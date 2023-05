Serie B, amaranto ottavi ad un punto dai rosanero

Una nuova sentenza del Tribunale della Figc interessa la Reggina. Ma questa volta è favorevole al club amaranto che avuto una riduzione della penalizzazione da 7 a 5 punti.

I verdetti della Corte Federale d’Appello

La Corte Federale d’Appello, presieduta da Mario Luigi Torsello, infatti, ha respinto il reclamo presentato dalla Reggina e dal suo rappresentante legale Paolo Castaldi il 24 aprile in merito alla penalizzazione di tre punti da scontare nel campionato di Serie B, accogliendo, tuttavia, parzialmente quello presentato dagli stessi l’8 maggio contro l’ulteriore penalizzazione di quattro punti.

Complessivamente, quindi, i punti di penalizzazione a carico del club amaranto da scontare nella corrente stagione sportiva passano da sette a cinque.

La classifica cambia ancora

Per effetto di questa decisione, la Reggina torna ancora più in corsa per un posto nei play off. La squadra allenta da Pippo Inzaghi è adesso ottava a quota 47, ad una lunghezza dal Palermo e supera tre squadre: Pisa, Ascoli e Venezia.

A 180 minuti dalla fine può succedere ancora tutto e con questo verdetto, la squadra calabrese può sperare ancora negli spareggi.

La Reggina sarà impegnata a Bari sabato prossimo e chiuderà in casa con l’Ascoli. Sfide difficili ma non impossibili e chissà che gli amaranto, reduci dalla fondamentale vittoria sul Como per 2-1, non possano essere rivitalizzati da questa notizia.

La nuova classifica

Questa invece la classifica aggiornata dopo l’ultima determinazione della Corte d’Appello Federale. Frosinone 74 punti; Genoa* 70; Bari 62; Sudtirol 57; Cagliari e Parma* 54; Palermo 48; Reggina 47**; Pisa, Venezia ed Ascoli 46; Modena 45; Ternana 43; Cittadella 41; Cosenza 39; Brescia 38; Perugia 36; Spal 35; Benevento 32.

Genoa e Parma un punto di penalizzazione; Reggina 5 punti di penalizzazione.

I verdetti: Frosinone e Genoa promossi in serie A. Ai play off certamente andranno il Bari, Sudtirol, Cagliari e Parma. Gli altri due posti sono ancora da assegnare.

Tutto da decidere anche in chiave retrocessione e play off.