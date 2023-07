Sorteggiati gli accoppiamenti dei 32mi di finale, in campo il 13 agosto

Torna il derby delle Isole poco prima di Ferragosto. Il Palermo a Cagliari per i 32mi di finale della Coppa Italia 2023-2024. Così l’urna che ha stabilito ufficialmente l’avversario dei rosanero nella competizione. La partita si giocherà sabato 12 agosto alle 21.15 alla Unipol Domus con diretta su Italia 1 che detiene i diritti della kermesse.

Siciliani quindi in casa dei rossoblu di Claudio Ranieri che giocheranno la prossima stagione in serie A dopo aver vinto i play off nella finale col Bari.

Il match è ad eliminazione diretta, quindi la vincitrice passerà ai sedicesimi di finale che si giocheranno l’1 novembre affrontando una tra Catanzaro, Foggia (che si affronteranno nel turno preliminare del 6 agosto) ed Udinese che affronterà nei 32mi una tra i calabresi ed i pugliesi.

Il tabellone della Coppa Italia 2023-2024

Questo il tabellone della 77ma edizione del trofeo nazionale.

Turno preliminare (6 agosto)

Cesena-Virtus Entella

Catanzaro-Foggia

Reggiana-Pescara

Feralpisalò-Vicenza

Trentaduesimi di finale (13 agosto)

Bologna-Cesena/V. Francavilla

Verona-Ascoli

Lecce-Como

Bari-Parma

Sassuolo-Cosenza

Spezia-Venezia

Cagliari-Palermo

Catanzaro/Foggia-Udinese

Monza-Reggiana/Pescara

Genoa-Modena

Empoli-Cittadella

Cremonese-Crotone

Salernitana-Ternana

Sampdoria-Sudtirol

Frosinone-Pisa

Feralpisalò/Vicenza-Torino

Sedicesimi di finale (1 Novembre)

Vincente Bologna-Cesena/V. Francavilla VS Vincente Verona-Ascoli

Vincente Lecce-Como VS Vincente Bari-Parma

Vincente Sassuolo-Cosenza VS Vincente Spezia-Venezia

Vincente Cagliari-Palermo VS Vincente Catanzaro/Foggia-Udinese

Vincente Monza-Reggiana/Pescara VS Vincente Genoa-Modena

Vincente Empoli-Cittadella VS Vincente Cremonese-Crotone

Vincente Salernitana-Ternana VS Vincente Sampdoria-Sudtirol

Vincente Frosinone-Pisa VS Vincente Feralpisalò/Vicenza-Torino

Ottavi di finale (6-20 Dicembre 2023, 10-17 Gennaio 2024)

INTER VS Vincente Bologna-Cesena/V. Francavilla VS Vincente Verona-Ascoli (1)

FIORENTINA VS Vincente Lecce-Como VS Vincente Bari-Parma (2)

Vincente Sassuolo-Cosenza VS Vincente Spezia-Venezia VS ATALANTA (3)

Vincente Cagliari-Palermo VS Vincente Catanzaro/Foggia-Udinese VS MILAN (4)

LAZIO VS Vincente Monza-Reggiana/Pescara VS Vincente Genoa-Modena (5)

ROMA VS Vincente Empoli-Cittadella VS Vincente Cremonese-Crotone (6)

Vincente Salernitana-Ternana VS Vincente Sampdoria-Sudtirol VS JUVENTUS (7)

Vincente Frosinone-Pisa VS Vincente Feralpisalò/Vicenza-Torino VS NAPOLI (8)

Quarti di finale (31 Gennaio)

Vincente Ottavo 1 VS Vincente Ottavo 2 (9)

Vincente Ottavo 3 VS Vincente Ottavo 4 (10)

Vincente Ottavo 5 VS Vincente Ottavo 6 (11)

Vincente Ottavo 7 VS Vincente Ottavo 8 (12)

Semifinali (Andata 3 Aprile, Ritorno 24 Aprile)

Vincente Quarto 9 VS Vincente Quarto 10

Vincente Quarto 11 VS Vincente Quarto 12

Finale 15 maggio