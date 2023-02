Serie B, davanti a quasi 28.000 spettatori i rosanero fanno 1-1

Niente scherzetto di carnevale alla corazzata ma un pareggio che comunque può esser letto in maniera positiva. Finisce 1-1 il big match della venticinquesima giornata del campionato di serie B tra Palermo e Frosinone. Al Renzo Barbera e davanti a quasi 28mila spettatori, record stagioniale, segna Verre con una perla da centrocampo nel finale del primo tempo. Ad un quarto d’ora dalla fine Boloca trova il jolly dalla distanza.

La squadra di Eugenio Corini frena la corsa della capolista Frosinone che veniva da 6 vittorie consecutive e torna a far punti dopo il ko di Genova di venerdì scosrso ma ha il rammarico di aver subito il pareggio dei ciociari quando il peggio sembrava passato.

Nel finale poi non ha il guizzo giusto per trovere il 2-1 con Pigliacelli bravo nei novanta minuti (nonostante alcune giocate con i piedi rivedibili) ad evitare guai in almeno due occasioni. Bene in difesa anche Graves che sembra essersi ambientato bene negli schermi tattici di Corini.

Peccato però per il Palermo che al Barbera aveva battuto tutte le big, Genoa, Parma, Cagliari e Reggina anche se ha fatto soffrire la corazzata di Fabio Grosso, ex di turno. Pareggio comunque giusto perché gli ospiti hanno dimostrato il fatto di essere la prima della classe e nelle accelerazioni hanno messo in difficoltà i padroni di casa.

Un punto che smuove la classifica e che serve ad agguantare il Pisa che ha pareggiato in casa col Venezia ed a superare il Parma sconfitto in casa dall’Ascoli. In attesa della conclusione del venticinquesimo turno della serie cadetta, rosanero ancora in zona play off. Per il momento. La squadra di Grosso invece continua a veleggiare in vetta ed a dominare in attesa del match di domani tra Modena e Genoa con i liguri che potrebbero accorciare le distanze comunque siderali. Ed aumenta comunque il vantaggio sulla Reggina che perde a Cittadella 3-2.

Le scelte di Corini, Tutino dal primo minuto

Il tecnico Eugenio Corini deve rinunciare per squalifica a Mateju in difesa ed a Segre a centrocampo. Non rinuncia al 3-5-2 (modulare) l’allenatore iserisce Graves nella linea difensiva a tre. Il danese vince il ballottaggio con Buttaro. I centrali di centrocampo sono Verre, Gomes e Saric. Cambio quindi in regia (Gomes al posto di Damiani). Variazione anche in avanti con Tutino che affianca Brunori al posto di Di Mariano.

Frosinone prova a pungere

Subito Frosinone prova a pungere con Mazzitelli che dopo un minuto e mezzo si presenta sulla sinistra servito da Caso ma la sua conclusione va sull’esterno della rete. al 3′ ancora ciociari pericolosi con un’azionie rapida conclusa da Rohdén poco a lato dal palo destro difeso Pigliacelli

Brunori pericoloso

La partita è intensa, il Palermo risponde subito al 6′ con Brunori che servito in area centralmente da Saric riesce ad eludere la guardia difensiva e calcia verso la porta. La conclusione in diagonale del bomber rosanero è radente al palo sinistro ma esce di un soffio.

Buoni ritmi, poche occasioni

Le squadre controbattono e si annullano. Match comunque a buon ritmo da ambo i lati ma senza pericoli di sorta. Normale amministrazione, fin qui, per i portieri. Al 21′ primo ammonito della partita. Mazzitelli ferma con le cattive uno slalom di Valente sulla tre quarti di campo destra. Per Ghersini è giallo.

La sfida continua ad essere piacevole con tentativi di fiammate delle due formazioni puntalmente chiusi dalle difese. Buona impressione nella prima mezz’ora per il danese Graves che è parso preciso nei suoi interventi mostrando una buona lettura.

Al 32′ conclusione in porta dei rosanero. Valente addomestica una palla alta e crossa molto bele sulla destra in mezzo all’area è pronto Tutino che in rovesciata colpisce sporco ma debole e centrale. Nessun problema per Turati. Applausi degli oltre 27.800 presenti, record stagionale.

Spinta Palermo, Verre eurogol da centrocampo

I siciliani spingono e dopo un colpo di testa di Marconi su angolo di Valente bloccato da Turati, al 37′ arriva il vantaggio del Palermo. Verre da centro campo coglie di sorpresa il portiere del Frosinone e segna un vero e proprio eurogol che manda in visibilio il pubbilco del Barbera. Verre festeggia il primo gol in assoluto in maglia rosanero e la presenza numero 300 tra i professionisti.

Caso ci prova da solo, ma il Palermo regge

In svantaggio gli ospiti provano a riorganizzarsi. Caso in solitaria semina il panico, elude l’intervento dei difensori ma al momento della conclusione scivola mandando alto. Il primo tempo si chiude con un’altra conclusione degli ospiti senza effetto. Le due squadre vanno negli spogliatoi sull’1-0 per i rosanero.

Pigliacelli sbaglia rinvio poi rimedia

La ripresa inizia col brivido per il Palermo. Dopo 30 secondi Pigliacelli sbaglia il rinvio di piede e serve Caso che si invola verso la porta in posizione defilata e tira. L’estremo difensore rosanero respinge rimediando al suo errore.

Frosinone in forcing a caccia del pareggio

Caso sempre pungente al 50′ con una conclusione dal limite che però va sopra la traversa. Due minuti dopo Pigliacelli risponde presente sulla conclusione in ripartenza degli ospiti finalizzata da Moro. Il portiere rosanero respinge e sventa il pericolo.

Al 54′ ancora Caso si rende protagonista di un’azione in solitaria ma poi si lascia cadere in area di rigore. L’arbitro lo ammonisce per simulazione. Brunori al 55′ riesce a lavorare bene un pallone al limite, penetra in area attorniato da tre avversari e calcia in diagonale sopra la traversa.

Corini fa due cambi, ma il Frosinone sfiora il pari

Corini opera due cambi al 57′. Spazio per Broh e Di Mariano al posto di Saric e Tutino. Subito dopo però è il Frosinone a sfiorare il pareggio con Insigne che servito da Caso non trova da posizione defilata ma molto vicina lo specchio della porta. Difesa rosanero un po’ lenta nella circostanza a chiudere i varchi.

Nedelcearu si fa male, tre cambi per gli ospiti

Poi al 60′ dentro Buttaro per Nedelcearu che si è fatto male al 49′. Grosso opera tre cambi per dare mordente in abanti. Al 61′ Garritano, Mulattieri e Baez al posto di Mazzitelli, Moro ed Insigne.

Pigliacelli salva, Di Mariano in contropiede calcia alto

La partita si infiamma. Al 70′ il Frosinone in percussione si affaccia in area con Baez che impegna severamente Pigliacelli sulla ribattuta centrale poi la difesa ribatte. Nel capovolgimento di fronte il Palermo prova a colpire in contropiede, Di Mariano ha spazio centralmente ma dl limite dell’area calcia senza centrare lo specchio della porta.

Boloca trova il jolly al volo per il pareggio del Frosinone

Al 75′ calcio di punizione per il Frosinone dal limite per fallo su Caso. La conclusione si infrange sulla barriera ma la sfera giunge a Boloca che da posizione defilata incrocia al volo e fredda Pigliacelli per il pareggio ospite. Palermo-Frosinone 1-1.

Il Palermo sfiora il raddoppio

Tre minuti dopo il Palermo si riaffaccia in avanti. Azione di calcio d’angolo la sfera giunge a Marconi che impatta bene la sfera ma non inquadra lo specchio della porta e la conclusione va alta.

Altre sostituzioni: Grosso manda in campo Kone per Caso, Corini risponde subito con Soleri per Valente. Proprio l’attaccante rosanero è protagonista sull’azione di calcio d’angolo andando a colpire di testa senza però impensierire Turati.

Il Frosinone opera l’ultimo cambio all’83’ Rohdén fa posto a Borrelli. Un minuto dopo occasione del Frosinone che si presenta in area con Garritano che però cade dopo un contatto con Graves, l’arbitro Ghersini è li vicino e lascia correre. La difesa rosanero libera tra le proteste dei ciociari.

Il Palermo cerca il gol vittoria nel recupero

All’89’ Verre verticalizza per Brunori ma il lancio è leggermente lungo ed il numero 9 rosanero non riesce a concludere. Padroni di casa in pressione per tentare il colpaccio ma senza grossa pericolosità. Al 4′ di recupero inziativa di Soleri che riesce ad avanzare e serve Verre che viene steso da Kone. Punzizione da buona posizione anche se leggermente defilata. Verre tira rasoterra ma la sfera si infrange sulla barriera. L’arbitro fischia.

Palermo-Frosinone, il tabellino

Palermo-Frosinone 1-1

Palermo: Pigliacelli; Marconi, Nedelcearu (dal 60′ Buttaro), Graves, Sala, Verre, Gomes, Saric (dal 57′ Broh), Sala, Valente (dal 78′ Soleri; Tutino (dal 57′ Di Mariano), Brunori (Cap). Allenatore Eugenio Corini. A disposizione: Grotta, Massolo, Ourihela, Masciangelo, Vido, Damiani, Aurelio, Lancini.

Frosinone: Turati; Sampirisi, Ravanelli, Szyminski (Cap.), Frabotta; Rohdén (dall’84’ Borrelli), Mazzitelli (dal 61′ Garritano), Boloca; Insigne (dal 61′ Baez); Moro (dal 61′ Mulattieri), Caso (dal 78′ Kone). Allenatore Fabio Grosso. A disposizione: Loria, Cotali, Kalaj, Oyono, Monterisi, Geli, Oliveri.

Arbitro: Davide Ghersini di Genova. Assistenti di linea: Rossi (Biella) e Garzelli (Livorno). Quarto uomo Giordano (Novara); Var: Valeri (Roma 2), Avar Peretti (Verona).

Reti: al 37′ Verre, al 75′ Boloca

Note. Titoli emessi 27.846 (16.381 biglietti venduti più quota abbonati di 11.465). Record stagionale di presenze al Barbera. Premiato Matteo Brunori come Mvp del mese di gennaio 2023 della Lega B.

Ammoniti: Mazzitelli (Frosinone), Caso (Frosinone)

Recuperi: 1′ e 5′.

