Serie B, tra i chiamati anche l’attaccante dell’Under 17 Di Mitri

Francesco Di Mariano recupera. Il numero 10 rosanero, tre gol nelle ultime due partite (uno al Pisa e doppietta al Cittadella) figura nell’elenco dei convocati per la sfida col Modena che si gioca questa sera, venerdì 17, alle 20.30 allo stadio Renzo Barbera come anticipo della trentesima giornata del campionato di serie B. Da valutare ovviamente quali siano le sue condizioni e fin quanto sarà possibile il suo utilizzo.

Eugenio Corini e Salvatore Lanna hanno le scelte obbligate a causa di numerosi infortuni. Come è noto non ci saranno il bomber Matteo Brunori, i difensori Davide Bettella, Renzo Orihuela, Marco Sala ed Ivan Marconi. Tante assenze in un match che può regalare punti importanti per la lotta ai play off.

Rosanero con Tutino e Soleri dall’inizio?

Con gli uomini contati, Corini – che sarà sostituito dal suo vice Salvatore Lanna – potrebbe pensare ad una squadra rivoluzionata per quanto riguarda gli interpreti. Se dovesse scegliere il modulo 3-5-2 che ormai contraddistingue la formazione in questa stagione, il tecnico rosanero porterebbe diverse novità. Scelte forzate per via degli infortuni.

Pigliacelli tra i pali, linea difensiva a tre composta da Mateju, Nedelcearu e Graves, di ritorno dopo l’infortunio di Bolzano. Folta cerniera di centrocampo composta da Valente esterno destro, linea mediana con Saric, Gomes e Verre ed Aurelio esterno sulla corsia mancina. In avanti spazio dal primo minuto alla coppia Tutino-Soleri. Questo tandem sembra essere il più accreditato. In stand by Di Mariano che però è tra i convocati.

I convocati per Palermo Modena

Questi i calciatori rosanero convocati per la partita col Modena.

Portieri: 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli

Difensori: 2 Graves, 11 Masciangelo, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 28 Saric, 31 Aurelio, 37 Mateju, 79 Lancini

Centrocampisti: 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 21 Damiani, 26 Verre, 28 Saric

Attaccanti: 7 Tutino, 10 Di Mariano, 19 Vido, 27 Soleri, 30 Valente, 47 Di Mitri

Convocato anche l’attaccante della formazione Under 17 Salvatore Di Mitri (classe 2006), che indosserà la maglia numero 47.

Attesi circa 20.000 tifosi allo stadio

L’affetto del pubblico di fede rosanero non dovrebbe mancare. Dovrebbero essere circa 20mila i tifosi allo stadio. L’ultimo dato di ieri sul fronte biglietti parlava di oltre 6mila biglietti venduti. Oggi il rush finale. A questi vanno aggiunti gli 11.465 abbonati. Un buon supporto anche se lontano dai quasi 28mila presenti con la capolista Frosinone nel match del 18 febbraio scorso.

Minnelli arbitra al Barbera

Daniele Minelli arbitra la partita tra Palermo e Modena. Suoi assistenti di linea sono Tolfo ed Affatato. Quarto uomo Ancora. Al Var Pezzuto coadiuvato dall’assistente Dei Giudici.