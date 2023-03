Serie B, Corini parla della prossima sfida dei rosanero

Ormai ci siamo. Il Palermo è pronto per la trasferta di Cittadella dove andrà a giocarsi una sfida che può valere per i rosanero l’aggancio alla zona play off che dista una sola lunghezza.

I rosanero arrivano da un periodo in cui hanno raccolto 4 punti nelle ultime 5 partite. Il successo manca dallo scorso 5 febbraio ovvero dal 2-1 casalingo alla Reggina al Barbera.

E proprio da quella data Matteo Brunori non è riuscito più a segnare. Il bomber si è fermato ed anche dagli 11 metri ha avuto le sue difficoltà. Con il Pisa sabato scorso sullo 0-0 ha sbagliato il suo quarto calcio di rigore. Errore che risulterà decisivo ai fini del successo.

Il tecnico Eugenio Corini ha parlato proprio di questa particolare settimana per Matteo Brunori. Ed ha annunciato anche una novità: “Con Matteo ho un rapporto che si è formato nel tempo, la giusta relazione tra allenatore e giocatore. È un anno importante per lui. Ha dovuto alzare il livello e sta facendo un grandissimo campionato (suffragato anche dal record personale di segnature in cadetteria polverizzato: 13 gol contro i 3 del suo precedente primato, ndr). Il calcio di rigore va oltre la qualità. Il ragazzo ha voluto parlarmi lunedì e mi ha detto che istintivamente si sarebbe ripresentato dagli 11 metri ma in questo momento vuole prendersi una pausa”.

Corini, che di rigori se ne intende, ha continuato “Questa cosa è successa a me anche in Serie A dopo tre calci di rigore sbagliati. Matteo si prenderà una pausa sui calci di rigore, proviamo ogni settimane le dinamiche della partita e per domani il primo rigorista sarà Di Mariano. Matteo deve continuare a fare quello che ha sempre fatto, il gol non è un’ossessione”.

Ed ancora: “Abbiamo lavorato su come andare a finalizzare sulle giocate di attacco porta da cross laterali. Mi va di spendere una parola anche per Soleri, grande partita a Pisa, così come Tutino e Vido contro la Ternana. Sono contento di come gli attaccanti stiano lavorando per ritagliarsi uno spazio dal 1′ minuto o a gara in corso”.

Graves e Sala partono per Cittadella

L’allenatore rosanero parla del recupero di Graves e Sala e spiega la non convocazione di Marconi che ieri era rientrato in gruppo dopo un paio di giorni di lavoro a parte.

“Simon e Marco (Graves e Sala, ndr) li ho visti bene, normale che abbiano perso un po’ il ritmo gara, ma dal punto di vista del recupero stanno sicuramente bene. Marconi, uscito a Pisa, ieri ha fatto una prova ma ha sentito fastidio e domani valuteremo. Per quanto riguarda Broh anche con lui questa mattina abbiamo fatto una prova e sente ancora molto fastidio, speriamo di recuperarlo col Modena”. E prosegue: “Il Cittadella da tempo fa campionati importanti e hanno fatto un mercato di valore trovando la loro identità. Aggrediscono alti e sporcano le giocate”.

I convocati di Corini, mancano Marconi e Broh

Questi i calciatori rosanero convocati dall’allenatore Eugenio Corini per la gara di domani pomeriggio contro il Cittadella:

Portieri: 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli

Difensori: 2 Graves, 3 Sala, 4 Orihuela, 11 Masciangelo, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 37 Mateju, 48 Bettella

Centrocampisti: 5 Gomes, 8 Segre, 21 Damiani, 26 Verre, 28 Saric, 30 Valente

Attaccanti: 7 Tutino, 9 Brunori , 10 Di Mariano, 19 Vido, 27 Soleri.