Serie B, il programma della 31ma giornata

La serie B torna in campo dopo la pausa per le Nazionali con le partite della 31ma giornata. Inizia il rush finale per i primi verdetti.

Il weekend si apre con l’anticipo del venerdì sera (alle 20.30) tra Genoa e Reggina. Match interessante con i Grifoni di Alberto Gilardino in piena forma ed a caccia di altri tre punti per blindare la seconda posizione che vale la promozione diretta in serie A. I calabresi, invece, sono in caduta libera e da antagonista delle due battistrada adesso si ritrova quasi ai margini dell’alta classifica. Un altro passo falso per i Granata potrebbe significare l’uscita dalla zona play off.

Frosinone a Perugia

La capolista Frosinone va di scena a Perugia sabato 1 aprile alle 16.15. Obiettivo dei tre punti per la squadra allenata da Fabio Grosso che vuole dimenticare il tonfo interno col Cosenza e dimostrare che si è trattato soltanto di un passo falso.

Corsa play off, Cagliari-Sudtirol e Parma-Palermo, Bari col Benevento

Previsti diversi match interessanti quali Cagliari-Sudtirol e Parma-Palermo che valgono punti pesanti per la zona play off. Interessante prova per la rivelazione Sudtirol che non perdono da ben 11 partite e con una striscia di risultati utili che sono valsi la terza posizione. Anche i sardi stanno attraversando un buon momento: 7 risultati utili consecutivi (3 vittorie e 4 pareggi) hanno rilanciato le ambizioni di play off e, perché no, anche di promozione diretta.

Il Parma altalenante, capace di espugnare Frosinone e di fare ottime cose in trasferta ma di non concretizzare tra le mura amiche dove nelle ultime tre partite ha perso due volte con Ascoli e Pisa e pareggiato col Sudtirol, insegue i rosanero che sono tornati in zona play off grazie a sei risultati consecutivi culminati con la vittoria interna col Modena prima della sosta. Si tratta di un match che promette spettacolo almeno sugli spalti con oltre 3.000 tifosi siciliani al Tardini.

Il Bari, quarto in classifica, ospita il pericolante Benevento. Da queste gare potrebbe ridisegnarsi ulteriormente il volto della griglia play off.

Per il Pisa trasferta insidiosa a Cosenza

Trasferta pericolosa per il Pisa, quinto ex aequo col Cagliari, impegnato sul campo del Cosenza che lotta per evitare la retrocessione ma che è rivitalizzato dal preziosissimo successo esterno ottenuto sul campo della capolista Frosinone prima della pausa.

Match interessante Venezia e Como al Penzo tra due formazioni vicine ma che cercano punti per allontanarsi dalla zona calda. I lariani, invero, a metà classifica possono puntare anche ad un posto nei play off che dista attualmente appena tre lunghezze. I lagunari devono fare risultato per togliersi dalla zona play out.

Spal riceve la Ternana, Brescia ad Ascoli

Al Paolo Mazza di Ferrara, invece, la Spal ultima in classifica assieme al Brescia cerca di risollevarsi ospitando la Ternana che si gioca le residue chance di rientrare nel discorso play off. Gli estensi non possono più fallire se vogliono riemergere.

L’Ascoli, invece, riceve il disperato Brescia per continuare a navigare in acque tranquille. Gli ospiti hanno raccolto una sola vittoria nelle ultime 20 giornate.

Chiude il programma la sfida tra Modena e Cittadella. Match tra due squadre deluse dall’ultimo turno con gli emiliani reduci dal pesante (anche dal punto di vista numerico) ko del Barbera ed i veneti che hanno perso malamente in casa col Perugia. Un ko quest’ultimo che li ha fatti pericolosamente avvicinare alla zona play out, distante appena due punti.

Venerdì 31 marzo

Genoa – Reggina alle 20.30

Sabato 1 aprile

Ascoli – Brescia alle 14

Cagliari – Sudtirol alle 14

Cosenza – Pisa alle 14

Parma – Palermo alle 14

Spal – Ternana alle 14

Venezia – Como alle 14

Bari – Benevento alle 16.15

Perugia – Frosinone alle 16.15

Domenica 2 aprile

Modena – Cittadella alle 16.15

Classifica

Frosinone 62 punti; Genoa* 56; Sudtirol 51; Bari 50; Pisa e Cagliari 45; Reggina** e Palermo 42; Parma 41; Como e Ternana 39; Modena 38; Ascoli 36; Cittadella 35; Perugia** e Venezia 33; Cosenza 32; Benevento 29, Spal e Brescia 28.

Genoa 1 punto di penalizzazione; con due asterischi, una partita in meno.