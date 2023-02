Serie B, Bari riceve il Cagliari, in coda Benevento-Brescia e Spal-Como

Ricco il venticinquesimo turno del campionato di serie B che si gioca tra questa sera e domenica 19 febbraio. Apre Pisa-Venezia questa sera mentre si registrano le trasferte di Frosinone a Palermo, Genoa a Modena nel posticipo, Reggina a Cittadella e Sudtirol a Cosenza. Altra sfida di cartello sicuramente è Bari-Cagliari con due squadre in piena zona play off.

Degno di nota anche il derby umbro fra Perugia e Ternana con i Grifoni sempre in cerca di punti salvezza e le Fere che non vogliono perdere il treno play off. Al Tardini c’è anche un altrettanto interessante Parma-Ascoli nel quale i ducali hanno l’obbligo di vincere per rimanere attaccati ai play off mentre i bianconeri vogliono continuità per risalire la graduatoria.

Per la bassa classifica al Vigorito va in scena Benevento-Brescia, scontro tra squadre in piena crisi ed in caduta libera, e Spal-Como con i padroni di casa reduci dal cambio in panchina (Oddo al posto di De Rossi) e gli ospiti invece in buona forma ed a caccia di punti per allontanarsi definitivamente dalla zona pericolo.

L’anticipo è Pisa-Venezia

Pisa e Venezia si affrontano all’Arena Garibaldi-Anconetani nell’anticipo della sesta giornata di ritorno del campionato cadetto. I padroni di casa vogliono ritrovare la continuità che li aveva portati in zona play off e mantenere un posto che garantisce l’appendice per il salto in serie A.

Il Venezia dopo una lunga rincorsa è uscita momentaneamente dalla zona paludosa della classifica e boccheggia a quota 27. I lagunari in trasferta hanno ottenuto 15 punti con 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte e lontano dal Penzo non sono assolutamente da sottovalutare. Di contro i nerazzurri hanno perso 4 volte tra le mura amiche.

Il Palermo vuole fermare la corsa del Frosinone

Uno dei big match di giornata sarà senza dubbio Palermo-Frosinone. Il Renzo Barbera va verso il record di spettatori stagionali. La sfida di sabato 18 febbraio alle 14 può essere un nuovo crocevia per i rosanero che vogliono riscattarsi dopo il 2-0 subito a Genova venerdì scorso che ha interrotto una striscia di 9 partite utili consecutive e la rincorsa in zona play off.

La capolista Frosinone, dal canto suo non vuole fermarsi e cerca la settima vittoria consecutiva per continuare a volare a distanza di sicurezza dalle altre verso la promozione diretta in massima serie. Sono 20 i punti di distacco tra le due formazioni ma il pronostico, almeno alla vigilia, appare quanto mai aperto in questa sfida tra due tecnici ex compagni in rosanero 18 anni fa. Eugenio Corini, allenatore dei siciliani e Fabio Grosso, che siede sulla panchina dei ciociari, hanno infatti scritto insieme in campo pagine storiche del Palermo dell’era Zamparini. Si aspetta il pubblico delle grandi occasioni al Barbera e si potrebbe superare il record stagionale di presenze che appartiene al match con la Reggina dello scorso 5 febbraio. In quella occasione furono poco più di 26.100 i presenti a gremire gli spalti.

Genoa a Modena con l’imperativo di non fermarsi

La vicecapolista Genoa giocherà il posticipo a Modena. Una sfida che può confermare la squadra di Alberto Gilardino come seconda forza del campionato e candidata alla promozione diretta in A. La solidità e la qualità della rosa si è vista nel match col Palermo ed in trasferta i liguri sono tra le formazioni col ruolino di marcia migliore con ben 7 centri esterni a fronte di un pari e 4 ko.

Il Modena di Attilio Tesser non è un fulmine di guerra in casa (5 vittorie, 3 pareggi ed altrettante sconfitte) ma ha trovato un buon ritmo che gli ha fatto agganciare il mega treno a quota 34 confine tra il centro-classifica e la zona play off. Inoltre i Canarini hanno recentemente affondato il Cagliari, risultato di un certo peso che può dare fiducia ulteriore agli emiliani che sono matricola di questo torneo.

Reggina a Cittadella per reagire

Alle 14 la Reggina farà visita al pericolante Cittadella. I tre punti in palio fanno gola ad entrambe le contendenti. I veneti padroni di casa devono uscire dalla zona calda anche se tra le loro mura amiche con 3 vittorie, 3 sconfitte e 5 pareggi non hanno un ruolino di marcia esaltante. Compito difficile per il Cittadella che è reduce dal pesante 3-0 subito la settimana scorsa col Frosinone.

Gli amaranto dal canto loro sono in caduta. Tre punti nelle ultime cinque partite sono frutto di un successo e 4 ko che hanno fatto cadere le quotazioni degli uomini di Pippo Inzaghi. Il terzo posto a tre punti dal Genoa, secondo, ed in coabitazione con Sudtirol e Bari è una delle conseguenze di questo periodo no. Fino ad un mese fa la Reggina sembrava essere l’antagonista più accreditata del rullo compressore Frosinone. Adesso gli amaranto devono rimboccarsi le maniche e tornare a regime.

Al San Nicola la super sfida tra Bari-Cagliari

Il San Nicola si prepara a ricevere la super sfida tra Bari e Cagliari, uno degli incontri più importanti di questo fine settimana. Di fronte i padroni di casa, terzi in classifica con 39 punti ed i sardi che devono ancora assimilare per bene la cura Ranieri e che inseguono a 4 lunghezze. Nessuna delle due può sbagliare. Il Bari di Mignani può continuare a navigare in terza piazza ma il Cagliari non può permettersi distrazioni per non essere risucchiata in un sol colpo nel mezzo della classifica lontana dalle posizioni che contano. Il Cagliari però in trasferta ha vinto una sola volta. I padroni di casa, tra le mura amiche hanno avuto qualche tentennamento lasciando i tre punti in tre occasioni.

Cosenza non può sbagliare, Sudtirol con la mente sgombra

Il Sudtirol fa visita al Cosenza in un match che sulla carta sembra chiuso visto la differenza in classifica tra le due formazioni. I padroni di casa, ultimi, però non sono per niente arrendevoli e continuano a dare segnali di vita. Ma servono i tre punti per dare spinta ad una rincorsa che di fatto non è partita. Gli ospiti, vera sorpresa di questa stagione, giocano con serenità consci di essere vicini al loro obiettivo stagionale che è la permanenza. Da comprendere se tale obiettivo sia cambiato nel susseguirsi delle giornate.

Derby umbro tra Perugia e Ternana

Va in scena il derby umbro tra Perugia e Tarnana. I padroni di casa vogliono volare fuori dalla zona play out. Una rimonta che li ha portati dall’ultimo posto a lottare per la salvezza diretta. La squadra di Fabrizio Castori punta a migliorare il cammino interno. Le Fere invece vogliono vincere per alimentare le velleità di play off ma cercano continuità. Qualità che è stata persa nell’ultimo periodo.

Parma-Ascoli, tre punti pesanti

Vietato sbagliare tra Parma ed Ascoli. I ducali ospitano i bianconeri con l’imperativo di vincere per mantenersi nei play off in una situazione ingarbugliata. L’Ascoli dopo l’importante vittoria sul Perugia si è tolto momentaneamente dalla zona caldissima. Perdere per i bianconeri significa tornare nelle paludi della bassa classifica. Questa sfida darà indicazioni interessanti sul prosieguo della stagione delle due compagini.

Benevento-Brescia sa quasi di spareggio

Mors tua vita mea. Un vero e proprio spareggio salvezza quello tra Benevento e Brescia che si gioca al Vigorito. Di fronte due squadre in caduta libera con i sanniti che no vincono dallo scorso 11 dicembre e che da allora hanno raccolto la miseria di due punti e con 4 ko di fila.

Le Rondinelle sono precipitate. Dopo un avvio di stagione importante, una crisi di risultati perenne ha fatto cadere nei bassi fondi della classifica la squadra lombarda. Una crisi che si è acuita in questo 2023. Cinque partite dalla ripresa del campionato dopo la pausa natalizia ed altrettante sconfitte.

Sabato l’occasione per entrambe di sbloccarsi con la certezza che un pareggio servirà ben poco ad entrambe.

Spal vuole risorgere, il Como per scappare via dalla zona calda

La Spal non può sbagliare, il Como vuole uscire definitivamente dai bassi fondi. I tre punti in palio alimentano queste rispettive ambizioni con i padroni di casa che hanno chiamato in panchina Massimo Oddo al posto di Daniele De Rossi. Un avvicendamento tra campioni del Mondo (Germania 2006, ndr) per gli estensi che sperano di riemergere. La Spal è reduce da tre sconfitte consecutive che sono valse il terzultimo posto.

I lariani con 27 punti navigano ad una sola lunghezza dai play out. Tuttavia dopo un periodo cupo nel quale la squadra è stata per molto tempo nelle ultime posizioni, è un risultato importante che infonde fiducia. Cammino non eccelso nelle ultime cinque giornate ma quanto basta per risalire la china approfittando dei momenti no delle inseguitrici, Spal compresa.

Serie B, venticinquesima giornata

Ecco il programma della venticinquesima (sesta di ritorno) giornata della serie B.

Pisa – Venezia, si gioca il 17 febbraio alle 20.30

Partite del 18 febbraio

Benevento – Brescia

Cittadella – Reggina

Cosenza – Sudtrol

Palermo – Frosinone

Parma – Ascoli

Spal – Como

Bari – Cagliari

Perugia – Ternana

Partite del 19 febbraio

Modena – Genoa

La classifica

Questa la classifica aggiornata dopo 24 partite giocate. Frosinone 54 punti; Genoa 42 (-1); Bari, Reggina e Sudtirol 39; Cagliari 35; Pisa, Parma, Modena, Palermo e Ternana 34; Ascoli 29; Venezia, Como e Cittadella 27; Perugia 26; Brescia 25; Spal 24; Benevento 23; Cosenza 22.

Classifica marcatori, Cheddira torna in testa

La classifica aggiornata dopo il 24mo turno. Walid Cheddira (Bari) 14 gol; Matteo Brunori (Palermo) 13; Gianluca Lapadula (Cagliari) e Pohjanpalo (Venezia) 9; Mirko Antonucci (Cittadella), Massimo Coda (Genoa), Ettore Gliozzi (Pisa) e Raphael Odogwu (Sudtirol) 8.