siamo Aquile Bar e Store” all’interno dello Stadio Renzo Barbera. In questa fase non sarà più possibile usufruire delle tariffe scontate in prelazione.

Tutti gli abbonati che sottoscriveranno un abbonamento in fase di prelazione o durante la vendita libera, sia online che nei punti vendita Vivaticket, riceveranno un voucher-ricevuta d’acquisto con cui potrà essere ritirata successivamente (anche per delega) la propria tessera abbonamento presso i locali del Renzo Barbera.