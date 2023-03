Serie B, il difensore ha proseguito il percorso fisioterapico

Si apre una nuova settimana di lavoro per il Palermo che dopo aver archiviato la trasferta di Pisa col quarto pareggio consecutivo, si prepara per l’altrettanto delicata sfida a Cittadella prevista per sabato 11 marzo in occasione della 28ma giornata del campionato di serie B.

Palermo a Boccadifalco

È, infatti, ripresa nel pomeriggio a Boccadifalco la preparazione del Palermo in vista della prossima gara in casa del Cittadella. Al campo Tenente Onorato, la squadra allenata da Eugenio Corini ha svolto un lavoro di attivazione e mobilità, sviluppi offensivi aerobici, un lavoro intermittente, possesso palla ed una partita a tema.

Graves e Sala in gruppo

Buone notizie per il tecnico Corini: Simon Graves e Marco Sala hanno lavorato in gruppo. E questo fa ben sperare per una loro convocazione per la trasferta in Veneto di sabato prossimo. Il difensore centrale danese si è fatto male in avvio di partita col Sudtirol lo scorso 25 febbraio. Stesso discorso per Sala, uscito pochi minuti dopo il suo compagno di squadra.

Marconi, niente lesioni muscolari

Ivan Marconi è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno escluso lesioni muscolari. Il difensore centrale ha proseguito il percorso fisioterapico. Anche lui potrebbe rientrare nella lista dei convocati per Cittadella.

A Brunori il premio Gianni di Marzio

Matteo Brunori sarà premiato alla VI edizione del Gran Galà dello Sport – Città di Castiglion Fiorentino che si terrà lunedì 20 marzo alle 21 al Teatro Mario Spina della città toscana. Organizzata dal Comune di Castiglion Fiorentino con la collaborazione del Premio Internazionale Fair Play Menarini e con il patrocinio del Coni, la manifestazione vedrà la presenza di un nutrito parterre di campioni e giovani talenti che, da sempre, rappresentano i valori etici alla base dello sport.

A Brunori verrà consegnato in particolare il premio Gianni Di Marzio, istituito dagli organizzatori della manifestazione in condivisione con Mauro Balata, Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B che ha concesso il patrocinio alla nostra manifestazione.

“Con piacere e orgoglio conferiremo questo riconoscimento a Matteo Brunori che, con la maglia del Palermo, si è confermato uno degli attaccanti più prolifici del Campionato di Serie B”, ha detto Mario Agnelli, sindaco di Castiglion Fiorentino, che ha continuato: “Un premio doveroso e meritato per un calciatore che, nel corso della sua carriera in costante crescita, ha saputo affermarsi nel panorama italiano per i suoi valori tecnici e sportivi”.

Damiani “A Cittadella match difficile ma Palermo può fare grandi prestazioni”

Obiettivo Cittadella, formazione ostica che insegue il Palermo a breve distanza. Il centrocampista rosanero Samuele Damiani in un’intervista ai microfoni di Palermo Fc parla anche del prossimo impegno della squadra. “A Cittadella sarà una partita molto difficile – racconta – perché loro in casa giocano un bel calcio. È una squadra veramente in salute con due-tre singoli che possono fare la differenza ma noi sappiamo che possiamo fare grandi prestazioni con chiunque”.

Ed ancora: “Il mio rapporto con Corini è di massima fiducia. Avendo poi ricoperto il mio ruolo mi insegna tanto. Soprattutto in fase di non possesso. Io nasco come giocatore più adatto al possesso ma che deve mettere dentro cattiveria in interdizione. Ci lavoriamo giorno dopo giorno”.

Damiani prosegue: “Sono qui a Palermo da più di un anno ma da quanto ho avuto la chiama a gennaio scorso non ho avuto dubbi. Sapevo del valore della piazza e della squadra. Con l’avvento del City Group la piazza e la squadra vogliono fare qualcosa di grande in futuro. Dobbiamo continuare così”.

Infine: “Il mio rapporto con la città è stato subito ottimo. Il clima è perfetto anche nelle giornate più fredde si può comunque poi andare a prendere il sole dopo andando a Mondello. Mi sono trovato bene subito e tengo a dire che si mangia veramente bene. Si sta benissimo”.