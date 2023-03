I voti della 29^ giornata

Cinque pareggi nelle ultime sei partite. Questo è il poco invidiabile ruolino di marcia del Palermo, fermato ancora una volta sul pari dal Cittadella sul punteggio di 3-3. Un filotto negativo aperto dalla sconfitta di Genova e dal quale la formazione rosanero non si è ancora ripresa. Una partita, quella di oggi, che ha denunciato nuovamente tutti i limiti di un reparto arretrato apparso fuori giri e in giornata “no”. Poco aiuto dagli esterni in fase difensiva.

Ma se Di Mariano ha “compensato” con una doppietta, ben più flebili sono le motivazioni di Aurelio, apparso ancora una volta acerbo contro un avversario che ha pressato e messo intensità per tutto l’arco dei novanta minuti. La squadra di Corini ripete pedissequamente gli stessi errori. Partenza che definire negativa è poco, con i rosanero sotto 2-0 dopo 20′. Poi la reazione veemente, che ha portato al pari del primo tempo e al vantaggio momentaneo all’ora di gioco. Poi però un altro errore difensivo condanna il Palermo all’ennesimo pari di stagione.

Le pagelle di Cittadella – Palermo

Pigliacelli 5,5: Nel primo tempo si fa trovare pronto nell’occasione di Mastrantonio, sventando il possibile 3-1. Nella ripresa fa un paio di parate interessanti, salvo poi avere più di qualche responsabilità sul gol del 3-3 di Maistrello.

Bettella 4: In una giornata nera per il reparto arretrato, il difensore ex Monza si contraddistingue con una prestazione mediocre. Nel finale poi ha rischiato di condannare la squadra alla sconfitta, commettendo un ingenuo fallo di mano in pieno recupero. A graziarlo è il VAR, che vede un fuorigioco di Maistrello.

Nedelcearu 4,5: Brutta partita del difensore rumeno, che si fa trascinare dalla giornata “no” dell’intero sistema difensivo. Poco reattivo, viene più volte sorpreso nel primo tempo dalle incursioni avversarie.

Mateju 4,5: Colpevole in occasione del primo gol. Un errore di marcatura che lascia Antenucci libero di crossare e di gettare le basi dell’immediato gol del vantaggio. Poco propositivo, viene perforato sulla fascia dalle scorribande del Cittadella.

Aurelio 4: Peggiore in campo. Sbaglia tutto quello che può sbagliare. Deve crescere e si vede.

Verre 6,5: Bravo a guadagnarsi il rigore che riapre la partita, così come nell’azione del pari del 2-2. Meriterebbe anche qualche cosa in più, ma il voto cala in forza del giallo ingenuo ricevuto per una simulazione in un contrasto con Branca.

Gomes 6: Solita partita d’intensità e sostanza per il mediano ex City. Una certezza.

Saric 6,5: Al netto di un’ammonizione ingenuo, il registra si dimostra in ripresa. Bravo a fare da torre sul gol del 2-2 di Brunori, aiuta molto in fase offensiva ,rendendosi pericoloso con i suoi inserimenti.

Di Mariano 7,5: Una doppietta che poteva essere determinante nella conquista dei tre punti. Progetto spento da una difesa da rivedere. Il fantasista ex Lecce è freddo dal dischetto e bravo sull’azione del momentaneo 2-3, raccogliendo l’assist al bacio di Soleri.

Soleri 6,5: Si sacrifica. Bello l’assist per Di Mariano nella ripresa. Finalmente sta carburando.

Brunori 6,5: Dopo alcune partite a reti bianche e dopo l’errore sanguinoso nella sfida contro il Pisa, l’attaccante italobrasiliano si riscatta a modo suo, facendo un bellissimo gol in sforbiciata che porta sul pari i suoi. Azione nella quale però l’attaccante rosanero si fa male. Da valutare le sue condizioni. Senza di lui, il Palermo non è la stessa cosa.

Tutino (dal 46′) s.v.: Gioca l’intera ripresa, ma non incide minimamente sull’incontro. Tocca tanti palloni, ma mai nessuno decisivo.

Segre (dal 68′) 5,5: Propone un paio di buoni inserimenti, ma non riesce a tramutarli in gol.

Valente (dal 68′) 5: Non è più lui. Da subentrato fa fatica e si vede.

Vido (dal 77′) s.v.

Damiani (dal 77′) 6: Gioca poco ma riesce a rendersi pericoloso con una conclusione potenzialmente pericolosa nel finale. Entra ormai quando la squadra ha dato tutto quello che poteva dare.

Corini (Lanna dal 41′) 5: Non si può continuare a regalare minuti agli avversari. Il Palermo si sveglia ed entra in partita soltanto dopo l’uno due micidiale del Cittadella nella prima parte della prima frazione di gioco. I rosanero trovano non solo il pari, ma riescono perfino a passare in vantaggio. Poi però sprecano, facendosi raggiungere sul pari da Maistrello. Reparto dìifensivo da rivedere. Troppi gli errori nella partita odierna, compreso quello di intelligenza tattica di Bettella nel finale, che salta con il braccio e regala il rigore agli avversari in superiorità numerica, salvo poi essere salvato dal VAR.