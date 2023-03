Serie B, doppio Di Mariano e Brunori non bastano per i tre punti

Il Palermo non sa più vincere. A Cittadella succede di tutto: padroni di casa avanti sul 2-0 a metà del primo tempo, poi i rosa si ricompattano e pareggiano prima dell’intervallo, vanno in vantaggio ad inizio ripresa e si fanno recuperare. Al Tombolato finisce con un pirotecnico 3-3 la sfida tra i veneti ed i rosanero nel match valido per la ventinovesima giornata del campionato di serie B. Il Palermo raccoglie il quinto pareggio consecutivo ed allunga a sei la serie di partite senza vittoria.

La squadra di Corini sale a quota 39 sempre ai margini della zona play off che rimane un traguardo sempre possibile ma ancora una volta mancato. Il pareggio non accontenta nessuno ed arriva al termine di una partita folle. Come già detto l’avvio dei padroni di casa è veemente. Segna prima Maistrello dopo appena 4 minuti, poi un rigore per un fallo ingenuo di Saric su Mastrantonio. Antonucci festeggia il compleanno spiazzando Pigliacelli.

Palermo frastornato ma arriva la reazioni. Rigore per i rosa trasformato da Di Mariano poi nel finale della prima frazione Brunori è bravissimo in sforbiciata a trasformare in oro un assist di testa di Saric. I rosanero poi passano in vantaggio nella ripresa grazie alla caparbietà di Soleri che conquista un pallone vagante in area e mette al centro per Di Mariano che sigla la sua doppietta personale e con 4 gol diventa il secondo marcatore del Palermo dietro a capitan Brunori. Sembra fatta ma il Cittadella trova il pareggio a metà ripresa inoltrata con un perentorio colpo di testa di Maistrello che buca Pigliacelli. Girandole di cambi che però non portano a nulla. La panchina non ha inciso minimamente sulle sorti della partita. E rosanero poco pericolosi anche in superiorità quando a 6 minuti dal ’90 Branca il capitano granata si fa espellere per doppia ammonizione.

Tanto rammarico per una vittoria sfumata nonostante una prima parte di match praticamente lasciata all’avversario. Approccio assolutamente negativo. E non è la prima volta. Reazione buona ma non c’è la tenuta per mantenere il vantaggio. Ed arriva la nuova “beffa”. Tra virgolette perché i veneti al contrario del Pisa nella partita della settimana scorsa, hanno messo seriamente in difficoltà la squadra siciliana.

Le scelte di Corini

Per la delicata trasferta del Tombolato, il tecnico Eugenio Corini conferma il 3-5-2 (modulare) e cambia alcuni interpreti. In difesa, guidata da Pigliacelli tra i pali, Bettella titolare al posto di Marconi non al meglio della condizione fisica. A destra Mateju come sempre. A centrocampo, sulla sinistra Aurelio vince il ballottaggio con Masciangelo e Sala. Linea mediana con Verre, Gomes e Saric, mentre Di Mariano prova a graffiare sulla destra. In avanti confermato il tandem iniziale Soleri-Brunori.

Inizio da incubo per il Palermo, Maistrello porta avanti il Cittadella

L’avvio del Palermo non è dei migliori. Già al terzo minuto, alla prima vera iniziativa del Cittadella la difesa rosanero capitola. Antonucci lavora molto bene un pallone sulla sinistra e serve Vita che riesce a girare in mezzo all’area ospite per l’accorrete Maistrello che di controbalzo batte imparabilmente sul palo più lontano Pigliacelli. Rosanero storditi nuovamente in avvio come già capitato a Perugia.

Raddoppio Cittadella su rigore

Il Palermo prova a rispondere ma a parte una conclusione deviata in angolo di Saric poco dopo il 16′ i siciliani in avanti fanno ben poco. Ed anzi, al 21′ arriva una nuova doccia fredda per i rosanero. Mastrantonio è agganciato in area da Saric. L’arbitro Massimi vicino all’azione non ha dubbi ed indica il dischetto per la massima punizione. Dagli 11 metri si presenta Antonucci che spiazza l’estremo difensore rosanero. Al 23′ Cittadella 2, Palermo non pervenuto. Antonucci festeggia al meglio il suo ventiquattresimo compleanno.

Il Palermo si affaccia in avanti

I siciliani scossi provano a reagire. Ci prova con Saric servito da Soleri ma la conclusione in buona posizione non centra lo specchio della porta. Maniero non deve neppure sforzarsi: per lui guantoni puliti.

Verre cade in area, rigore per il Palermo, Di Mariano accorcia

Al 30′ Verre in dribbling viene frenato con le cattive da Carriero. Il direttore di gara lascia proseguire ma poi viene chiamato al Var e concede il rigore.

Dagli 11 metri va Di Mariano, come preannunciato da Corini nella conferenza stampa della vigilia del match. E non sbaglia: palla da un lato, portiere dall’altro. Trasformazione rabbiosa del numero 10 del Palermo e Maniero che nell’occasione è spiazzato. Per Di Mariano terza rete in campionato, seconda consecutiva, e gol che riapre la contesa.

Tentativo di Brunori

Al 38′ il Palermo prova a pareggiare. Brunori aggancia bene in area un cross spiovente da destra. Il numero 9 è bravo a girarsi in mezzo a tre avversari ed a calciare di interno destro. La palla finisce però sull’esterno della rete.

Cittadella vicino al 3-1, Pigliacelli salva

Al 45′ il Cittadella sfiora il 3-1. Cross basso di Vita con Mastrantonio che impegna severamente Pigliacelli che con un buon riflesso evita il peggio.

Brunori-gol in acrobazia, i rosanero la recuperano

Gol sbagliato, gol subito. Brunori pareggia in pieno recupero. Il Palermo riacciuffa il Cittadella grazie ad una prodezza in acrobazia del suo capitano. L’azione parte dalla sinistra con un cross di Verre, la sfera giunge a Saric che in area la tocca di testa per Brunori che è bravissimo a tenere a distanza il suo marcatore diretto, a proteggere la posizione ed a coordinarsi per la sforbiciata che non lascia scampo a Maniero. E’ il 2-2. Quattordicesimo gol in campionato per l’attaccante rosanero, 17mo in stagione.

Nella ripresa, Brunori fuori entra Tutino

Ad inizio ripresa i due tecnici operano i primi cambi. Il Palermo sostituisce Brunori con Tutino. Per il numero 9 dei rosanero un possibile guaio fisico naturalmente da valutare. Gorini, invece, manda in campo Perticone per Frare.

Padroni di casa pericolosi, Vita sbaglia e si infortuna

Torna in avanti la squadra di casa con Vita che arriva a tu per tu con Pigliacelli ma spara alto sull’uscita disperata del portiere della formazione siciliana. L’attaccante granata però si infortuna e Gorini deve sostituirlo con Magrassi. Ma nell’occasione difesa rosanero da registrare per aver lasciato un varco enorme all’avversario.

Pigliacelli salva su Branca

Al 56′ Cittadella ancora pericoloso in avanti e vicino al 3-2. La squadra veneta lavora un buon pallone in area, la sfera giunge a Branca che di prima intenzione lascia partire un tiro dall’interno dell’area di rigore che impegna severamente il portiere Pigliacelli. Quest’ultimo è bravo a distendersi e a deviare la conclusione.

Di Mariano gol! Ribaltone rosanero

Il Palermo segna il 3-2. Al 63′ Soleri è bravissimo a recuperare un pallone in area a seguito di un dubbio scontro tra Tutino ed un difensore del Cittadella. Il numero 27 rosanero accelera e si impossessa del pallone servendolo al centro a Di Mariano che da pochi passi non ha difficoltà ad appoggiare il pallone a porta pressoché sguarnita. Un’azione simile a quella di sette giorni fa col Pisa, ma in quell’occasione il numero 10 rosa non ebbe tal fortuna anche perché da posizione leggermente più defilata.

Doppio cambio per il Palermo

Lanna manda in campo Valente e Segre per Di Mariano e Saric. Tatticamente non cambia molto. Gorini risponde subito dopo, al 70′, con Felicioni al posto di Carriero.

Maistrello pareggia

La partita è viva ed il Cittadella pareggia. Maistrello firma la doppietta siglando di testa il 3-3. Nell’occasione è bravo Giraudo a confezionare un cross col contagiri per il compagno di squadra. Pigliacelli tocca ma il pallone entra ugualmente.

Ultime sostituzioni per i rosa e per i granata

Al 78′ Lanna opera un altro doppio cambio. Damiani al posto di Verre, Vido per Soleri. Tre minuti dopo Gorini replica: Entrano Embalo e Danzi sostituendo Antonucci e Mastrantonio.

I padroni di casa spingono

Nel finale di partita il Cittadella spinge per il 4-3. Non ci sono grossi pericoli per il Palermo che però appare un po’ schiacciato.

Doppio giallo per Branca, Cittadella in 10

Cittadella in 10 uomini dall’84’. Branca fa un fallo ingenuo su Segre a due passi dall’arbitro che estrae il cartellino giallo. Il capitano della squadra di casa è già ammonito. Per lui un rosso evitabile.

Mani di Bettella, ancora rigore per il Cittadella ma il var vede fuorigioco

Incredibile ingenuità di Bettella che col braccio tocca un pallone in aerea. Massimi fischia il rigore per il Cittadella ma la decisione viene cancellata dal Var che vede una posizione di fuorigioco di Maistrello.

Damiani al 94′ ci prova dal limite ma la sua conclusione va fuori ed in ogni caso Maniero è sembrato sulla traiettoria. Finisce 3-3 che però non accontenta nessuno.

Cittadella-Palermo, il tabellino

Cittadella: Maniero; Mattioli, Del Fabbro, Frare (dal 46′ Perticone), Giraudo; Mastrantonio (dall’81’ Danzi), Branca (cap.), Carriero (dal 70′ Felicioni), Vita (47′ Magrassi); Maistrello, Antonucci (dall’81’ Embalo). Allenatore: Edoardo Gorini. A Disposizione: Manfrin, Donnarumma, Ciriello, Crociata, Asencio.

Palermo: Pigliacelli; Bettella, Nedelcearu, Mateju; Aurelio, Verre (dal 78′ Damiani), Gomes, Saric (dal 68′ Segre), Di Mariano (dal 68′ Valente); Soleri (dal 78′ Vido), Brunori (cap.) (dal 46′ Tutino). Allenatore: Eugenio Corini. A disposizione: Grotta, Massolo, Graves, Sala, Orihuela, Masciangelo, Buttaro.

Arbitro: Massimi di Termoli. Assistenti di linea: Saccenti (Modena) – Cipriani (Empoli). Quarto uomo: Maccarini (Arezzo). Var: Paterna (Teramo). Avar: Gariglio (Pinerolo).

Reti: al 3′ Maistrello, al 23′ Antonucci (rig.), al 33′ Di Mariano (rig.), al 45+2 Brunori, al 63′ Di Mariano, 74′ Maistrello.

Note: Ammoniti Carriero (Cittadella), Saric (Palermo), Branca (Cittadella), Verre (Palermo). Giraudo (Cittadella). Espulso il tecnico del Palermo Eugenio Corini. Ammonito il tecnico del Cittadella Edoardo Gorini. All’84 espulso Branca del Cittadella per doppia ammonizione. Espulso per doppia ammonizione anche l’allenatore del Cittadella Edoardo Gorini.

Recuperi: 4′ e 5′

