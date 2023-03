Serie B, in coda la Spal risorge superando il Cittadella

Il posticipo tra Genoa e Cosenza chiuso 4-0 in favore dei liguri che tornano al secondo posto chiude il programma della ventottesima giornata del campionato di serie B.

In vetta vincono tutte tranne la Reggina sempre più in crisi dopo la sconfitta interna col Parma, pareggi tra Pisa e Palermo, Brescia-Cagliari e Ternana-Benevento. In coda la Spal torna al successo superando il Cittadella dopo quattro mesi e mezzo.

Palermo beffato a Pisa, Parma vittorioso a Reggio Calabria

Negli anticipi di sabato 4 marzo il Palermo ha messo paura al Pisa ma si è dovuto accontentare del pareggio per 1-1.

Primo tempo di marca rosanero con diverse occasioni da gol. Brunori sbaglia un calcio di rigore (il suo quarto in campionato), poi Di Mariano in uscita batte Nicolas e lo stesso numero 10 potrebbe raddoppiare servito da Soleri ma a porta vuota sbaglia il raddoppio.

Nella ripresa il Pisa cresce senza creare troppo ma una botta da fuori area di Sibilli ristabilisce la parità. Palermo al quarto pareggio consecutivo e nono ad un punto dai play off. Padroni di casa al quinto posto ex aequo con la Reggina.

Nell’altro anticipo il Parma sbanca il Granillo battendo 1-0 la Reggina al sesto ko nelle ultime sette partite ed in piena crisi. Decide una rete di Franco Vasquez a metà ripresa. Nel primo tempo però amaranto e ducali vicini alla rete.

Emiliani al secondo successo esterno consecutivi salgono al settimo posto a quota 40.

Frosinone a valanga, Bari e Sudtirol di misura

Il grosso del programma si è giocato domenica 5 marzo. Il Frosinone si conferma grande e centra la seconda vittoria consecutiva dopo quella nel turno infrasettimanale di Ferrara cala un tris al Venezia. La promozione diretta è sempre più vicina per la squadra di Fabio Grosso che dopo le prime fasi di studio passa in vantaggio al 15’. Insigne verticalizza per Mulattieri che sorprende la difesa lagunare con un potente destro. Il Frosinone sfiora il raddoppio con Insigne e Caso.

In avvio di ripresa raddoppio dei ciociari grazie a Caso che finalizza un’azione partita da Lucioni con Ceppitelli che sbaglia il controllo. Non passa troppo e Mulattieri cala il tris sfruttando un assist di Oyono. Caso sfiora il 4-0 ma centra il palo.

Il Bari vince ad Ascoli per 1-0. L’ottavo successo esterno in campionato è griffato da Cheddira e vale il terzo posto. Pugliesi capitalizzano al meglio l’espulsione di Falasco ed il penalty trasformato dal proprio bomber che allunga in classifica cannonieri grazie al 15° centro.

Marchigiani, nonostante la sconfitta, in buona forma ed autori di una buona prestazione. I tentativi di Mendes e Caligara non vanno a buon fine. Ci sarebbe anche un rigore per fallo di mano di Molina in area ma l’arbitro Abisso richiamato dal Var annulla la sua decisione.

Al 42’ Falasco già ammonito entra male su Molina e viene espulso. Per l’Ascoli si spegne la luce. In pieno recupero Botteghin ferma con le cattive Cheddira in area, rigore trasformato per lui. Nella ripresa pressing sterile dell’Ascoli.

Anche il Sudtirol risponde presente ed in casa vince 2-1 sul Perugia che gioca molto bene al Druso ma non concretizza quanto costruito. Palo di Odgwu in avvio, risponde il Perugia, poi padroni di casa in avanti. Mazzocchi al 25’ sblocca la contesa con una botta sotto l’incrocio. Nel finale della prima frazione Casasola pareggia su rigore per fallo di Celli su Oliveri.

La squadra di Bisoli prova in pressing e Rover testa i guanti di Gori poco prima dell’ora di gioco. Al 66’ però il Sudtirol torna avanti: Fiordilino crossa ma Curado devia sulla traversa e Curto sfrutta il rimbalzo superando il portiere ospite. Nel finale di Casasola sfrutta un’uscita non esemplare di Poluzzi ma Curto salva sulla linea.

Risorge la Spal, il Como ha la meglio sul Modena

La Spal torna al successo dopo 4 mesi e mezzo dal 22 ottobre scorso e dal 5-0 sul Cosenza. Gli estensi vincono 2-1 sul Cittadella. Tre punti pesantissimi per la zona salvezza. Padroni di casa fanno esultare il Paolo Mazza al 40’: il greco Fetfatzidis finalizza un assist di Prati e batte in diagonale Kastrati.

Nella seconda frazione la Spal si difende col Cittadella che sfiora il pareggio con Magrassi. Gol sbagliato-Gol subito. La Spal raddoppia al 72’ con Prati nel cuore dell’area di rigore. Dopo 5’ i veneti riaprono la partita con un rigore trasformato da Ambrosino. Il Cittadella ci prova ma gli estensi non corrono pericoli.

Anche il Como vince di misura la sua sfida. All’Euganeo cade il Modena per 1-0. Terzo ko di fila per i Canarini. Lariani al quinto risultato utile agguantano proprio gli emiliani a centroclassifica. Con i play off non troppo lontani visto che distano 4 lunghezze. Decide un colpo di testa di Cerri appena entrato in campo nel secondo tempo. Sfida molto intensa.

In coda, pareggi per Brescia e Benevento

Nella zona calda il Brescia stoppa il Cagliari per 1-1. Secondo pareggio consecutivo per le Rondinelle e ritorno al gol dei bresciani dopo quasi 700 minuti. Isolani avanti a metà ripresa con un rigore procurato e trasformato da Luvumbo. Al 78’ Bisoli rompe l’incantesimo raccogliendo un assist di Ayè. Brescia penultimo con 27 punti; Cagliari ottavo a quota 39.

Ternana e Benevento impattano 2-2 al Libero Liberati. Pari che non serve a molto a nessuna delle due squadre. Umbri avanti al 7’ con Mantovani. Pareggio al 20’ di Campora con un bel tiro dalla distanza. Dopo 12’ Fere avanti per la seconda volta con Coulibaly. Ma Tello di testa riagguanta il pareggio alla fine del primo tempo. Ternana sfortunata nella ripresa con tre legni colpiti da Martella, Letizia (autogol sfiorato) e Diakité. Padroni di casa a 36 ma a tre lunghezze dalla zona play off. Ospiti terzultimi con gli stessi punti della Spal.

Il Genoa non dà scampo al Cosenza e torna secondo

Poker Genoa che al Ferraris supera 4-0 sul fanalino di coda Cosenza. Gli ospiti resistono poco più di mezz’ora. Al 33’ Dragusin su cross di Gudmundsson sorprende di testa la difesa dei silani.

D’Urso sfiora il pareggio con un colpo di testa che si spegne sull’incrocio dei pali. Nella ripresa il Genoa chiude la contesa in tre minuti. Gudmundsson e Pascus portano il punteggio sul 3-0. Jagiello al 78’ segna il 4-0 con un assolo personale.

Serie B, i risultati della 28ma giornata

Sabato 4 marzo

Pisa – Palermo 1-1

Reggina – Parma 0-1

Domenica 5 marzo

Ascoli – Bari 0-1

Brescia – Cagliari 1-1

Como – Modena 1-0

Frosinone – Venezia 3-0

Spal – Cittadella 2-1

Sudtirol – Perugia 2-1

Ternana – Benevento 2-2

Lunedì 6 marzo

Genoa – Cosenza 4-0

Classifica, Palermo al nono posto

La classifica aggiornata. Frosinone 61 punti; Genoa* 50 Bari 49; e Sudtirol 47; Pisa e Reggina 42; Parma 40; Cagliari 39; Palermo 38; Ascoli e Ternana 36; Modena e Como 35; Cittadella 34; Perugia 30; Venezia 29; Spal e Benevento 28; Brescia 27; Cosenza 26.

Genoa penalizzato di un punto

Marcatori, Cheddira sempre più leader

Segna Cheddira che permette al suo Bari di vincere ad Ascoli. Avanzano anche Lapadula e Mulattieri. Rimane a secco Brunori che ha sbagliato il suo quarto rigore stagionale.

Walid Cheddira (Bari) 15 gol; Matteo Brunori 13 (Palermo); Gianluca Lapadula (Cagliari) 11; Samuele Mulattieri (Frosinone) 10; Ettore Gliozzi (Pisa) e Joel Pohjanpalo (Venezia) 9.