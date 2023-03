Serie B, l'annuncio via social

Inizia lo sprint finale, si alza la temperatura e la febbre rosanero tocca punte importanti. Saranno oltre 3.000 i tifosi del Palermo che saranno presenti allo stadio Ennio Tardini di Parma per la sfida di sabato 1 aprile valida per la 30ma giornata del campionato di serie B.

Febbre rosanero

Il club di viale del Fante ha infatti pubblicato una storia sui social in annuncia che saranno presenti 3047 tifosi nel settore ospiti. Un dato che può ancora crescere e che riporta alla memoria gli esodi degli appassionati di fede rosanero in occasione dei play off dello scorso anno. Oltre 3.000 tifosi del Palermo in trasferta si videro nella finale di andata degli spareggi promozione che si disput all’Euganeo di Padova e che vide i rosanero vincere 1-0 con rete di Floriano.

Anche in questa stagione i tifosi del Palermo non hanno praticamente mai fatto mancare il loro apporto. Da Modena a Ferrara, da Perugia a Cittadella. Ed a Parma ci sarà il record stagionale di presenze in trasferta per la partita che mette in palio punti pesanti per i play off. I rosanero di Eugenio Corini sono ottavi con 42 punti mentre i padroni di casa inseguono a stretto giro a quota 41.

Palermo verso Parma, Brunori verso la convocazione

Ed a proposito di convocazioni, Matteo Brunori dovrebbe essere tra i convocati. Il bomber, che si è infortunato con il Cittadella, ha saltato Modena ma potrebbe ritornare quantomeno in panchina per la delicata partita di Parma.

Allenamento mattutino

È proseguita questa mattina la preparazione del Palermo allenato da Eugenio Corini. I rosanero hanno svolto un lavoro di attivazione e sprint, un’esercitazione tattica sulla fase offensiva ed una partita a tema.

Al Tardini arbitra Massimi

Luca Massimi arbitrerà il Palermo. Per lui è la quarta direzione di gara con i rosanero in campo in questa stagione. La più recente è stata quella di Cittadella (chiusa 3-3), le altre volte sono state le sfide a Reggio Calabria (3-0 per la Reggina) e quella interna col Bari (vittoria per 1-0). A coadiuvare il direttore di gara della sessione di Termoli ci saranno gli assistenti di linea Del Giudice e Di Monte. Quarto uomo: De Angeli. Al Var toccherà a Mazzoleni. Suo assistente (Avar) Bresmes.

Corini in panchina a Parma, accolto ricorso del Palermo

Eugenio Corini siederà sulla panchina del Palermo a Parma. Lo ha deciso la Corte Sportiva d’Appello Nazionale che ha accolto parzialmente il reclamo proposto dal tecnico rosanero difeso dall’avvocato Federico Venturi Ferriolo.

Come in molti ricorderanno, l’allenatore del Palermo era stato espulso nella partita di Cittadella dopo un battibecco con il collega Edoardo Gorini. Il rosso diretto era costato inizialmente due giornate di squalifica al coach del club di viale del Fante. Col Modena, infatti, è andato in panchina Salvatore Lanna, suo vice.

La sanzione è stata rideterminata in una giornata di squalifica oltre una ammenda di 8000 euro: il tecnico rosanero, pertanto, potrà essere regolarmente in panchina.

Broh prolunga fino al 30 giugno 2025

Arriva anche la conferma da parte del Palermo Fc del prolungamento di contratto di Jeremie Broh. Il centrocampista si è legato al Club di Viale del Fante fino al 30 giugno 2025.