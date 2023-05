Serie B, in coda il Benevento è quasi condannato, Brescia agguanta Cosenza

Frosinone in serie A, Benevento quasi in serie C ed è bagarre in zona play off ed in zona play out. Dice questo la 35ma giornata del campionato di serie B che conferma il suo grande equilibrio con 5 pareggi nelle 10 partite in programma.

E dopo 35 partite arriva il primo verdetto certo: la promozione diretta in serie A del Frosinone che batte la Reggina 3-1 nel posticipo e torna nella massima serie dopo 4 anni, l’ultima apparizione dei laziali risale alla stagione 2018-2019. La squadra allenata da Fabio Grosso, infatti, vola a 71 punti e ne a 10 di vantaggio sul Bari, terzo che non è andato oltre il 2-2 in casa con il Carpi. Con 3 partite da giocare e 9 punti a disposizione i gialloblu sono irragiungibili dalla terza. Rimane in ballo il primo posto ma l’obiettivo grosso è stato raggiunto.

Borrelli la sblocca al 31′ poi Insigne raddoppia su rigore dopo una follia di Cionek che dà un colpo proibito in area a Caso. La Reggina accorcia in avvio ripresa nonostante la superiorità ma Caso fa esplodere di gioia il Benito Stirpe infilando il 3-1 in diagonale ed in mezzo alle gambe di Colombi. Terza promozione in massima serie nella storia del club laziale.

Per il resto è tutto da decidere anche se un altro verdetto, e questa volta in coda, sembra praticamente certo anche se manca l’aritmetica: la retrocessione del Benevento in serie C. I sanniti, ultimi con 32 punti hanno 6 lunghezze in meno rispetto a Brescia e Cosenza che sono in 17ma e 16ma posizione e che allo stato attuale disputerebbero i play out.

Negli anticipi il Cagliari vince, Spal e Perugia pareggiano

Negli anticipi della 35ma giornata di domenica 30 aprile, il Cagliari si impone in casa, alla Domus Arena, 2-1 sulla Ternana e con 51 punti prova a blindare il sesto posto visti i 5 punti di vantaggio sul terzetto formato da Pisa, Reggina ed Ascoli. I sardi però sono anche vicini alla quarta e quinta posizione che distano rispettivamente 3 punti ed una lunghezza. Decidono Deiola e Zappa intervallato dal pareggio momentaneo degli umbri del bomber Partipilo. Ospiti a 43 punti, a metà classifica.

Finisce 1-1, invece, lo scontro salvezza tra Spal e Perugia. Classifica che cambia poco con i padroni di casa a 35 e gli umbri a 36. Sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio con Casasola nel primo tempo. Moncini pareggia su rigore nella ripresa. Umbri che recriminano per due traverse da Kounan e da Luperini, spallini per una rete annullata a Maistro nel finale di partita.

Como e Palermo si dividono la posta e i rimpianti

Un punto che serve a poco ad entrambi. Finisce 1-1 al Sinigaglia la sfida tra Como e Palermo nel match delle 12.30. Bene i rosanero in avvio ed è Buttaro a portare in vantaggio i suoi sfruttando una respinta del palo – su tiro di Brunori – per la sua prima rete tra i protagonisti. Il giovane esterno dei rosanero è il migliore dei suoi ed il più pericoloso sia in precedenza (Gomis miracoloso) sia successivamente quando però non inquadra la porta.

I lariani pareggiano su rigore trasformato da Cerri. Poi succede veramente poco.

Vince la noia mentre le due squadre perdono una buona occasione per entrare con decisione nella zona play off. Siciliani con una vittoria nelle ultime 12 partite ma incredibilmente a -1 dall’ottava posizione anche se cresce il numero di pretendenti. Comaschi al quarto pareggio di fila ormai praticamente salvi.

Sudtirol e Genoa non segnano, il Bari non batte il Cittadella

L’altro big match di giornata è Sudtirol-Genoa che finisce 0-0. Un punto che fa comunque comodo ad entrambe: i padroni di casa rimangono quarti con 54 punti e con vantaggio immutato sul Parma fermato a Benevento. Stesso dicasi per il Grifone che rimane a +6 dal Bari ed intravede il traguardo della promozione diretta grazie al secondo posto.

Match equilibrato: Sudtirol pericoloso nel primo tempo ma Martinez sventa. Gudmundson è l’uomo più attivo del Genoa nella rirpesa e colpisce una traversa.

Il Bari non riesce ad avvicinarsi al secondo posto perché fermato in casa dal Cittadella. Pugliesi pericolosi con Benedetti che colpisce un palo. Lo stesso Benedetti trova la rete ad inizio ripresa su azione di calcio d’angolo. I veneti però con l’acqua alla gola trovano il pareggio con Maistrello nel finale di partita.

Ascoli vittoria play off sul Pisa, Parma impatta a Benevento

Colpo play off per l’Ascoli che si impone 2-1 in casa sul Pisa ed aggancia i toscani e la Reggina a quota 46. Succede tutto nella ripresa. Mendes al 53′ e Marsura 20 minuti dopo siglano il doppio vantaggio bianconero. Masucci accorcia in acrobazia ma i nerazzurri sono in crisi al quarto stop nelle ultime 5 partite.

Il Parma si illude ma non va oltre il 2-2 a Benevento, cenerentola della cadettaria. I ducali partono forte e dopo 7 minuti BVenedyczak sfrutta un assist di Vasquez. Gli emiliani non smettono di attaccare e Man servito da Benedyczak insacca il pallone dello 0-2 che manda le squadre negli spogliatoi. Agostinelli, tecnico delle Streghe, non si dà per vinto. Ciano accorcia in avvio di ripresa ed i sanniti spingono. Ci vogliono due interventi di Buffon per evitare la capitolazione ma l’ex portiere della nazionale e della Juventus nulla può su Acampora nel finale del match. Terzo pari dei campani che però potrebbe non servire: 6 punti di distacco dalla quartultima a tre giornate dalla fine sono tanti.

Il Brescia vince la sfida della sopravvivenza col Cosenza

Continua il buon momento del Brescia che supera 2-1 il Cosenza in un vero e proprio spareggio per evitare la retrocessione diretta. Tre punti che permettono alle Rondinelle di agguantare proprio i silani in quartultima posizione con 38 punti.

La seconda vittoria di fila dei lombardi porta la firma di Adryan in avvio di ripresa. Cistana raddoppia di testa 5 minuti dopo. D’Orazio accorcia le distanze a due minuti dalla fine ma è troppo tardi: il Cosenza cade dopo 6 risultati utili ma la corsa salvezza continua per entrambe.

Show Pojhanpalo, il Venezia ne fa 5 al Modena

Corre il Venezia, anzi vola. Affonda il Modena. Al Penzo i lagunari si impongono con un perentorio 5-0 sui Canarini. Protagonista del match il bomber finlandese Joel Pojhanpalo autore dei primi 4 gol dei lagunari. Splendida l’azione che porta il bomber ad appoggiare a porta vuota il pallone del momentaneo 2-0 in avvio di ripresa. Zampano firma il definitivo 5-0. Modena che aveva retto nel primo tempo è crollata nella ripresa.

Serie B, i risultati della 35ma giornata

Cagliari-Ternana 2-1

Spal-Perugia 1-1

Como-Palermo 1-1

Ascoli-Pisa 2-1

Bari-Cittadella 1-1

Benevento-Parma 2-2

Brescia-Cosenza 2-1

Sudtirol-Genoa 0-0

Venezia-Modena 5-0

Frosinone-Reggina 3-1

La classifica aggiornata

Classifica Frosinone 71 punti; Genoa* 67; Bari 61, Sudtirol 54; Parma 52; Cagliari 51; Pisa, Reggina** ed Ascoli 46; Venezia e Palermo 45; Modena 44; Como e Ternana 43; Cittadella, Brescia e Cosenza 38; Perugia 36; Spal 35; Benevento 32.

Genoa 1 punto di penalizzazione; Reggina 3 punti di penalizzazione.

Marcatori, Pohjanpalo con un poker agguanta Lapadula in vetta

Si muove la classifica marcatori. Merito di Joel Pohjanpalo assoluto protagonista del match tra il suo Venezia ed il Modena. Quattro reti per il bomber finlandese che affianca Lapadula a quota 17.

Classifica: Gianluca Lapadula (Cagliari) e Joel Pohjanpalo (Venezia) 17 gol; Walid Cheddira (Bari) 16; Matteo Brunori (Palermo 15), Samuele Mulattieri (Frosinone) 12.