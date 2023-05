Cambia ancora la classifica

Nuova stangata in classifica per la Reggina. Il tribunale federale nazionale ha inflitto una penalizzazione di 4 punti al club amaranto. Questi si uniscono ai 3 precedentemente già assegnati poco più di tre settimane fa. Il secondo deferimento, già arrivato, ha a che fare con il mancato pagamento degli stipendi di alcuni tesserati delle mensilità di gennaio e febbraio 2023 con scadenza il 16 marzo. In ballo anche quelli di dicembre 2022 e gennaio 2023.

Ed ancora, mancano i pagamenti di sette stipendi e contributi e il mancato rispetto dei piani di rateizzazione. Accolta, quindi, la richiesta della Procura che aveva proposto i 4 punti di penalizzazione da scontare in questa stagione. E, quindi, sostanzialmente, con effetto immediato.

Inibizione di 3 mesi per l’amministratore delegato Castaldi

Oltre ai 4 punti di penalizzazione la sentenza di questo pomeriggio indica anche 3 mesi di inibizione all’amministratore delegato del club calabrese, Paolo Castaldi.

La situazione in classifica

La squadra di Inzaghi che in campo ha raccolto 49 punti, adesso scende a 42 equidistante da zona play off e play out, ovvero a quattro lunghezze.

Ecco la classifica aggiornata: Frosinone 71 punti; Genoa* 67; Bari 61, Sudtirol 54; Parma 52; Cagliari 51; Pisa, ed Ascoli 46; Venezia e Palermo 45; Modena 44; Como e Ternana 43; Reggina**42; Cittadella, Brescia e Cosenza 38; Perugia 36; Spal 35; Benevento 32.

Genoa -1, Reggina -7. L’unico verdetto certo è la promozione in serie A del Frosinone. In coda, quasi spacciato il Benevento che ha 6 punti di distacco a tre turni dalla fine, dalla zona play out che sta a quota 38 e per la quale sono comunque in corsa altre cinque squadre racchiuse in tre punti.

Il Palermo rientra ancora di più per la corsa play off

La sentenza che fa precipitare la Reggina nel limbo della classifica come abbiamo visto ridisegna le posizioni per la corsa ai play off. Ed il Palermo, nonostante una sola vittoria nelle ultime 12 giornate, rientra prepotentemente. L’ottavo posto dista sempre una lunghezza ma sostanzialmente viene fatta fuori una concorrente temibile. La squadra di Inzaghi sul campo sarebbe settima con tre lunghezze di distacco da Pisa ed Ascoli e 4 sui rosanero.

A tre giornate dalla fine può accadere di tutto.