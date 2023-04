Serie B, in coda Spal-Perugia e Brescia-Cosenza valgono molto

Il campionato di serie B entra nel vivo e con la 35ma giornata in programma tra domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio, festa dei lavoratori.

E potrebbero esserci i primi verdetti. Sia in testa che in coda. Due gli anticipi. Cagliari-Ternana e Spal-Perugia. Ma il calendario offre anche due big match quali Genoa-Sudtirol e Frosinone-Reggina.

Il primo può dire molto in chiave play off con i padroni di casa alla ricerca del riscatto e di tre punti pesanti per confermare la sesta posizione e blindare il posto negli spareggi. Gli umbri dal canto loro, sono piuttosto tranquilli in classifica ma un risultato positivo, soprattutto un successo, potrebbe riaprire la corsa verso l’ottavo posto.

L’altra sfida del 30 aprile è, come detto Spal-Perugia che può dire molto nella zona calda. Entrambe le formazioni sono obbligate a vincere per emergere nella bagarre per evitare la serie C. I padroni di casa penultimi con 34 punti vengono da quattro risultati utili consecutivi ma da un solo successo. Il Perugia in serie negativa da quattro turni ed in caduta che ha un solo punto di vantaggio rispetto agli spallini. Ma a proposito di verdetti: se il Benevento non dovesse vincere col Parma si avvicinerebbe all’abisso della retrocessione in terza serie.

Como e Palermo nell’anticipo del primo maggio

All’Euganeo si sfidano Como e Palermo. I rosanero sono praticamente all’ultima spiaggia per attaccare la zona play off che dista due lunghezze. I lariani sono sereni a quota 42 ma con una vittoria potrebbero scavalcare i diretti avversari a ad avvicinarsi all’ottavo posto. Un risultato incredibile visto l’avvio disastroso della squadra lombarda.

Sudtirol-Genoa e Frosinone-Reggina i match clou

Gli incontri di cartello che possono già dire almeno una delle due promosse dirette in serie A sono Sudtirol-Genoa in programma alle 15 ed il posticipo tra Frosinone-Reggina.

Al Druso il Grifone cerca 3 punti per la massima serie. La squadra allenata da Alberto Gilardino è seconda ed ha 6 lunghezze di vantaggio sul Bari. La vittoria consoliderebbe il secondo posto. Il Sudtirol, quarta forza del campionato, non farà certamente da sparring partner. Tutt’altro. Non perdere significherebbe consolidare la posizione. Il Genoa ha il secondo miglior rendimento esterno con 31 punti; i padroni di casa davanti al pubblico amico hanno totalizzato 6 vittorie, 8 pareggi e sono andati al tappeto tre volte. E nel turno precedente ha imposto il pareggio a reti inviolate al Frosinone frenando la capolista e la sua rincorsa alla massima serie.

Altra partita di cartello è tra Frosinone e Reggina. L’undici allenato da Fabio Grosso vede la serie A. Tre punti permetterebbero alla capolista di mantenere le otto lunghezze di vantaggio sul Bari, terzo. I laziali però potrebbero già festeggiare la promozione in caso di non vittoria dei pugliesi che ricevono il pericolante Cittadella.

Gli ospiti, in piena crisi (e penalizzati) invece, devono fare punti per non lasciare alle inseguitrici l’ottava posizione. Ma la testa è alla possibile nuova penalizzazione che potrebbe mettere definitivamente la pietra tombale sulla qualificazione agli spareggi.

Bari difende il terzo posto col Cittadella, Parma a Benevento

Il Bari, terzo in classifica, non vuole mollare e si gioca le residue speranze di agguantare il Genoa, ospitando al San Nicola il Cittadella. Partita sulla carta facile ma non così semplice. È vero: i pugliesi sono in serie positiva con 10 punti nelle ultime 4 uscite. I veneti però hanno necessità di tornare a vincere. I tre punti mancano da 8 turni (4 pareggi e 4 sconfitte) e la serie negativa ha fatto sprofondare i granata ai margini della zona play out. La salvezza dista un punto.

Trasferta delicata per il Parma che sarà di scena al Vigorito, ospite di un Benevento fanalino di coda ed all’ultima spiaggia. I padroni di casa guidati da Agostinelli devono recuperare 4 punti sulla penultima, 5 punti dalla coppia formata da Perugia e Brescia. Vincere per sperare, non tanto nella salvezza diretta che avrebbe del miracoloso ma nell’aggancio alla zona play out. Mai dire mai. Le Streghe viste a Palermo sabato scorso non hanno demeritato.

D’altro canto il Parma con una nuova vittoria manterrebbe la sua quinta piazza e potrebbe anche tentare il sorpasso al Sudtirol in caso di sconfitta dei dolomitici a Genova in quarta posizione.

Ascoli-Pisa e Venezia-Modena, in palio il sogno play off

Scorrendo la classifica, ci sono altre sfide interessanti che possono regalare alcune sorprese in chiave play off. Ascoli-Pisa potrebbe valere, ad esempio l’aggancio dei marchigiani ai toscani. E riaprire la corsa per un posto utile nella griglia spareggi. I padroni di casa hanno raccolto 43 punti, tre in meno degli ospiti che con una vittoria nelle ultime 5 partite hanno perso un po’ di quota.

Anche il Venezia potrebbe paradossalmente rientrare nell’ammucchiata per l’ottavo posto. Con 12 punti nelle ultime 5 giornate. Rendimento che ha permesso ai lagunari di uscire con un certo margine (non definitivo però) dai bassi fondi della graduatoria. Di contro il Modena – che ha gli stessi punti del Palermo, 44 – se vuole avvicinarsi o agganciare il fatidico ottavo posto, deve vincere per dare lo sprint decisivo. Canarini che non perdono da 4 turni ma con un solo successo (0-1 a Perugia).

Brescia-Cosenza per la sopravvivenza

Sopravvivenza. Brescia e Cosenza se la giocano. Le Rondinelle ed i Lupi vivono un momento positivo che ha permesso loro di uscire da una crisi nera. I lombardi con 7 punti nelle ultime tre partite sono praticamente resuscitati. Le due vittorie su Ternana e Reggina hanno rilanciato il Brescia dall’ultimo posto al terzultimo.

I silani, invece, hanno inanellato 6 risultati utili, 3 vittorie e tre pareggi. Inferno-Purgatorio in sei giornate. La posta in palio è massima. La salvezza, o i play off, passa da questo scontro diretto.

Serie B, il programma della 35ma giornata

30 aprile

Cagliari – Ternana alle 16.15

Spal – Perugia alle 16.15

1 maggio

Como – Palermo alle 12.30

Ascoli – Pisa alle 15

Bari – Cittadella alle 15

Benevento – Parma alle 15

Brescia – Cosenza alle 15

Sudtirol – Genoa alle 15

Venezia – Modena alle 18

Frosinone – Reggina alle 20.30

La classifica

Frosinone 68 punti; Genoa* 66; Bari 60; Sudtirol 53; Parma 51; Cagliari 48; Pisa e Reggina** 46; Modena e Palermo 44; Ascoli e Ternana 43; Como e Venezia 42; Cosenza 38; Cittadella 37; Perugia e Brescia 35; Spal 34; Benevento 31

Classifica marcatori

Gianluca Lapadula (Cagliari) 17 gol; Walid Cheddira (Bari) 16; Matteo Brunori (Palermo) 15; Joel Pohjanpalo (Venezia), 13; Samuele Mulattieri (Frosinone) 12.