I voti della 28^ giornata

Il Palermo non va oltre il pari sul campo del Pisa, pareggiando con il punteggio di 1-1. Una partita che lascia l’amaro in bocca per il risultato finale, arrivato al termine di una buona partita dei rosanero, incapaci però di chiudere il match quando ne avevamo la possibilità. Troppo gravi gli errori di Brunori prima, su rigore, e Di Mariano poi, a porta spalancata.

Nella ripresa, Corini prova a mantenere un atteggiamento più difensivo, cercando ripartenze che non arrivano. Giunge puntuale, invece, il gol del pari di Sibilli, che con un gran destro dalla distanza beffa un Pigliacelli mai chiamato in causa nell’arco dei novanta minuti. Quarto pareggio consecutivo quindi, con il Palermo che manca i tre punti addirittura dalla vittoria casalinga contro la Reggina.

Le pagelle di Pisa-Palermo

Pigliacelli s.v.

Marconi 5,5: Tatticamente ineccepibile, soffre la velocità di Tourè sul breve. Esce ad inizio ripresa per un problema fisico alla coscia.

Nedelcearu 6: Soffre soltanto nel finale, così come il resto del reparto arretrato. Per il resto, gioca una partita onesta.

Mateju 6: In ripresa rispetto alla prestazione offerta in casa contro la Ternana. Meglio nel primo tempo, quando spinge ed offre sostegno alla fase offensiva. Nella ripresa commette qualche errore che poteva essere fatale.

Aurelio 5: Non sembra in grado di sostituire Sala al meglio. Si gioca poco sulla sinistra, complice una sua scarsa lena offensiva.

Verre 6,5: Ottimo l’assist sul gol di Di Mariano. Gioca un primo tempo da protagonista. Si spegne nella ripresa, non trovando in Broh e Segre compagni di reparto attivi come lo sono stati in precedenza Saric e Damiani.

Saric 7: Il migliore in campo dei rosanero per distacco. Corre, sforna assist ed è sempre nella manovra. Pericoloso ogni volta che tocca palla.

Damiani 6: Primo tempo di ottimo livello per il numero 21, che sfrutta la buona lena di Saric e Verre. Nella ripresa cala, per poi venire sostituito da Broh.

Di Mariano 6,5: Bravo ad insaccare il gol del momentaneo vantaggio, con un ottimo scavetto di destro. Grave però l’errore commesso al 39′ sulla conclusione svirgolata a porta vuota. Bene ma non benissimo.

Soleri 6,5: Parte dal primo minuto e mette in campo una prestazione che ripaga la fiducia di Corini. Non si rende pericoloso in prima persona, ma è bravo a mettere i compagni nelle condizioni potenziali di segnare.

Brunori 4: Peggiore in campo . Al di là del rigore sbagliato, gioca una partita lenta, quasi indisponente. Una prestazione in linea con quanto visto nelle ultime partite. Quattro rigori sbagliati su sette tentativi poi sono tanti, troppi. Involuto.

Bettella (dal 54′) 5: Entra al posto di Marconi ad inizio ripresa. Difende bene per una parte del secondo tempo. Decisivo però il suo errore di marcatura su Masucci nell’occasione del gol di Sibilli.

Valente (dal 66′) 5: Scende in campo a metà secondo tempo ma non entra mai a tabellino. Deve ritrovare la forma migliore.

Tutino (dal 66′) 5: Dall’ex Parma ci si aspettava di più. Al momento la sua stagione in rosanero è al di sotto delle attese.

Broh (dal 66′) 6: Mette in campo la sostanza richiesta dall’allenatore, salvando la situazione in almeno due circostanze.

Segre (dal 76”) s.v.

Corini 6: Partita di ottimo livello quella giocata dai suoi, almeno fino al sessantesimo. Nel primo tempo, i rosanero dominano il campo, ma non sono capaci di chiudere la partita. Errore pagato nel finale, con il gol di Sibilli che sa di beffa amara. Quarto pareggio di fila per il Palermo, senza vittorie ormai da cinque turni. Per guadagnare il pass per i play-off servirà ben altro, ma la prestazione di oggi è stata decisamente positiva, al netto di una mancanza di cinicità sulla quale il tecnico dovrà lavorare molto.