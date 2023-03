Serie B, finisce 1-1, quarto pareggio di fila della squadra di Corini

Il Palermo non sa più vincere. All’Arena Garibaldi di Pisa i rosanero impattano 1-1 nell’anticipo della ventottesima giornata del campionato di serie B. Un pareggio beffa per la squadra di Corini al quarto pareggio consecutivo ed alla quinta partita senza vittoria. In attesa del resto del programma della giornata, il Palermo con 38 punti sale in ottava piazza ed agguanta momentaneamente il Cagliari e superando il Parma. Ma tutte devono giocare ancora il loro match. Di certo rimane il rammarico per non esser tornati al successo e per averlo mancato proprio nel finale quando il peggio sembrava passato. Inoltre si può parlare serenamente di due punti persi piuttosto che di uno guadagnato. Zona play off sempre alla portata di Brunori e compagni ma manca il guizzo decisivo per rimanere nelle parti di classifica che contano.

I siciliani mettono in seria difficoltà i nerazzurri che avevano conquistato 10 punti nelle ultime quattro partite. Nel primo tempo Pigliacelli non ha problemi di sorta, ed anzi è la squadra rosanero ad avere le occasioni più ghiotte. Poco prima della mezzora Brunori sbaglia un calcio di rigore tirando centralmente verso la porta di Nicolas. Continua il momento no per il numero nove del Palermo che continua ad essere altamente impreciso dagli undici metri. Per lui il quarto errore, il terzo decisivo.

Sette minuti dopo ci pensa Di Mariano a trovare il gol del vantaggio. Gol con dedica alla figlioletta Isabel nata questa settimana. La rete è nell’area e la sigla Di Mariano che con un tocco sotto supera il portiere pisano. Per lui secondo gol in campionato dopo quello nella sfida di andata proprio contro i nerazzurri di D’Angelo. C’è il rammarico perché nel finale sempre il numero 10 rosanero potrebbe raddoppiare a porta vuota ma la mira non è precisa. E questo errore alla fine risulterà decisivo.

Nella ripresa il Pisa spinge senza però impensierire troppo la squadra di Corini. Ci sarebbe il 2-0 di Tutino ma l’arbitro giustamente annulla per fuorigioco di Valente che aveva effettuato l’assist. Toscani in pressione e gol meraviglioso di Sibilli che a 4′ dal novantesimo spara una botta imprendibile sotto l’incrocio dei pali. Pigliacelli non può arrivarci.

Buona la partita in generale ma è mancato il colpo del ko. Gravissimo ancora una volta l’errore di Brunori che nelle ultime giornate non è sembrato all’altezza della sua fama. Anche a Pisa ha creato poco ed ha concluso male senza creare reali pericoli alla difesa toscana. Per lui troppo lavoro sporco. Bene Soleri che ha saputo lottare e fare il lavoro per i compagni ed ha il merito di recuperare la sfera dando inizio nell’azione del gol.

Saric invece è apparso in palla, decisamente il migliore in campo dei suoi. Rete finalmente per Di Mariano, diciannove partite dopo la sua prima marcatura. Dal Pisa a Pisa ma che peccato il 2-0 mancato a porta vuota.

Corini cambia interpreti, Aurelio e Soleri dal primo minuto

Eugenio Corini sceglie sempre il modulo 3-5-2 “variabile”. Cambia però diversi intrepreti rispetto alla Ternana molto probabilmente in ossequio al turnover. Reparto arretrato a tre davanti a Pigliacelli con Mateju, Nedelcearu e Marconi. Centrocampo a cinque con la novità Aurelio sulla sinistra, cerniera mediana con Damiani, Saric e Verre, a destra Di Mariano. In avanti chance dal primo minuto per Soleri al fianco di Brunori.

Palermo intraprendente

Dopo dieci minuti di studio con una debole conclusione di testa di Gliozzi che non ha minimamente impensierito Pigliacelli, è il Palermo a creare il primo pericolo. All’11’ Palla recuperata a centrocampo da parte di Damiani che lavora la sfera per Saric. Il centrocampista rosanero avanza in posizione centrale e da una ventina di metri scocca un buon tiro che viene deviato in angolo da Nicolas.

Buon Palermo nei primi 18 minuti ma anche il Pisa si fa vedere dalle parti di Pigliacelli. Torregrossa riceve un pallone in area e lo lavora tra tre avversari trovando la conclusione che però va alta non di molto sul palo più lontano della porta rosanero.

Al 26′ palla di Mateju verso Brunori che addomestica in area la sfera, prova a liberarsi del difensore e rimette al centro per l’accorrente Soleri che però è anticipato. Il Pisa prova a regire ma senza brillare. La squadra di D’Angelo appare decisamente sottotono rispetto alle ultime prestazioni.

Rigore Palermo, Brunori sciupa clamorosamente

Possibile svolta della partita poco prima della mezzora. Calcio d’angolo per il Pisa battuto da Marin, la difesa rosanero libera e parte il contropiede: Saric palla al piede passa a Di Mariano che arriva in area e viene steso da Esteves. Rigore per il Palermo ed ammonizione per il giocatore della squadra di casa.

Dagli 11 metri Brunori però spreca (è il quarto errore dal discetto dopo quelli velenosi con Cosenza e Venezia in rapida successione e quello di Ascoli) la grande chance tirando centralmente. Nicolas però respinge di piede e sventa il grande pericolo. Il Pisa respira.

Di Mariano la sblocca

Il Palermo passa in vantaggio all’Arena Garibaldi al 37′. Soleri recupera un pallone sulla trequarti del Pisa, la sfera arriva a Saric che serve magistralmente Di Mariano. Questa volta il numero 10 rosanero è freddo e beffa in uscita il portiere Nicolas con un tocco sotto. Palermo avanti meritatamente con la seconda rete stagionale dell’esterno offensivo. Anche la prima, curiosamente, era stata segnata al Pisa nella gara di andata: realizzò il gol che diede avvio alle danze in un match che si chiuse 3-3. Gol con dedica per la nascita in settimana della figlia Isabel.

Rosanero vicini al raddoppio con Di Mariano e Saric

Rosanero vicini al raddoppio: al 39′ Di Mariano si mangia letteralmente lo 0-2 a porta vuota servito da Soleri in area. Al 42′ è Saric a mettere a dura prova Nicolas, l’estremo difensore pisano è chiamato agli straordinari per mettere in angolo la conclusione a giro del centrocampista bosniaco. Siciliani autoritari in questa prima parte di match. Ancora una conclusione da lontano di Verre che però non centra lo specchio della porta.

Guizzo Moreo, Pisa vicino al pareggio

Al 44′ Pisa vicinissimo al pareggio con un lampo di Moreo. L’ex di turno prende palla di prima intenzione dal limite dell’area e conclude in modo fulminante verso la porta rosanero. Sfera a lato di pochissimo.

Ad inizio ripresa il Pisa fa due cambi

D’Angelo opera due cambi per il suo Pisa. In avvio di ripresa entrano Nagy ed Hermannson al posto di Caracciolo e Mastinu. Ospiti con gli stessi undici che hanno iniziato la sfida. Al 53′ D’Angelo getta nella mischia Morutan per Torregrossa. Corini risponde con un cambio in difesa: esce Marconi dolorante alla coscia destra per Bettella.

Pochi i pericoli nei primi quindici minuti della ripresa. Il Pisa prova ad accelerare i ritmi senza però creare pericoli reali. Il Palermo risponde colpo su colpo senza però senza il lampo decisivo. E dopo un ennesimo tentativo alto da parte della sua formazione, D’Angelo fa entrare Sibilli per Touré.

Nerazzurri in pressione, triplo cambio di Corini

Il Pisa cerca il pari ed accelera ulteriormente i ritmi. Non ci sono grosse occasioni ma il Palermo è un po’ in affanno. Di Mariano, l’autore del gol dei siciliani, si ferma per un problema fisico. Intanto Corini ne manda in campo tre in una volta. Al 67′ Damiani, Di Mariano (appunto) e Brunori escono lasciando spazio a Broh, Valente e Tutino.

Tutino segna ma in fuorigioco

Gol annullato al Palermo per netto fuorigioco. Al 68′ Valente riceve palla sulla fascia destra e si invola, vede Tutino libero in area e lo serve: il numero 7 appoggia un tap-in facile facile ma il direttore di gara, Pezzuto, annulla per offside di partenza di Valente.

Il tecnico dei padroni di casa spende l’ultimo cambio al 71′. Masucci rileva Moreo. Pisa in ulteriore pressione. Al 76′ nuovo cambio per il Palermo, questa volta a centrocampo: esce Saric, buona prova la sua, per Segre.

Il Pisa prova a riequilibrare le sorti del match. Marin di testa incorna verso la porta ma la sfera è murata da Mateju e diventa facile preda del portiere del Palermo.

Missile di Sibilli, il Pisa pareggia nel finale, Palermo beffato

All’86’ il Pisa pareggia. Sibilli sfrutta una sponda di petto di Masucci per tirare un siluro che si insacca sotto l’incrocio dei pali dove Pigliacelli non può arrivare. Esplode l’Arena Garibaldi: il Pisa pareggia quando sembrava già battuto.

L’arbitro concede 6 minuti di recupero con i padroni di casa più aggressivi ma non troppo pericolosi.

Pisa – Palermo, il tabellino

Pisa: Nicolas; Esteves, Caracciolo (dal 46′ Hermannson); Barba, Beruatto; Marin, Touré (dal 61′ Sibilli), Mastinu (dal 46′ Nagy), Torregrossa (dal 53′ Morutan); Gliozzi; Moreo (dal 71′ Masucci). Allenatore Luca D’Angelo. A Disposizione: Livieri; Calabresi, Rus, De Vitis, Tramoni, Zuelli, Gargiulo.

Palermo: Pigliacelli; Marconi (dal 54′ Bettella), Nedelcearu, Mateju; Aurelio, Damiani (dal 67′ Broh), Saric (dal 76′ Segre), Verre, Di Mariano (dal 67′ Valente); Soleri, Brunori (dal 67′ Tutino). Allenatore Eugenio Corini. A disposizione: Grotta, Massolo, Orihuela, Masciangelo, Vido, Buttaro, Lancini.

Arbitro: Pezzuto (Lecce). Assistenti di linea: Bottegoni (Terni) – Fontemurato (Roma 2). Quarto Ufficiale: Giaccaglia (Jesi). Var: Di Martino (Teramo).Avar: Longo (Paola).

Reti: al 37′ Di Mariano, all’86’ Sibilli

Note. Ammoniti: Mastinu (Pisa), Caracciolo (Pisa), Esteves (Pisa), Soleri (Palermo), Verre (Palermo).

Recuperi: 1′ e 6′,

Appuntamento su Blogsicilia con Rosaenero web & tv

Nuovo appuntamento su Blogsicilia.it e Stadinews24.it alle 14 di lunedì 6 marzo. La trasmissione verrà diffusa anche attraverso le pagine facebook delle testate giornalistiche.

Il programma sarà visibile in differita anche sul grande schermo. Per chi non resiste al fascino del teleschermo, l’appuntamento con Rosaenero Web & Tv è su Video Regione (Canale 14 del digitale terrestre), ogni alle 18. Rosaenero Web & Tv è una produzione Siciliaondemand. Conducono Guido Monastra, voce, volto e memoria storica per tutti gli appassionati di calcio siciliani, e Fabrizio Vitale. Collegamenti con Salvatore Geraci e Giuseppe Leone.

Like this: Like Loading...