Rosanero a Cagliari sabato 12 luglio alle 21.15

Ci siamo quasi. Il conto alla rovescia per l’avvio della nuova stagione è ormai agli sgoccioli. Sabato 12 agosto il Palermo esordirà a Cagliari per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia. Il tecnico rosanero Eugenio Corini ha presentato la partita dal ritiro di Veronello dove la squadra ha svolto l’ultima fase della preparazione ed ha già diramato la lista dei convocati per la sfida di domani sera che si giocherà alle 21.15 con diretta su Italia 1 che detiene i diritti della manifestazione. E poi fa un annuncio importante: “Lunedì squadra a Torretta”.

Soleri, Mancuso e Valente recuperati

L’allenatore del Palermo parla del lavoro svolto in questa settimana (con tanto di partitella infrasettimanale con l’Ambrosiana vinto 5-0). “Abbiamo lavorato bene questa settimana per preparare la partita e recuperare qualche giocatore acciaccato. Soleri, Mancuso e Valente sono pienamente recuperati già dal test con l’Ambrosiana. Su Aurelio abbiamo la possibilità di valutarlo dopo Bari per dargli un percorso pulito e farlo rientrare al meglio della condizione atletica”.

“Cagliari formazione importante, test per il campionato”

Sull’avversario, Corini sottolinea come la squadra sarda sia un ostacolo di grande livello. “Il Cagliari è una formazione importante che ha vinto i play off. Ha un allenatore di grandissima qualità. Sappiamo che è una squadra che conosce i vari sistemi di gioco che modula durante la partita. Sarà un test importante per l’avvio del campionato”.

La stima per Ranieri

Corini poi sottolinea la sua personale stima per Claudio Ranieri, il tecnico del Cagliari che ha firmato il ritorno in A della squadra dopo averla presa ad inizio del girone di ritorno e portata a vincere i play off. “Ranieri ha la mia stima. Ha fatto una ottima carriera da giocatore e straordinaria da allenatore che ha vinto molto. Ha energia, forza e qualità. L’ha certificato vincendo il campionato a Cagliari nella scorsa stagione”.

“Daremo tutto”

Ed ancora: “Un banco di prova importante perché ci serve un test di questo tipo in uno stadio pieno con una tifoseria che spingerà che è quello che troveremo a Bari ad inizio del campionato. Daremo tutto per passare il turno ed iniziare al meglio per l’inizio del campionato”.

L’annuncio “Lunedì squadra a Torretta”

L’allenatore rosanero annuncia anche una notizia importante: la squadra sarà a Torretta lunedì 14 agosto. Sarà il primo allenamento dei rosanero al centro sportivo. Per il tecnico si apre un nuovo capitolo. “Lunedì a Torretta finalmente entreremo nel nostro centro sportivo. Lo attendiamo tutti con grande voglia di provare questa emozione. Sarà un momento importante. Sarà un grande valore per il club già da quest’anno ed anche per il futuro”.

I convocati per Cagliari, manca Aurelio

Questa la lista dei convocati del Palermo scelta dal tecnico Eugenio Corini per la partita di Cagliari di sabato 12 agosto e valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Manca Giuseppe Aurelio che nei giorni scorsi ha lavorato a parte e che, secondo quanto detto dal tecnico, salterà anche Bari, l’esordio in campionato.

Portieri: Desplanches, Nespola, Pigliacelli

Difensori: Graves, Lucioni, Marconi, Nedelcearu, Buttaro, Ceccaroni, Mateju

Centrocampisti: Gomes, Stulac, Damiani, Segre, Vasic, Saric

Attaccanti: Brunori, Insigne, Soleri, Mancuso, Valente, Di Mariano