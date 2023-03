Serie B, nell'anticipo i siciliani vincono 5-2 e sono ottavi

Rocambolesca. Folle. Imprevedibile. Da cardiopalma. Il Palermo torna al successo e lo fa nella maniera più incredibile battendo il Modena con un perentorio 5-2 all’anticipo della 30ma giornata del campionato di serie B. Un successo in rimonta che permette ai rosanero di arrivare a quota 42 punti e di sostare, almeno per una notte in zona play off, in attesa del resto delle partite previste nel fine settimana. Per i rosa ottavo posto e stessi punti – ma con una partita in più di Reggina, Pisa e Cagliari. I siciliani tornano al successo dopo 6 partite e dopo un mese e mezzo dall’ultima affermazione con la Reggina.

La vittoria sui Canarini di Attilio Tesser è arrivata in maniera sudata. Un primo tempo così così nel quale gli ospiti hanno trovato due reti con due accelerazioni dell’asse Tremolada-Strizzolo. In mezzo alle due reti, i rosa avevano trovato il momentaneo pareggio con una bella conclusione di Tutino. All’intervallo ospiti meritatamente avanti.

Nella ripresa, invece, il Palermo entra convinto, trasformato e, grazie anche ad un pizzico di fortuna che non guasta mai in queste occasioni, riesce a ribaltare le sorti della partita. Segnano in rapida successione Soleri in avvio di secondo tempo con un perentorio colpo di testa su cross di Valente. Subito dopo Verre approfitta di una clamorosa indecisione della difesa ospite per appoggiare a porta vuota la più semplice delle reti.

Il Modena è in ginocchio il Palermo riesce ad approfittarne e dilaga. Aurelio di testa firma il poker, poi nel finale, Vido appena entrato si procura e trasforma un calcio di rigore. I rosanero mai andati a segno così tante volte in 90′. Un dato quest’ultimo che curiosamente arriva alla prima assenza di Brunori, ai box per infortunio.

Arriva quindi un successo importante in chiave play off. Tre punti che arrivano prima della pausa, che vedrà la squadra fare un mini-ritiro di qualche giorno a Girona in Spagna. Tre punti che servono per iniziare la volata finale che potrebbe portare la squadra allenata da Eugenio Corini a poter lottare concretamente per un posto ai play off. Nonostante le amnesie difensive che anche oggi hanno comunque caratterizzato la prestazione.

Sono piaciute la voglia di reagire e, finalmente, anche la possibilità di chiudere il match una volta portato a casa. Da rivedere l’inizio. Come già è capitato diverse volte in questa stagione, i primi minuti per non dire la prima metà di partita, sono stati lasciati all’avversario.

Le scelte di Lanna

Salvatore Lanna, che sostituisce Eugenio Corini alla prima delle due giornate di squalifica, opta per il 3-5-2. Come preventivato non cambia gli schemi ma variano – giocoforza – gli uomini. Scelte obbligate a causa degli infortuni.

Tra i pali Pigliacelli, poi difesa a tre con Mateju, Graves e Nedelcearu. Linea di centrocampo a 5 con Valente a destra, Saric, Gomes e Verre sulla mediana, Aurelio sulla corsia mancina. In attacco il tandem formato da Tutino e Soleri.

Di Mariano, quindi, recuperato in extremis, parte in panchina. A disposizione anche il giovanissimo Di Mitri, classe 2006, attaccante dell’Under 17.

Avvio lampo del Modena, Strizzolo castiga i rosanero

Dopo una brevissima fase di studio il Modena passa in vantaggio con una fulminea ripartenza. Passano appena 3 minuti e Tremolada dal centrocampo vede lo scatto di Strizzolo, lo serve in profondità e l’attaccante dei Canarini, arrivato alla corte di Tesser nel mercato di riparazione, segna con uno tocco sotto sull’uscita di Pigliacelli e bruciando letteralmente Nedelcearu in velocità. Per Strizzolo è il settimo gol in campionato, il quarto da quando è in Emilia. Palermo 0, Modena 1. Un copione già visto sabato scorso a Cittadella e Perugia ad inizio 2023.

Tutino segna ma in fuorigioco

I rosanero provano a reagire e trovano anche la rete di Tutino che però conclude in fuorigioco. Occasione clamorosa perché Gagno sbaglia il rinvio e serve involontariamente Verre. Il trequartista però non ne approfitta e per la frenesia serve il numero 7 che colpisce ma quando è più in la di tutti. Facile la lettura dell’offside di Minelli.

Soleri sfiora il pari

Al 12′ il Palermo va vicino al pareggio con Soleri che viene pescato da Gomes. Il numero 27 conclude in diagonale ma la sfera va a lato di poco.

Tutino gol, questa volta è buono

I siciliani trovano il pareggio al 24′. Gennaro Tutino dal limite dell’area trova la rasoiata giusta che batte Gagno. Ma la difesa ospite lascia diversi metri all’esperto attaccante rosanero per poter trovare l’angolo a lui più congeniale. Prima rete da quando, a fine gennaio, l’attaccante proveniente dal Parma, veste la maglia rosanero.

Strizzolo fa ancora male, Canarini ancora avanti

Nuovo lampo improvviso del Modena. Falcinelli avvia l’azione e gli ospiti approfittano di una nuova invenzione di Tremolada che si invola sulla destra e mette al centro un pallone teso ed invitante per l’accorrente Strizzolo. Il bomber degli emiliani sfrutta a sua volta un nuovo buco difensivo centrale e si avventa sul traversone all’altezza dell’area piccola non lasciando scampo a Pigliacelli. Palermo 1, Modena 2, e, come commentava il compianto Bulgarelli in Fifa ’98, “Ma la difesa, dov’era?”.

Ritmi alti ma poche occasioni

La sfida si accende, i ritmi sono alti ma nessuna delle due squadre prevale. Ci provano nel finale della prima frazione Oukhadda che, servito da Falcinelli, però non trova il terzo gol degli ospiti, e poco dopo Valente serve Tutino che conclude in porta ma Gagno blocca agevolmente.

Soleri ci mette la testa, il Palermo pareggia

In avvio di ripresa, al 46′, il Palermo trova il nuovo pareggio. Valente lavora un buon pallone sulla destra e crossa sul palo più lontano dove si fa trovare pronto all’appuntamento Edoardo Soleri che di testa batte Gagno. Per Soleri è il terzo gol in campionato, il primo da titolare da quanto veste la maglia rosanero.

Gli ospiti sfiorano il 2-3 con Pergreffi

Al 50′ il Modena sfiora il pari. E’ sempre Tremolada a creare i pericoli maggiori. Questa volta riesce a crossare sulla destra per l’incornata di Pergreffi che anticipa i due centrali difensivi del Palermo: Graves e Nedelcearu. Questa volta, però, il pallone è alto sulla traversa.

Nell’azione successiva Falcinelli segna ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Il pallone era stato servito da Ponsi che però era al di là della linea della difesa palermitana. C’è anche l’avallo del Var che certifica la decisione del direttore di gara.

Verre sfrutta un erroraccio, Palermo in vantaggio

La legge non scritta del calcio è spietata. Gol sbagliato-gol subito. Il tutto si materializza al 55′ quando un clamoroso errore di comunicazione tra Oukhadda ed il suo portiere Gagno permette a Verre di recuperare un pallone in area eludendo l’intervento dei due calciatori del Modena ed appoggiando a porta vuota il pallone del 3-2. Topica clamorosa della difesa ospite ma bravo Verre, che fino a quel momento era stato un po’ in ombra, a trovare il 3-2.

Aurelio firma il poker rosanero

Il Palermo non è domo. E quattro minuti dopo torna ancora al gol. Tutino riesce a crossare per la testa di Aurelio che è preciso nella sua deviazione e firma il 4-2. Impensabile appena ad inizio ripresa un epilogo così. Prima volta in stagione che i siciliani firmano 4 reti in una partita.

Tesser comincia i cambi, Lanna risponde

Sotto di due reti, il tecnico del Modena Attilio Tesser comincia a mischiare le carte. Al 65′ doppio cambio: entrano Giovannini e Duca al posto di Tremolada ed Aremllino. Sorprendente l’uscita di Tremolada, autore di giocate importanti. Lanna risponde mettendo Segre al posto di Saric precedentemente ammonito. Ed ancora, al 74′ fuori Verre e Tutino per Damiani e Vido

Vido si procura un rigore e lo trasforma

Il neo entrato Luca Vido un minuto dopo il suo ingresso in campo si rende protagonista sulla destra, penetra in area e viene messo a terra da Ponsi. Per Minelli è rigore. Dagli 11 metri si presenta lo stesso attaccante che trasforma di forza e decisione. Il Palermo vola sul 5-2 con 5 marcatori diversi.

Tesser opera gli ultimi cambi: al 79′ Renzetti e Mosti subentrano al posto di Ponsi e Falcinelli.

Segre e Vido sfiorano il 6-2

Il Palermo va ormai col pilota automatico. Segre servito da Valente in acrobazia sfiora il sesto gol all’84’.

A questo punto, Lanna fa riposare Valente e Nedelcearu dando spazio negli ultimi 5′ più recupero a Broh e Buttaro. Subito dopo Vido con una botta sfiora il palo più lontano. Al Barbera si festeggia e si canta. E dopo 4 minuti di recupero, Minelli fischia la fine del match.

Il Modena spinge

Gli ospiti, nonostante il pesante passivo, continuano a spingere per accorciare le distanze. Strizzolo sfiora la tripletta sfruttando un errore del neoentrato Buttaro ma il suo pallonetto non trova la porta. Tesser opera infine l’ultimo cambio all’89’ De Maio entra in campo al posto di Pergreffi.

Palermo-Modena, il tabellino

Palermo: Pigliacelli; Mateju, Graves, Nedelcearu (dall’85’ Buttaro); Valente (cap.) (dall’85’ Broh), Saric (dal 70′ Segre), Gomes, Verre (dal 74′ Damiani), Aurelio; Tutino (dal 74′ Video), Soleri. Allenatore Salvatore Lanna (Eugenio Corini squalificato per due turni). A disposizione: Grotta, Massolo, Lancini, Masciangelo, Di Mariano, Di Mitri.

Modena: Gagno; Oukhadda; Silvestri, Pergreffi (cap.) (dall’89’ De Maio), Ponsi (dal 79′ Renzetti); Armellino (dal 65′ Duca), Gerli, Magnino, Tremolada (dal 65′ Giovannini), Falcinelli (dal 79′ Mosti); Strizzolo. Allenatore Attilio Tesser. A disposizione: Seculin; Coppolaro, Panada, Mordini.

Arbitro Minelli di Varese. Guardialinee Tolfo (Pordenone) e Affatato (Vco). Quarto uomo Ancora (Roma 1). Var Pezzuto (Lecce), Avar Dei Giudici (Latina).

Reti: al 3′ Strizzolo, al 24′ Tutino, al 29′ Strizzolo, al 46′ Soleri, 55′ Verre, 59′ Aurelio, 78′ Vido (rig.)

Note. Titoli emessi 22.513 (11.465 abbonati, 11048 biglietti venduti). Ammoniti Saric, Mateju.

Recuperi 1′ e 4′

Foto: Pasquale Ponente