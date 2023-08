Calcio di inizio alle 21.15, chi vince trova l’Udinese

Si gioca. Finalmente. Primo impegno ufficiale della stagione 2023-2024 per il Palermo di Eugenio Corini che questa sera, sabato 12 agosto, alle 21.15 sarà all’Unipol Domus ospite del Cagliari per la sfida dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia.

In palio il secondo turno con l’Udinese

Il derby delle Isole tra il Cagliari di Claudio Ranieri ed il Palermo mette in palio l’accesso al secondo turno del trofeo. Chi vince trova l’Udinese che ieri ha superato – non senza qualche difficoltà – il Catanzaro neopromosso in serie B per 4-1 al termine di un match equilibrato per oltre un’ora di gioco.

Ricordiamo che si tratta di una partita ad eliminazione diretta. Al termine dei 90 minuti si disputeranno due tempi supplementari di 15 minuti. In caso di ulteriore equilibrio si ricorrerà ai calci di rigore.

Rosanero in campo dopo cinque amichevoli

I rosanero tornano in campo dopo le cinque amichevoli andate in scena durante il ritiro estivo pre-campionato tra Ronzone e Pinzolo. Due vittorie contro i dilettanti della Bassa Anaunia (12-0) ed il Trento formazione di serie C (3-0; due pareggi contro Bologna (2-2) e Legnago (1-1) ed una sconfitta contro la Virtus Verona (1-0).

I sardi dal canto loro sono usciti imbattuti dal loro precampionato, avendo ottenuto 4 vittorie con Olbia (0-2), Juventus U23 (3-0) e Como (2-0) e un pareggio col Brest (1-1).

Nello scorso campionato, invece, il Palermo si impose in casa all’andata per 2-1 il 18 ottobre 2022 (giorno della finale dei Mondiali di Qatar) col match che costò la panchina a Fabio Liverani mentre al ritorno venne sconfitto 2-1. Match che complicò la strada verso i play off dei rosanero che mancarono l’obiettivo pareggiando col Brescia in casa per 2-2. La squadra di Ranieri, ai play off ha eliminato il Venezia, il Parma ed in finale ha avuto la meglio sul Bari festeggiando il ritorno in massima serie dopo appena una stagione di purgatorio.

Cagliari-Palermo, dove vederla in Tv e streaming

La partita tra Cagliari e Palermo viene trasmessa in televisione in chiaro su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre) che detiene i diritti della competizione. È anche possibile vedere la sfida in streaming grazie a Mediaset Infinity. Grazie a quest’app sarà possibile visionare il match sul proprio pc o notebook e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad.

Recuperati Mancuso, Soleri e Valente, out Aurelio

Corini recupera Lonardo Mancuso, Edoardo Soleri e Nicola Valente. Ma deve rinunciare a Giuseppe Aurelio il quale verrà recuperato dopo l’esordio di campionato a Bari.

Probabile formazione del Palermo

Il tecnico rosanero dovrebbe optare per il 4-3-3. In porta la gerarchia appare chiara: tra i pali ci sarà Pigliacelli.

Davanti a lui la coppia difensiva dovrebbe essere formata da Lucioni e Marconi (o Nedelcearu) con Mateju (con Buttaro pronto) e Ceccaroni sulle fasce.

A centrocampo dovrebbero operare Vasic, Stulac e Gomes. Non dovrebbe esserci spazio, almeno inizialmente, per Jacopo Segre che nella scorsa stagione segnò ai sardi sia all’andata che al ritorno. In attacco Insigne, Brunori e Di Mariano dovrebbero formare il tridente offensivo.

La probabile formazione rosanero, quindi, dovrebbe essere la seguente: Palermo: Pigliacelli; Mateju (Buttaro), Lucioni, Marconi (Nedelcearu), Ceccaroni; Vasic, Stulac, Gomes, Insigne, Brunori e Di Mariano. Indisponibile Aurelio.

Il probabile 11 del Cagliari

Il Cagliari di Ranieri dovrebbe rispondere con il 4-4-2 così schierato: Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nández, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Pavoletti, Luvumbo. Out Lapadula.

Marinelli arbitra di Cagliari-Palermo

Designato l’arbitro della sfida di Coppa Italia tra Cagliari e Palermo. Livio Marinelli di Tivoli dirige il match. Il fischietto laziale è coadiuvato daagli assistenti Gaetano Massara di Reggio Calabria e Ivan Catallo di Frosinone. Il quarto uomo sarà Luca Cherchi di Carbonia. Al Var Luigi Nasca di Bari. Avar (assistente) Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore.