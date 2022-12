Serie B, il tecnico rosanero presenta il derby delle Isole

È ormai vigilia del derby delle Isole. Palermo e Cagliari si sfideranno domani, domenica 18 dicembre alle 18.45 allo stadio Renzo Barbera per la diciottesima e penultima giornata di andata del campionato di serie B.

In palio tre punti pesanti perché se conquistati possono spalancare le porte della serenità, se non altro momentanea ai rosanero. Per i sardi, invece, potrebbe valere la zona play off.

Insomma, la posta in palio fa gola. Ad entrambe. Ed oggi il tecnico rosanero Eugenio Corini ha parlato ai giornalisti in vista della partita.

Palermo-Cagliari, sfida tra ex capitani rosanero

“Con Liverani ci siamo affrontati tante volte in campo, siamo stati due giocatori del Palermo in epoche diverse, ma molto vicine. Il mio Palermo ha tracciato una linea, il Palermo di Fabio ha fatto altrettanto bene arrivando fino alla finale di Coppa Italia”. Così l’allenatore rosanero per introdurre il match e quella che è una sfida tra ex capitani rosanero che tornano di fronte da avversari: da un lato Corini, dall’altro Fabio Liverani.

“Sono stati gli anni migliori della storia del Palermo – ha proseguito Corini – per entusiasmo e impatto. Giocavamo nella stessa posizione, ma avevamo ognuno il proprio stile di interpretare il ruolo. Ci siamo affrontati diverse volte e abbiamo cercato di riportare in campo la nostra idea di calcio anche quando siamo passati sulla panchina. Poi dipende da giocatori che hai a disposizione: abbiamo avuto la fortuna e la bravura di vincere il campionato lui a Lecce e io a Brescia. Sarà un piacere affrontarlo”.

Corini “Cagliari squadra fronte”

A proposito della partita Corini ha parlato della formazione sarda e della sua rosa. “Il Cagliari ha valori importanti – ha sottolineato – so cosa vuol dire allenare una squadra che ha l’obiettivo di vincere. È appena retrocessa ma ha incontrato tante difficoltà. Ha una rosa competitiva, ma il calcio è complicato, ci sono dinamiche mentali e pressioni di un certo tipo e stanno trovando alcune difficoltà. La vittoria contro il Perugia arrivata in un momento delicato significa che è una squadra con risorse importanti. Siamo consapevoli che affrontiamo una squadra competitiva che viene da una vittoria e anche per questo per noi sarà una partita difficile e complicata, ma stiamo lavorando al meglio e siamo fiduciosi”.

Brunori in Nazionale

In conferenza non poteva mancare un accenno alla lieta notizia arrivata in settimana, ovvero la convocazione in Azzurro di Matteo Brunori per lo stage di Coverciano dal 20 al 22 dicembre prossimi.

Il tecnico ha espresso la soddisfazione sua e della società: “Se lo merita, la convocazione certifica rendimento e qualità del giocatore”.

Il mercato invernale del Palermo

Corini ha lanciato messaggi anche in tema mercato invernale che si aprirà il 2 gennaio per chiudersi a fine mese, il 31 gennaio.

“Intanto vogliamo fare una grande partita contro il Cagliari e chiudere al meglio contro il Brescia – ha detto – poi penseremo al mercato: il confronto con la società è continuo. Non ragiono sul numero di giocatori che servono, ma sul livello di qualità. La mia richiesta è chiara: servono qualità, struttura mentale e caratteriale per arrivare a giocare nel Palermo. Voglio che i giocatori del Palermo siamo felici, ognuno dei miei calciatori deve fare valutazioni sull’impiego che ha avuto e che avrà nelle prossime partite. L’indicazione che ho dato alla società è che voglio una rosa meno ampia e con un livello più alto in termini di qualità”.

Duello Brunori-Lapadula ed ex in campo

Palermo-Cagliari può anche essere un duello a distanza tra i bomber Matteo Brunori e Gianluca Lapadula. L’attaccante e capitano rosanero ha firmato sinora 8 reti ed è ad un solo gol da Walid Cheddira del Bari, capocannoniere del torneo cadetto fermo perché impegnato ai Mondiali di Qatar 2022 col suo Marocco che oggi disputerà la storica finale per il terzo posto. Brunori cerca il gol davanti al pubblico amico che manca dalla vittoria dei rosa sul Genoa di inizio settembre.

Il bomber dei sardi, invece, ha segnato 6 reti ed è andato a segno nel 3-2 del turno precedente al Perugia contraddistinto da una doppietta di Leonardo Pavoletti, altro attaccante che la difesa siciliana dovrà controllare per bene.

Ci sono comunque due ex rosanero nel Cagliari oltre al tecnico Fabio Liverani ed al suo vice, Cesare Bovo. Torneranno da avversari il difensore Edoardo Goldaniga che tra il 2015 ed il 2017 collezionò 45 presenze e 4 reti, ed il centrocampista Nicolas Viola che nel 2012-2013 raccolse sei gettoni di presenza senza marcature.

Arbitra Maresca

L’associazione italiana arbitri ha reso note le designazioni per Palermo-Cagliari. Il fischietto ed è stato affidato a Fabio Maresca della sezione di Napoli. Gli assistenti saranno Costanzo e Passeri, quarto uomo Santoro. Al Var ci sarà Marini coadiuvato da Fiore.

Palermo-Cagliari torna dopo 5 anni e mezzo

Torna dopo oltre 5 anni e mezzo la sfida tra Palermo e Cagliari. L’ultima volta fu il 2 aprile del 2017 con i sardi che si imposero 3-1 (segnò prima il rosanero Gonzalez, poi una doppietta di Ionita ad inizio ed a fine ripresa intervallata dall’1-2 di Borriello, ribaltò la situazione). Rosa mestamente penultimi a fine torneo ed in serie B (l’inizio della fine), sardi a metà classifica.

In serie B, invece, la sfida manca da 18 anni. Al Barbera il derby delle Isole si giocò alla 4° giornata di andata della stagione 2003-2004. Decise Corini su rigore al 53 per l’1-0 finale. Al termine di quella stagione Palermo e Cagliari promossi in serie A con 83 punti a testa.