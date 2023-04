La sentenza del Tribunale Federale Nazionale

Reggina penalizzata di tre punti, Inibizione per tre mesi dell’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della società Amaranto, Paolo Cataldi. Questa la sentenza emessa dal Tribunale federale nazionale sul caso che riguarda il club calabrese. Sono quindi emerse irregolarità sugli stipendi non pagati. La notizia era nell’area ma adesso è arrivata l’ufficialità e l’entità esatta della sanzione.

La penalizzazione, infatti, arriva a causa del mancato pagamento delle ritenute alla scadenza del 16 febbraio e quello di alcuni stipendi relativi ai calciatori ceduti a gennaio. Il Tribunale Federale ha quindi accolto la richiesta della Procura federale. Si tratta della seconda squadra penalizzata in questa stagione nel campionato cadetto. Il Genoa nei mesi scorsi ha subito una penalizzazione di un punto per motivi simili.

Cambia la classifica

I punti sono da scontare nella stagione in corso e quindi la Reggina passa da 49 a 46. Gli stessi del Pisa che si trova in ottava posizione e quindi ai margini della zona play off. Il Palermo rimane sempre a tre lunghezze di distanza dalla zona che dà accesso agli spareggi.

La nota ufficiale

Questa la nota ufficiale diffusa anche sul sito della Figc. “Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

– per il sig. Paolo Castaldi, mesi 3 (tre) di inibizione;

– per la società Reggina 1914 Srl, punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione

sportiva.

Dispone la trasmissione degli atti relativi al procedimento n. 148/TFN-SD alla Procura Federale, per le ragioni di cui in motivazione. Così deciso nella Camera di consiglio del 17 aprile 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022″.

La classifica aggiornata dopo 33 giornate

Questa la classifica aggiornata dopo il 33° turno.

Frosinone 67 punti; Genoa* 63; Bari 53; Sudtirol 52; Cagliari e Parma 48; Pisa e Reggina** 46; Palermo, Modena e Ternana 43; Ascoli 42; Como 41; Venezia 39; Cittadella e Cosenza 37; Perugia 34; Spal 33; Brescia 32; Benevento 30.

Con un asterisco Genoa penalizzato di un punto; con due asterischi Reggina penalizzata di tre punti.