Serie B, ancora lavoro a parte programmato per il difensore centrale

Prosegue la marcia di avvicinamento del Palermo verso la delicata trasferta di Cittadella prevista sabato 11 marzo alle 14 per la ventinovesima giornata del campionato di serie B.

Allenamento a Boccadifalco per il Palermo

La squadra ha svolto un allenamento pomeridiano al campo Tenente Onorato di Boccadifalco in vista della partita che, di fatto, da il via al lunghissimo rush finale della stagione.

La squadra allenata da Eugenio Corini ha effettuato un lavoro di attivazione e sprint, un’esercitazione tattica sulla fase offensiva e palle inattive a favore.

Broh ha terminato gli allenamenti in anticipo

Jeremie Broh, in via precauzionale, ha terminato la seduta prima del resto della squadra.

Marconi differenziato

Lavoro differenziato programmato, invece, per Ivan Marconi. Al momento unico dubbio grosso per il tecnico della squadra siciliana. Questo è il secondo giorno di lavoro a parte per il difensore centrale che proprio nei giorni scorsi ha firmato il rinnovo del contratto. Marconi ha lasciato il campo col Pisa al 54′ dolorante alla coscia destra ed è stato sostituito da Bettella.

Oltre mille tifosi rosanero al Tombolato

Va verso il tutto esaurito il settore ospiti dello stadio Tombolato di Cittadella. Sono già oltre mille, infatti, gli appassionati di fede rosanero attesi per la sfida della 29ma giornata del campionato cadetto.

Anche nell’impianto veneto che mette a disposizione un settore ospiti da poco più di 1.100 posti è atteso un esodo ti tifosi del Palermo.

È successo la scorsa estate nella magica parentesi dei play off promozione, è capitato nelle trasferte di Reggio Calabria, Modena, Ferrara, Brescia Bolzano (col Sudtirol) e Pisa ed altre.

Massimi arbitra Cittadella-Palermo

Luca Massimi sezione Termoli è stato designato per dirigere la sfida tra Cittadella e Palermo che si gioca sabato 11 marzo alle 14 allo stadio Tombolato. Diramati anche i nomi della squadra arbitrale. I collaboratori di linea sono Saccenti e Cipriani; quarto uomo Maccarini. Al Var Paterna, suo assistente Gariglio.

Inizia il rush finale

Con quella di sabato, mancano 10 partite alla fine del campionato cadetto. Ovvero 30 punti a disposizione per tentare di agguantare la zona play off che, al momento, dista appena una lunghezza. Ma al contempo la formazione rosanero non può concedersi troppe pause: 5 turni senza vittoria con 4 pareggi consecutivi sono un ruolino di marcia che attende un bivio. Il Palermo con 38 punti ha 9 lunghezze di vantaggio sulla zona play out e 10 su quella retrocessione. E visto l’andamento di questo campionato è prudente ricordare le distanze in classifica.

Una graduatoria che continua ad essere positiva per i rosanero che però in questa parte finale del campionato devono trovare il ritmo per chiudere al meglio la stagione e regalarsi l’accesso agli spareggi per la serie A.